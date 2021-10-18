Зимние шины для кроссоверов: выбрали лучшие и недорогие

Участники
Самый дорогие на наших тестах — шины Michelin X-Ice Snow, изготовленные в Китае. Новинка рынка с баснословным ценником в 10,6 тыс. рублей. Это за одну шину, не за комплект!
Почти на 1500 рублей дешевле «чистокровный немец» — Continental VikingContact 7. Более 8000 рублей просят за «обрусевшего финна» Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Ещё на пару «килорублей» скромнее ценники у шин Hankook Winter i*cept IZ2 (Южная Корея) и Yokohama IceGuard IG60 (Япония).
Чуть больше 5,5 тысяч придется заплатить за Nordman RS2 SUV, изготовленный в РФ. Наконец, наиболее доступный участник — отечественные шины Cordiant Winter Drive 2 SUV. При цене 4600 рублей они в два с лишним раза дешевле Мишлена. Но настолько ли хуже? Да и хуже ли?
Что? Где? Когда?
В этом году фрикционки состязались на территориях испытательных центров компании Nokian Tyres. На дорогах из снега и льда — в феврале при температуре воздуха —5…-13 °C, а на асфальте — в апреле при +2…+7 °C.
Основную работу проводили на кроссовере Volkswagen Tiguan с приводом на переднюю ось — на таком различия между шинами заметнее, чем на полноприводном. Замеры традиционно делали с помощью профессиональных комплексов Racelogic Vbox и Kistler Correvit L‑motion.
Во всех «белых» тестах (то есть на снегу и льду) мы постоянно отслеживали состояние покрытия, начиная упражнения с «базовых» шин и возвращаясь к ним не позже чем через каждые 2–3 зачетных комплекта.
Лед
Самое сложное покрытие для нешипованных шин — это лед. С него и начнем. Первым делом сравниваем продольное сцепление, замеряя время разгона (5–30 км/ч) и длину тормозного пути (30–5 км/ч).
Быстрее всех разгоняется Continental. На удивление резвым оказался Cordiant, показавший второе время. Но самое невероятное его достижение — лидирующий результат в торможении. Пусть всего на 10 см, но превосходящий показатель Континенталя. Худший разгон у Нордмана — на 14% слабее Конти, а торможение — у Йокогамы, уступившей Кордианту 1,3 метра.
Переходим к сравнению поперечного сцепления. Для этого определим время прохождения ледового круга. Самый быстрый — вновь VikingContact 7. А в отстающих сразу двое: X-Ice Snow и Winter Drive 2 SUV. Оба проигрывают лидеру 11%.
Наконец, оцениваем управляемость на специально подготовленной ледовой извилистой трассе. Лучшим поведением порадовал Continental. Достигнув предела, Tiguan плавно скользит передними колесами — и прекращает скольжение, как только чуть отпустишь газ. При этом задняя ось очень стабильна.
Хуже всех испытатели оценили Йокогаму: IceGuard IG60 в разгоне вызывает обманчивое чувство уверенного «держака», но в повороте вдруг понимаешь, что зацепа недостаточно — причем передок срывается резко и глубоко.
На снегу
На снегу увереннее всех в зачетном диапазоне 5–40 км/ч разгоняется Conti, оторвавшийся от ближайших соперников на пару процентов. В замыкающих — Nordman и Yokohama, но даже они уступили лидеру лишь 4%.
Результаты торможения (40–5 км/ч) как под копирку: разрыв между лучшим (Nokian) и худшим (Hankook) меньше полуметра. Впору процитировать Высоцкого: «красота — среди бегущих первых нет и отстающих…».
Да и при оценке курсовой устойчивости и поведения при плавном маневрировании на высокой скорости на снегу явной разницы мы не нашли. Лишь к Мишлену, Нордману и Йокогаме возникли незначительные претензии — все трое допускают небольшие задержки в реакциях и грешат недостаточно информативным усилием на руле.
Но стоило поехать агрессивнее, допуская более глубокие скольжения и заправляя машину в поворот боком — и разница стала значительнее. Интереснее других позволяет ехать Nokian, давая возможность надежно управлять автомобилем в скольжениях не только рулем, но и тягой. Сложнее всего шустрить на Йокогаме с ее недостаточной информативностью и задержками реакций, заставляющими перекручивать руль, тем самым провоцируя занос. Срыв в скольжение — ранний. А на «переставке» Tiguan на шинах Yokohama приходится отлавливать, используя приемы контраварийного вождения и упреждающие действия.
Итоги зимних тестов
По итогам зимних тестов лидерство захватывает Continental — впрочем, «седьмой» VikingContact в наших предыдущих тестах показывал лучшие результаты почти во всех снежно-ледовых дисциплинах. А вот далее начинаются сюрпризы.
Второе место в «белом» рейтинге занимает Cordiant, поражая высокими продольными сцепными свойствами: российские шины лучше всех тормозят на льду, а на снегу пропускают вперед лишь Nokian, который как раз очень хорош на снегу, а вот на льду обеспечивает зацеп лишь среднего уровня.
Дальше идут середнячки Michelin, Hankook и Nordman — у всех приличное поведение и средний уровень сцепления и на льду, и на снегу. Yokohama хуже всех тормозит на льду, нехотя разгоняется на снегу и не приемлет резких маневров на снежных покрытиях.