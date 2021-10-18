Зимние шины для кроссоверов: выбрали лучшие и недорогие

На испытаниях «За рулем» побывали семь моделей фрикционных шин 215/65 R16.

Участники

Самый дорогие на наших тестах — шины Michelin X-Ice Snow, изготовленные в Китае. Новинка рынка с баснословным ценником в 10,6 тыс. рублей. Это за одну шину, не за комплект!

Почти на 1500 рублей дешевле «чистокровный немец» — Continental VikingContact 7. Более 8000 рублей просят за «обрусевшего финна» Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Ещё на пару «килорублей» скромнее ценники у шин Hankook Winter i*cept IZ2 (Южная Корея) и Yokohama IceGuard IG60 (Япония).

Чуть больше 5,5 тысяч придется заплатить за Nordman RS2 SUV, изготовленный в РФ. Наконец, наиболее доступный участник — отечественные шины Cordiant Winter Drive 2 SUV. При цене 4600 рублей они в два с лишним раза дешевле Мишлена. Но настолько ли хуже? Да и хуже ли?

Что? Где? Когда?

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В этом году фрикционки состязались на территориях испытательных центров компании Nokian Tyres. На дорогах из снега и льда — в феврале при температуре воздуха —5…-13 °C, а на асфальте — в апреле при +2…+7 °C.

Основную работу проводили на кроссовере Volkswagen Tiguan с приводом на переднюю ось — на таком различия между шинами заметнее, чем на полноприводном. Замеры традиционно делали с помощью профессиональных комплексов Racelogic Vbox и Kistler Correvit L‑motion.

Во всех «белых» тестах (то есть на снегу и льду) мы постоянно отслеживали состояние покрытия, начиная упражнения с «базовых» шин и возвращаясь к ним не позже чем через каждые 2–3 зачетных комплекта.

Лед

Самое сложное покрытие для нешипованных шин — это лед. С него и начнем. Первым делом сравниваем продольное сцепление, замеряя время разгона (5–30 км/ч) и длину тормозного пути (30–5 км/ч).

Быстрее всех разгоняется Continental. На удивление резвым оказался Cordiant, показавший второе время. Но самое невероятное его достижение — лидирующий результат в торможении. Пусть всего на 10 см, но превосходящий показатель Континенталя. Худший разгон у Нордмана — на 14% слабее Конти, а торможение — у Йокогамы, уступившей Кордианту 1,3 метра.

Лучшим поведением на льду порадовал Continental. Достигнув предела, он допускает плавное начало скольжения передних колес, которое можно просто прекратить, подгружая их, чуть отпустив газ. При этом задняя ось очень стабильна и не стремится уйти в занос — разве что в случае откровенных провокаций со стороны водителя.

Переходим к сравнению поперечного сцепления. Для этого определим время прохождения ледового круга. Самый быстрый — вновь VikingContact 7. А в отстающих сразу двое: X-Ice Snow и Winter Drive 2 SUV. Оба проигрывают лидеру 11%.

Наконец, оцениваем управляемость на специально подготовленной ледовой извилистой трассе. Лучшим поведением порадовал Continental. Достигнув предела, Tiguan плавно скользит передними колесами — и прекращает скольжение, как только чуть отпустишь газ. При этом задняя ось очень ­стабильна.

Хуже всех испытатели оценили Йокогаму: IceGuard IG60 в разгоне вызывает обманчивое чувство уверенного «держака», но в повороте вдруг понимаешь, что зацепа недостаточно — причем передок срывается резко и глубоко.

На снегу

На снегу увереннее всех в зачетном диапазоне 5–40 км/ч разгоняется Conti, оторвавшийся от ближайших соперников на пару процентов. В замыкающих — Nordman и Yokohama, но даже они уступили лидеру лишь 4%.

Результаты торможения (40–5 км/ч) как под копирку: разрыв между лучшим (Nokian) и худшим (Hankook) меньше полуметра. Впору процитировать Высоцкого: «красота — среди бегущих первых нет и отста­ющих…».

Да и при оценке курсовой устойчивости и поведения при плавном маневрировании на высокой скорости на снегу явной разницы мы не нашли. Лишь к Мишлену, Нордману и Йокогаме возникли незначительные претензии — все трое допускают небольшие задержки в реакциях и грешат недостаточно информативным усилием на руле.

Оценку поведения на трассе снежной управляемости мы традиционно проводим в двух режимах: «обычном», плавно проходя трассу почти без скольжений, и «активном», с интенсивным скольжением и буксованием колес, заправляя Tiguan в повороты «боком».

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Но стоило поехать агрессивнее, допуская более глубокие скольжения и заправляя машину в поворот боком — и разница стала значительнее. Интереснее других позволяет ехать Nokian, давая возможность надежно управлять автомобилем в скольжениях не только рулем, но и тягой. Сложнее всего шустрить на Йокогаме с ее недостаточной информативностью и задержками реакций, заставляющими перекручивать руль, тем самым провоцируя занос. Срыв в скольжение — ранний. А на «переставке» Tiguan на шинах Yokohama приходится отлавливать, используя приемы контраварийного вождения и упреждающие действия.

Итоги зимних тестов

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По итогам зимних тестов лидерство захватывает Continental — впрочем, «седьмой» VikingContact в наших предыдущих тестах показывал лучшие результаты почти во всех снежно-ледовых дисциплинах. А вот далее начинаются сюрпризы.

Второе место в «белом» рейтинге занимает Cordiant, поражая высокими продольными сцепными свойствами: российские шины лучше всех тормозят на льду, а на снегу пропускают вперед лишь Nokian, который как раз очень хорош на снегу, а вот на льду обеспечивает зацеп лишь среднего уровня.

Дальше идут середнячки Michelin, Hankook и Nordman — у всех приличное поведение и средний уровень сцепления и на льду, и на снегу. Yokohama хуже всех тормозит на льду, нехотя разгоняется на снегу и не приемлет резких маневров на снежных покрытиях.

Но что будет на асфальте? Об этом читайте на следующей странице. Итоговая таблица испытаний — там же.