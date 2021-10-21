Потеют стекла? Есть народные средства (проверили все!)
Стекла в автомобиле запотевают, когда их температура ниже температуры воздуха в салоне машины. Воздух при этом имеет высокую влажность, и микрокапли воды конденсируются на поверхности стекла.
Особенно часто это происходит, когда на улице идет дождь или дождь со снегом, и в салон автомобиля садятся люди в мокрой одежде — чем народу больше, тем эффект заметнее.
Конечно, в автомагазинах полно специальной химии для устранения этой неприятности, но стоит она, как правило, недешево. Есть и народные способы, позволяющие справиться с проблемой. Многие из них больше подойдут для машин, не оборудованных кондиционером (либо с неисправным кондиционером). Оказывается, убрать влагу из салона довольно просто.
Народные средства для борьбы с запотеванием стекол
Разложить по салону мешочки с наполнителем для кошачьего туалета. Либо равномерно растереть на стеклах изнутри:
- пену или гель для бритья
- смесь глицерина и спирта
- смесь глицерина и нашатыря
- детский шампунь
- жидкое мыло
- натереть стекло половинкой картофеля
- протереть жидкостью WD-40
Мнение специалиста
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
— Стекла теряют прозрачность оттого, что на них образуется большое количество микрокапель воды. Они преломляют свет в разных направлениях, поэтому обзор ухудшается. Все средства от запотевания на основе мыла (пена или гель для бритья, детский шампунь) достаточно эффективны. В этом случае на поверхности стекла образуются не отдельные микроскопические капли, а тонкая, прозрачная пленка воды. Тот же эффект обеспечивает и глицерин. Этиловый или нашатырный спирт вдобавок хорошо очистят поверхность стекла от загрязнений.
А вот натирать стекло картофелем я бы не советовал. Органические вещества со временем начнут гнить, и в нижней части стекла может развиться плесень. Наносить WD-40 на стекло тоже плохая идея. Стекло станет жирным, и даже в хорошую погоду обзор сквозь него будет неважным. Проверили и способ снижения влажности в салоне с помощью наполнителя для кошачьего туалета. Эффекта никакого.
А наиболее верный способ борьбы с запотеванием – правильное использование климатической установки автомобиля. Если кондиционер есть, его нужно обязательно включать для быстрой просушки стекол. Если же его нет, нужно включить отопитель салона, выбрав максимально высокую температуру. Обороты вентилятора тоже следует выставить на максимум. И обязательно приоткрыть одно из задних окон. При повышении температуры воздуха в отопителе его влажность снижается, и такой воздух будет неплохо подсушивать стекла, а отработанный увлажненный — уходить сквозь приоткрытое стекло.
У многих современных автомобилей имеется электрообогрев ветрового стекла. Если в вашей машине такого нет, пользуйтесь специальными антизапотевателями из автомагазина или одним из растворов на основе мыла. Это наиболее эффективные и безопасные средства борьбы с запотевшими стеклами.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»