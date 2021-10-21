Потеют стекла? Есть народные средства (проверили все!)

Проблема стара как мир, однако каждую осень она встает снова и снова…

Стекла в автомобиле запотевают, когда их температура ниже температуры воздуха в салоне машины. Воздух при этом имеет высокую влажность, и микрокапли воды конденсируются на поверхности стекла.

Особенно часто это происходит, когда на улице идет дождь или дождь со снегом, и в салон автомобиля садятся люди в мокрой одежде — чем народу больше, тем эффект заметнее.

Конечно, в автомагазинах полно специальной химии для устранения этой неприятности, но стоит она, как правило, недешево. Есть и народные способы, позволяющие справиться с проблемой. Многие из них больше подойдут для машин, не оборудованных кондиционером (либо с неисправным кондиционером). Оказывается, убрать влагу из салона довольно просто.

Народные средства для борьбы с запотеванием стекол

Разложить по салону мешочки с наполнителем для кошачьего туалета. Либо равномерно растереть на стеклах изнутри:

пену или гель для бритья

смесь глицерина и спирта

смесь глицерина и нашатыря

детский шампунь

жидкое мыло

натереть стекло половинкой картофеля

протереть жидкостью WD-40

Теперь узнаем, что из этого реально работает, а что может и навредить.