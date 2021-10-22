Простые слова, которые отобьют у блюстителя правопорядка желание «цепляться» к вам. Но использовать их можно только в определенных обстоятельствах.

Материалы по теме Это изменит все! Штрафы ГИБДД привяжут к реальным зарплатам и пенсиям

Мы разделили фразы на водительские уровни по ситуациям, в которых они могут пригодиться.

Уровень «Новичок»

Фраза: «Прошу обращаться ко мне на „Вы“

К этой категории относятся водители, недавно получившие права и хорошо помнящие ПДД.

Увидев перед собой молодого водителя, инспекторы ГИБДД любят обращаться к ним на «ты». Психологически собеседник оказывается в неравном положении, при котором его можно легко запутать. Постарайтесь дать понять инспектору, что вы готовы выполнять его законные требования, но к вам должно быть проявлено уважение как к гражданину.

Уровень «Продвинутый»

Фраза: «Я записываю на видео»

Прежде чем такое сказать, нужно быть на 100% уверенным в своей правоте. По закону инспектор не имеет права запрещать видеосъемку. К тому же чего ему бояться, если действия совершаются в рамках закона.

Однако злоупотреблять этим методом не советуем. Сегодня любители хайпануть включают камеру при первом удобном случае. После этого открыто провоцируют инспектора, оскорбляя его и вынуждая по неосторожности совершить незаконные действия. Если у вас именно такие цели, то будьте готовы к тому, что с вами будут обращаться соответствующим образом.

Фраза: «Мне нужно загуглить эту статью»

Материалы по теме Заработала первая камера для контроля включенных фар

В этом нет ничего предосудительного. Помнить все нормы Кодекса об административных правонарушениях мало кто способен. Вы имеете полное право воспользоваться интернетом и, прежде чем подписывать протокол, узнать, что вам грозит за вменяемое нарушение.

Тем самым вы покажете инспектору, что если и не помните точную формулировку статьи и последствия, то можете быстро найти необходимую информацию.

В спорной ситуации вполне можно предложить открыть ПДД и перечитать пункт, который вы якобы нарушили. Бывает, что инспекторы признают свои ошибки.

Уровень «Профессионал»

Фраза: «Я сейчас позвоню в дежурную часть и вызову сюда ответственного»

Материалы по теме Техосмотр 2021 — подробная инструкция для водителей

В этом случае нужно адекватно оценивать не только свои права, но и наличие их у другой стороны. По сути, это уже «тяжелая артиллерия». Применять ее стоит только в случае явного противозаконного или неадекватного поведения сотрудника ГИБДД.

Это как раз тот случай, когда ведение видеосъемки происходящего будет очень кстати. С такими неоспоримыми доказательствами можно смело писать жалобу. Самому необходимо вести себя в рамках закона: не поддаваться на провокации и разговаривать корректно и очень вежливо.

Ну а звонить можно на телефон горячей линии, который указан на каждой полицейской машине.

Фраза: «Я все понимаю. Давайте составлять протокол»

Материалы по теме 11 секретов опытных водителей: в автошколе такому не учат

Тем самым вы даете понять, что никуда не торопитесь и располагаете временем для соблюдения формальностей. «Договориться на месте» с вами не получится.

Прием используется, например, в случае попытки инспектора «развести» вас на отказ от медосвидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Кроме того, настаивая на составлении протокола, вы не дадите сотруднику ГИБДД воспользоваться вашим незнанием закона. В документе инспектор должен будет описать нарушение ПДД и назначить меру наказания согласно конкретной статьи Административного кодекса. Имейте в виду, что не каждое нарушение правил подпадает под санкции кодекса.

Уровень «Непобедимый»

Фраза: «Напишу в протоколе, что с нарушением не согласен. При рассмотрении дела прошу предоставить защитника»

Применяя этот прием, будьте осторожны. Вам понадобится глубокое знание Административного кодекса и конкретной статьи, на которую можно сослаться.

Какие здесь могут быть юридические нюансы. Существует несколько правонарушений, рассмотрение которых могут производить все сотрудники ГИБДД, а не только их начальство. К таким правонарушениям относятся: стоянка или остановка в неположенном месте, отсутствие полиса ОСАГО, превышение скорости и др.

Суть в том, что если инспектор выносит постановление о правонарушении и прилагает протокол, то в него можно вписать заветную фразу: «С нарушением не согласен. При рассмотрении дела прошу предоставить защитника». Тем самым вы выразили ходатайство о предоставлении вам защитника. Инспектор, в свою очередь, обязан рассмотреть это ходатайство и вынести определение. Как заявляет большинство юристов, подобного никогда не происходит и в итоге ваше право на защиту оказывается нарушенным. Суд, в процессе рассмотрения такой жалобы, приходит к выводу, что гражданину не была предоставлена защита, а следовательно оформление правонарушения было выполнено не по закону. Постановление в итоге отменяется.