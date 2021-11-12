Как сэкономить на топливе зимой? 3 простых способа

На самом деле способов намного больше, но в этом материале мы перечислим самые простые и эффективные.

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По ряду причин зимой расход топлива на автомобилях увеличивается. В холодное время года мы дольше прогреваем мотор, включаем обогрев стекла, зеркал и сидений, отопитель салона и т. д. Ездить по снегу или месиву из грязи гораздо тяжелее, чем по чистому и сухому асфальту. Ну и конечно же, часто заснеженные дороги снижают средние скорости потока, заставляя ползти на пониженных передачах.

И все же эксперты «За рулем» знают, как немного снизить расходы топлива. Своими секретами поделился эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Выделим несколько из них.

1. Правильно прогреть машину

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Прогрев не должен быть длительным. Конечно, стартовать «газ в пол» на холодном моторе безответственно, но и дымить по полчаса под окнами соседей излишне.

Нужно запустить двигатель, после этого смахнуть снег с машины, очистить от наледи дворники и неспеша выехать со двора.

Времени, которое вы потратите на очистку машины, вполне достаточно для того, чтобы мотор почувствовал бережное к себе отношение.

2. Выставить нужное давление в шинах

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Когда температура на улице снижается, падает и давление в шинах. Из-за этого растет сопротивление качению и, как следствие, расход топлива. Поэтому важно поддерживать давление в оптимальном состоянии — рекомендации производителя можно посмотреть на торце водительской двери или в инструкции к автомобилю.

Если давление заметно ниже рекомендованного, загляните в шиномонтажку для подкачки шин, либо подкачайте колеса самостоятельно. Только помните, что манометры почти всегда нас обманывают из-за конструкции вентиля. Расхождение с реальным давлением в шине составляет от 0,4 до 0,6 бара. Об этом говорят результаты нашей экспертизы.

Рекомендации есть на стикере, расположенном на торце водительской двери, либо на средней стойке кузова. У некоторых моделей наклейка размещена под лючком бензобака.

Воздух пусть и постепенно, но уходит из колеса — материалы покрышки не являются абсолютно герметичными. Поэтому автопроизводители рекомендуют проверять давление в шинах раз в две недели (при интенсивных пробегах — каждые 2 тыс. км).

3. Сбросьте балласт

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От ненужных вещей в багажнике машины лучше избавиться — это лишний балласт, на перевозку которого приходится затрачивать больше топлива. Снимите, если в нем нет необходимости, багажник с крыши — он увеличивает аэродинамическое сопротивление и соответственно расход топлива. Аналогичным образом на расход влияет и сугроб на крыше. Счищайте его каждый раз перед поездкой. Зимой демонтаж багажника с крыши позволит сэкономить примерно литр топлива на 100 км при езде по трассе.

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И самое главное — ни один из этих способов не сыграет большой роли, если у вас «рваная» и неспокойная манера вождения. Не надо резко разгоняться и тормозить. Это главное условие, при котором все вышеперечисленные меры дадут ощутимый эффект.

А еще экономить нам помогает государство, если бы не предпринимаемые меры, бензин на АЗС стоил бы на 10 рублей дороже.



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