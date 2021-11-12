Как сэкономить на топливе зимой? 3 простых способа

По ряду причин зимой расход топлива на автомобилях увеличивается. В холодное время года мы дольше прогреваем мотор, включаем обогрев стекла, зеркал и сидений, отопитель салона и т. д. Ездить по снегу или месиву из грязи гораздо тяжелее, чем по чистому и сухому асфальту. Ну и конечно же, часто заснеженные дороги снижают средние скорости потока, заставляя ползти на пониженных передачах.
И все же эксперты «За рулем» знают, как немного снизить расходы топлива. Своими секретами поделился эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Выделим несколько из них.
1. Правильно прогреть машину
Прогрев не должен быть длительным. Конечно, стартовать «газ в пол» на холодном моторе безответственно, но и дымить по полчаса под окнами соседей излишне.
Нужно запустить двигатель, после этого смахнуть снег с машины, очистить от наледи дворники и неспеша выехать со двора.
Времени, которое вы потратите на очистку машины, вполне достаточно для того, чтобы мотор почувствовал бережное к себе отношение.
2. Выставить нужное давление в шинах
Когда температура на улице снижается, падает и давление в шинах. Из-за этого растет сопротивление качению и, как следствие, расход топлива. Поэтому важно поддерживать давление в оптимальном состоянии — рекомендации производителя можно посмотреть на торце водительской двери или в инструкции к автомобилю.
Если давление заметно ниже рекомендованного, загляните в шиномонтажку для подкачки шин, либо подкачайте колеса самостоятельно. Только помните, что манометры почти всегда нас обманывают из-за конструкции вентиля. Расхождение с реальным давлением в шине составляет от 0,4 до 0,6 бара. Об этом говорят результаты нашей экспертизы.
Воздух пусть и постепенно, но уходит из колеса — материалы покрышки не являются абсолютно герметичными. Поэтому автопроизводители рекомендуют проверять давление в шинах раз в две недели (при интенсивных пробегах — каждые 2 тыс. км).
3. Сбросьте балласт
От ненужных вещей в багажнике машины лучше избавиться — это лишний балласт, на перевозку которого приходится затрачивать больше топлива. Снимите, если в нем нет необходимости, багажник с крыши — он увеличивает аэродинамическое сопротивление и соответственно расход топлива. Аналогичным образом на расход влияет и сугроб на крыше. Счищайте его каждый раз перед поездкой. Зимой демонтаж багажника с крыши позволит сэкономить примерно литр топлива на 100 км при езде по трассе.
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И самое главное — ни один из этих способов не сыграет большой роли, если у вас «рваная» и неспокойная манера вождения. Не надо резко разгоняться и тормозить. Это главное условие, при котором все вышеперечисленные меры дадут ощутимый эффект.
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