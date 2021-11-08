Назван лучший авто с пробегом за 500 000 руб. для семьи

Этот автомобиль известного бренда надежен, вынослив и вместителен, а его обслуживание стоит недорого.

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Обещание продавцов подержанных автомобилей «сел, поехал» не всегда выполняется, и порой первым делом приходится ехать в сервис, чтобы устранить обнаруженные неисправности. Но в случае с этим автомобилем, на который указал эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев, проблемы наименее вероятны, а купить его при этом можно, уложившись в бюджет около 500 тысяч рублей.

Это первое поколение Volkswagen Polo Sedan, которое продавалось с 2009 по 2020 годы (пятое поколение, если считать от версии 1975 года). Автомобиль имеет умеренный дорожный просвет, который позволяет ему и по проселку ездить, и не заваливаться в виражах на трассе, а багажник вмещает 460 литров. Кроме того, у седана просторный для своего класса салон и вполне актуальный дизайн, который не выглядит устаревшим.

Проблемы VW Polo с пробегом

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Когда-то этот автомобиль критиковали за воду в дверях и перегорающие лампочки, но время показало, что в остальном это очень выносливая и надежная модель. Например, у владельцев до сих пор не возникло вопросов ни к подвеске седана, ни к лакокрасочному покрытию.

Выбор огромен, и можно присматриваться как к более свежим, рестайлинговым версиям, появившимся с 2015 года, так и к более ранним. К сожалению, упомянутых нами 500 тысяч рублей не хватит для покупки седана с двигателем 1.4 TSI и роботом DSG, а это довольно надежное и динамичное сочетание. В остальном выбор не ограничен.

На что смотреть при выборе?

Главное при подборе Volkswagen Polo Sedan не купить его с недоработанным двигателем 1.6 семейства EA111 мощностью 85 или 105 л.с. Встречается этот мотор на седанах до 2013 года выпуска. У них стучали юбки поршней, из-за чего производилась замена этих поршней на новые.

Лучше предпочесть двигатель 1.6 EA211 мощностью 90 или 110 л.с., который без проблем работает более 300 тысяч километров. Какую коробку вы выберете — не важно, так как и механика, и автомат не вызывают нареканий. Только вот версия с автоматом будет либо дороже, либо пробег у седана с ним окажется больше 200 тысяч километров.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «6 лучших на вторичке (легковушки за 500 000 рублей)».

Фото: Volkswagen, Julian Hochgesang / Unsplash