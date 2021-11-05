Почему водители предпочитают смартфон штатной навигации? Ответ эксперта

Лучше всего синхронизировать телефон со встроенной медиасистемой. Это и удобно, и безопасно.

Вопрос с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически):

Материалы по теме Сравнили 5 онлайн-навигаторов — выбрали лучший

— Многие водители, даже при наличии штатных навигационных систем, предпочитают пользоваться смартфонами. Почему?

— Предпочтение в пользу смартфона объясняется одним: в нем есть онлайн-навигация с актуальными данными о пробках и организации движения (где что открыли, закрыли, изменили).

В ходе наших тестов мы всегда проверяем работу штатной навигации в машинах. Пока не было ни одной, где даже при наличии онлайн-сервисов удобство и возможности системы были бы сопоставимы с навигацией в смартфоне. Но во всех современных моделях есть возможность синхронизировать телефон со встроенной медиасистемой и использовать любимые карты (пусть и с ограничениями) на её экране. Вот это действительно удобно!