Почему водители предпочитают смартфон штатной навигации? Ответ эксперта

Вопрос с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически):
— Многие водители, даже при наличии штатных навигационных систем, предпочитают пользоваться смартфонами. Почему?
— Предпочтение в пользу смартфона объясняется одним: в нем есть онлайн-навигация с актуальными данными о пробках и организации движения (где что открыли, закрыли, изменили).
В ходе наших тестов мы всегда проверяем работу штатной навигации в машинах. Пока не было ни одной, где даже при наличии онлайн-сервисов удобство и возможности системы были бы сопоставимы с навигацией в смартфоне. Но во всех современных моделях есть возможность синхронизировать телефон со встроенной медиасистемой и использовать любимые карты (пусть и с ограничениями) на её экране. Вот это действительно удобно!
Сегодня важна возможность синхронизации со смартфоном, в котором у каждого есть интернет с доступом к «пробочным» сервисам. Да и «письма счастья» за пользование телефоном за рулем заставляют задуматься, как пореже брать его в руки.
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