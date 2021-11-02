Оно нам надо? Отзывы владельцев о Весте с вариатором

Вариатор Jatco JF015e, как и двигатель 1.6 мощностью 113 л.с., Lada Vesta получила благодаря сотрудничеству АвтоВАЗа и Renault-Nissan. И владельцы сравнивают машину как с другими Ладами, так и с иномарками. А потому и оценки часто кардинально отличаются.

Для города — идеально

Большинство владельцев отмечают комфортный, плавный, мягкий ход.

«Очень ровный разгон, никаких толчков и переключений, как бывает на АКП», — пишет владелец с ником Pamil77 из Московской области, проехавший на Ладе с вариатором 9000 км.

«Вариатор работает плавно, в пробках просто отлично ездить на такой машине», — согласен с ним Николай из Санкт-Петербурга, проехавший 10 тыс. км на седане.

«Едет как иномарка — тихо, комфортно и вполне быстро», — отмечает автолюбитель ником step209.

У вариатора предусмотрен ручной режим переключения — в нем шесть виртуальных передач.

На трассе мощности не хватает

113 «лошадей» — маловато для машины со снаряженной массой 1230–1350 кг, — считают владельцы. При обгонах приходится тщательно рассчитывать маневр.

«Возникли вопросы по динамике этого авто. Двигателю при полной загрузке (2 взрослых и 3 ребёнка) явно не хватает мощности на трассе. Обгоны даются с трудом. Да и в городе с динамичным движением не хватает тяги со старта. Надо резко ускориться — педаль в пол, а машина разгоняется вяло», — недоволен Александр из Тынды.

«Обгоны вялые, поэтому нужно выбирать хорошо просматриваемые длинные свободные участки встречной», — предупреждает автолюбитель Николай из Санкт-Петербурга.

Минусы вариатора: «Привыкай или не покупай»

«Реакция на педаль газа мало того, что замедленная, так еще и непрогнозируемая. Захотел обогнать, нажал педаль газа посильнее, и ждешь „выстрела“ вперед, чтобы быстро опередить „тихохода“... Лишь через секунду после нажатия слышишь усилившийся рев мотора, еще через секунду примерно машина ускоряется. Но не быстро, как хотелось бы, а на некоторую величину, которую компьютер за эти две секунды вычислил. Причина задержки проста — электроника бережет вариатор от резких ускорений и торможений, поскольку это быстрее изнашивает основной приводной ремень», — именно по этой причине автолюбитель с ником step209 (опытный «ладолюб», как он сам себя называет) передумал покупать модель с вариатором.

Вариатор на Весте идет в паре с 1,6-литровым 113-сильным двигателем H4M.

«Эту особенность приходится учитывать при старте, хотя привыкаешь, и не сильно мешает», — согласен с ним владелец с ником 3895621 из Хабаровска, купивший Ладу Весту SW Cross в максимальной комплектации.

«Нет ползущего режима на вариаторе. Встал в горку, отпустил тормоз и через три секунды машина катится назад! На раздумье времени мало, отпустил тормоз — сразу жми на газ или будет беда. На всех моих бывших стареньких японках с вариком такого чуда не встречалось, он держал любой подъём» — пишет владелец Александр из Тынды, купивший Весту SW Cross.

Подвеска: на грунтовке не подведет

«Ощутил прелести хорошей подвески адаптированной под наши дороги, по сравнению с Тойотами, которые до этого эксплуатировал — прямо небо и земля. Хотя у Тойот всегда менял все рычаги и детали подвески вовремя», — сравнивает автовладелец с ником 3895621 из Хабаровска.

«На дальней поездке участок дороги 150 км был разбит в хлам, как будто по шпалам едешь, но подвеска вела себя великолепно! Никаких толчков, в салоне мягко, тихо, плавно, как корабль плывет», — согласен с ним Николай из Санкт-Петербурга, проехавший 10 тыс. км на седане.

Клиренс на моделях с вариатором — такой же, как и на других Вестах. Снизу силовой агрегат закрыт металлической защитой.

Шумоизоляция: не хуже чем у Форда?

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«В дальней поездке значимого шума не было, усталости от посторонних звуков не чувствовал. На мой взгляд, шумка в Весте лучше, чем в Фокусе, в котором я ездил в качестве пассажира», — отмечает автовладелец Николай из Санкт-Петербурга.

«Шумка огонь, движка на холостых и малых оборотах не слышно вовсе, „коксу“ дашь, и слышно приятное урчание», — пишет автовладелец с ником 3895621 из Хабаровска.

Хорошая машина для семейных поездок

«Был приятно удивлен вместительностью багажника: влез детский велосипед без разборки, туристический стол и четыре сиденья, туристическая газовая плита, 4 баллона с газом по 250 мл. Четыре сумки с вещами, пакеты… Не ожидал, что в седан может поместиться такой объем», — пишет автолюбитель Николай из Санкт-Петербурга.

«Багажник огромный, спокойно зайдет 3–4 баула по 50 кг, а если задние кресла сложить, то и ещё больше», — согласен автовладелец с ником 3895621 из Хабаровска.

«Холодильник-бардачок вместил 2 литра молока и еду для трех приемов пищи семьей из 4 человек в дальней поездке на 1000 км. Холодильник работает отлично, ничего не испортилось за 1000 км. К плюсам следует также отнести хороший кондиционер, который исправно функционировал все лето, пока держалась жара», — пишет Николай.

Багажник седана — вместительный (480 л). У комплектаций на «пятнадцатых» и «шестнадцатых» колесах под полом находится полноразмерная запаска.

Вот только водитель устает

«Я не смог найти удобного положения за рулем при росте 176 см. В поездках по городу длительностью до 2 часов большого неудобства не чувствовал, однако в дальней поездке к 500 км у меня начала ужасно болеть шея. Через 1000 км шея просто отваливалась. Есть выдвижной поясничный упор, но заметного эффекта от него нет — поставил в выдвинутое положение. Тем, кто планирует приобрести машину для длительных поездок следует тщательно оценить комфорт в кресле водителя», — предупреждает Николай из Санкт-Петербурга.

Салон: «ничего не скрипит, не стучит»

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«И обзор отличный, поймал себя на мысли, что в заднее центральное зеркало вовсе не смотрю, в боковое левое и задний обзор виден, и что творится слева. Ну и радует куча примочек в виде датчиков дождя и света», — доволен автовладелец с ником 3895621 из Хабаровска.

«Штатная автомагнитола удивила качественным звуком. По крайней мере, в моём внедорожнике Toyota Harrier магнитола с динамиками „Bose“ звучала почти так же. Если этот автомобиль сравнивать с Ларгусом, то это небо и земля. Ларгус поколхозней во всём», — пишет Александр из Тынды, который до покупки Весты SW Cross владел Ладой Ларгус и Тойотой.

Сильный мороз выявил недостатки

«Дорогой АвтоВАЗ, мы не в Африке живём!», — взывает к производителю автолюбитель Александр из Тынды. И перечисляет все проблемы, с которыми столкнулся зимой.

Автомобиль невозможно закрыть с заведённым двигателем. Ставить сигнализацию не хочу, будут сверчки в салоне, как на Ларгусе. Больше чем на час авто на улице не оставишь, иначе потом примёрзнешь к сиденью. Спасает подогрев сидушек, хоть за это спасибо;

На морозе плохо закрывается крышка багажника. Меняйте смазку в замке, или делайте мощней пружину господа конструкторы;

Покупать или нет? (мнения разделились)

«Машиной полностью доволен, вариатор надежный, на него гарантия 100 тыс. км. На обкатке был масложор 300 мл на 1000 км, потом вроде ушел. Проехал 3000 км после замены масла, уровень не падает. Расход по пробкам 12 л, на трассе 8 л. Так что — отличный автомобиль с оптимальным соотношением цена/качество», — резюмирует Николай из Санкт-Петербурга.

Автовладельца с ником Pavel из Новокузнецка тоже устраивает расход. «Что в городе, что на трассе (120–140 км/ч) — около 8-ми литров. Минусы: дороговизна обслуживания при „рекомендуемой ремонтниками“ смене масла и фильтра раз в 30 тыс. км».

«Но машину на автомате, которой 5 лет, вы продадите легко и за нормальную цену, а на вариаторе будете продавать долго, и цена ниже намного будет», — добавляет ложку дегтя владелец с ником JDMHonda.

«В России тяжёлые условия эксплуатации, вариатор слишком слабый для нагрузок и буксований», — считает автолюбитель с ником iLUHON. — «Веста порвёт всех конкурентов с нормальным автоматом, а не с жалкими подобиями в виде робота и вариатора».