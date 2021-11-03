Предостережение экспертов: ездить осенью на зимней резине опасно!

Закон: смотрите на календарь
Производители: смотрите на термометр
Переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная температура достигнет +7 °С, рекомендуют производители шин. Но у них свой интерес. В теплую погоду протектор зимней шины изнашивается быстрее. Глядишь, два-три сезона — и автовладелец придет в магазин за новыми шинами.
Испытатели: смотрите на дорогу
Вопреки сложившемуся мнению, первый «день жестянщика» случается не в снежный, а в теплый осенний день.
Обычно он происходит по одному сценарию — в корму оттормозившегося на летних шинах автомобиля влетает переобутая в «зиму» машина. Причина проста — на асфальте безо льда (не важно, сухом или мокром) любые зимние шины (как шипованные, так и фрикционные) тормозят хуже летних.
Почему? Вспомните: все производители зимних шин рекламируют, как правильно они смогли изрезать блоки протектора множеством ламелей.
Для сцепления со снегом и льдом — отлично! Но на асфальте зимняя резина как бы «переступает» по жесткой поверхности своими микроламелями. Поэтому и продольная, и поперечная устойчивость автомобиля оказывается хуже, чем на летних шинах с крупными блоками.
И это доказано (результаты испытаний)
Журнал «За рулем» неоднократно проверял тормозные свойства шин на границе их температурного диапазона. Причем в компанию к зимним шинам подключали летние, а к летним — зимние.
Шинная группа сделала интересные выводы. При температуре ниже +7 °С сцепные свойства шин действительно ухудшаются. Но не у всех! К тому же изменения не настолько страшны, чтобы при +5 °С срочно «переобуваться».
Например, автомобиль на отличных зимних шинах Michelin Х-Ice даже при —5 °С имел гораздо больший тормозной путь, чем на летних. А с ростом температуре преимущество «лета» только увеличивалось.
Осенью после переобувки будьте готовы, что сцепные свойства зимних фрикционок на сухом асфальте будут хуже на 6–10% даже при температуре асфальта не выше +5 ºС. Поэтому использовать летние шины при околонулевых температурах асфальта не опасно.
Переобулся слишком рано. Как мне себя вести?
Предельно осторожно. Будьте готовы, что управляемость вашей машины станет хуже. Помните о потере тормозной динамики своего автомобиля после переобувки. Да и поперечные силы подламывающиеся ламели шин воспринимают хуже. Не ждите прежнего «держака» в поворотах, какой был на летних шинах.
Пойдет снег — машина начнет вести себя лучше.
Аварии в первый снежный день? Дело не в шинах!
Классическим «днем жестянщика» принято считать утро, когда выпадает первый снег и дороги становятся скользкими.
Обычно винят в авариях тех, кто не переобулся. На деле автомобили на зимних шинах в первый снежный день управляются не лучше, чем машины на «лете». И многие аварии случаются из-за уверенности водителей в превосходстве зимних шин.
Так что в первый снежный день больше шансов избежать аварии у водителей, которые трезво оценивают возможности разгонной и тормозной динамики своего автомобиля, его устойчивость в повороте. Именно на тех шинах, на которых застала непогода.
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