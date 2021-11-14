Загадка: зачем пустили трамвай по дну Енисея?

Возле Саяно-Шушенской ГЭС расположился поселок гидроэнергетиков, которые ее обслуживают. Основным способом добраться на работу является трамвай: маршрут занимает 15 минут. Часть трассы проходит по бывшему дну Енисея.
А еще это — последняя трамвайная система, построенная в нашей стране, называвшейся на тот момент СССР. Сегодня, похоже, это единственный в России трамвай, где проезд является бесплатным.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в Питере и Нижнем Новгороде когда-то ходили ледовые трамваи? Рельсы прокладывали по замерзшим Неве и Оке.
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Фото: Wikipedia/MBxd1