Советское супероружие: самодвижущийся ДОТ

Жаль, увидеть его в действии никому не удалось. Но задумка была интересной.

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В мае 1942 года на Магнитогорском металлургическом заводе появился проект крайне необычной машины.

Шагающе-стреляющий механизм — это 45 тонн брони и собственная 76‑миллиметровая пушка. Фактически, это был мощный самодвижущийся ДОТ. Правда, скорость его передвижения составляла всего 2 км/ч. И «наверху» проект раскритиковали.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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Фото: из архива автора