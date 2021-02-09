5 феноменальных решений транспортера АТ-Л

1. Везет столько, сколько весит
АТ-Л — это «артиллерийский тягач легкий». «Легкий» в данном случае — это почти 8 тонн полной массы при грузоподъемности 2 тонны. Кроме того, транспортер тянул аж 6-тонный прицеп. Естественно, рассчитывали, что это будет пушка.
Снизить массу во многом удалось за счет замены несущей рамы на несущий сварной кузов. Кроме того, этот транспортер — переднеприводный. И двигатель тоже размещался спереди.
2. Комфорт — как в легковушке
Сажусь в кабину. Все знакомо! Рычаг переключения передач, педали: газ, тормоз, сцепление на привычном, «автомобильном» месте и алгоритм его работы такой же, как в легковушке. Хотя здесь это не сцепление, а «педаль главного фрикциона». И вместо руля — два рычага.
Выжал сцепление, включил передачу, нажал газ и… поехал! Все как всегда! Но чтобы повернуть влево — левый рычаг двигаю на себя, вправо — правый. Рычаги при этом фиксируются в пяти положениях, которые и определяют радиусы поворота.
Машина может даже крутиться на месте! Одну ручку до отказа на себя, вторую — от себя, и гусеницы двигаются в противоположные стороны: одна вперед, другая — назад. Забавное ощущение, когда сидишь в кабине… И занимательное зрелище для тех, кто смотрит на машину снаружи.
3. 9 скоростей: как на машине президента
О трансмиссии машины можно писать если не диссертацию, то курсовую работу. Помимо пяти основных передач трансмиссия обеспечивает четыре дополнительных — понижающих (в АТ-Л они называются замедленными). То есть в сумме у машины девять скоростей! Столько же сейчас на самом технически продвинутом отечественном автомобиле Аурус, на котором ездит президент Путин.
Может, дело в чудо-коробке? Нет, коробка обычная, но стоит она… перед двигателем поперек. Мотор, кстати, тоже развернут «задом наперед».
Включаются замедленные передачи, если потянуть на себя оба рычага одновременно. Очень удобно перед небольшим подъемом, если не успеваешь опуститься на одну передачу вниз обычным рычагом.
Трансмиссия сложная, но управляться с ней просто. Так и было задумано, ведь за рычаги машины садились после недолгой учебы солдаты-срочники.
4. Вытащит себя сам
5. Американо-ярославский дизель
АТ-Л создали в 1947 году и выпускали до 1967 года в Харькове. Большого выбора подходящих двигателей у конструкторов после войны не было. Под капотом перед кабиной (почти такой же, как у грузовика ЗИС-150) двухтактный, с наддувом, четырехцилиндровый дизель объемом 4,65 л и мощностью 110 л.с.
Такой мотор делали в Ярославле, и он копировал американский агрегат GMC 4–71. Подобные двигатели ставили и на ярославские грузовики, и на автобусы ЗИС-154.
Гений проходимости
Управлять зимой АТ-Л — одно удовольствие. В глубоком, под полметра высотой (!), снегу машина идет уверенно, не боясь ни канав, ни даже оврагов. А тормоза в сугробах и не нужны. Отпускаешь педаль газа, выжимаешь сцепление — машина сама останавливается. Максимальная скорость — 40 км/ч, а с прицепом — 22–25 км/ч.
Мне повезло — покатался на одном из трех-четырех оставшихся на сегодняшний день на ходу тягачах. АТ-Л 1955 года — раритет, не меньший, чем какой-нибудь правительственный ЗИЛ. За ним гоняются коллекционеры, и небезосновательно. Тягач того стоит. Я убедился.