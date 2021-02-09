5 феноменальных решений транспортера АТ-Л

Кузов без рамы, управление не сложнее легкового, девять передач в трансмиссии — технические возможности чуда советской послевоенной техники удивляют и сейчас. В этом убедился эксперт «За рулем», которому удалось «погонять» раритет.

1. Везет столько, сколько весит

Материалы по теме Свой парень: ретротест грузовика ГАЗ-51

АТ-Л — это «артиллерийский тягач легкий». «Легкий» в данном случае — это почти 8 тонн полной массы при грузоподъемности 2 тонны. Кроме того, транспортер тянул аж 6-тонный прицеп. Естественно, рассчитывали, что это будет пушка.

Снизить массу во многом удалось за счет замены несущей рамы на несущий сварной кузов. Кроме того, этот транспортер — переднеприводный. И двигатель тоже размещался спереди.

2. Комфорт — как в легковушке

Материалы по теме «Бурлаки»: в камуфляже и полной боевой готовности

Сажусь в кабину. Все знакомо! Рычаг переключения передач, педали: газ, тормоз, сцепление на привычном, «автомобильном» месте и алгоритм его работы такой же, как в легковушке. Хотя здесь это не сцепление, а «педаль главного фрикциона». И вместо руля — два рычага.

Выжал сцепление, включил передачу, нажал газ и… поехал! Все как всегда! Но чтобы повернуть влево — левый рычаг двигаю на себя, вправо — правый. Рычаги при этом фиксируются в пяти положениях, которые и определяют радиусы поворота.

Внутри — как в обычном автомобиле. Рычаг переключения передач, педали, приборы. Только вместо руля — рычаги управления фрикционами.

Машина может даже крутиться на месте! Одну ручку до отказа на себя, вторую — от себя, и гусеницы двигаются в противоположные стороны: одна вперед, другая — назад. Забавное ощущение, когда сидишь в кабине… И занимательное зрелище для тех, кто смотрит на машину снаружи.