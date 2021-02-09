5 феноменальных решений транспортера АТ-Л — журнал За рулем

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5 феноменальных решений транспортера АТ-Л

Кузов без рамы, управление не сложнее легкового, девять передач в трансмиссии — технические возможности чуда советской послевоенной техники удивляют и сейчас. В этом убедился эксперт «За рулем», которому удалось «погонять» раритет.

1. Везет столько, сколько весит

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АТ-Л — это «артиллерийский тягач легкий». «Легкий» в данном случае — это почти 8 тонн полной массы при грузоподъемности 2 тонны. Кроме того, транспортер тянул аж 6-тонный прицеп. Естественно, рассчитывали, что это будет пушка.

Снизить массу во многом удалось за счет замены несущей рамы на несущий сварной кузов. Кроме того, этот транспортер — переднеприводный. И двигатель тоже размещался спереди.

2. Комфорт — как в легковушке

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Сажусь в кабину. Все знакомо! Рычаг переключения передач, педали: газ, тормоз, сцепление на привычном, «автомобильном» месте и алгоритм его работы такой же, как в легковушке. Хотя здесь это не сцепление, а «педаль главного фрикциона». И вместо руля — два рычага.

Выжал сцепление, включил передачу, нажал газ и… поехал! Все как всегда! Но чтобы повернуть влево — левый рычаг двигаю на себя, вправо — правый. Рычаги при этом фиксируются в пяти положениях, которые и определяют радиусы поворота.

Внутри — как в обычном автомобиле. Рычаг переключения передач, педали, приборы. Только вместо руля — рычаги управления фрикционами.
Внутри — как в обычном автомобиле. Рычаг переключения передач, педали, приборы. Только вместо руля — рычаги управления фрикционами.

Машина может даже крутиться на месте! Одну ручку до отказа на себя, вторую — от себя, и гусеницы двигаются в противоположные стороны: одна вперед, другая — назад. Забавное ощущение, когда сидишь в кабине… И занимательное зрелище для тех, кто смотрит на машину снаружи.

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3. 9 скоростей: как на машине президента

О трансмиссии машины можно писать если не диссертацию, то курсовую работу. Помимо пяти основных передач трансмиссия обеспечивает четыре дополнительных — понижающих (в АТ-Л они называются замедленными). То есть в сумме у машины девять скоростей! Столько же сейчас на самом технически продвинутом отечественном автомобиле Аурус, на котором ездит президент Путин.


У транспортера оригинальная компоновка. Мотор расположен задом наперед, а коробка стоит перед ним, причем поперек.
У транспортера оригинальная компоновка. Мотор расположен задом наперед, а коробка стоит перед ним, причем поперек.

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Может, дело в чудо-коробке? Нет, коробка обычная, но стоит она… перед двигателем поперек. Мотор, кстати, тоже развернут «задом наперед».

Включаются замедленные передачи, если потянуть на себя оба рычага одновременно. Очень удобно перед небольшим подъемом, если не успеваешь опуститься на одну передачу вниз обычным рычагом.

Трансмиссия сложная, но управляться с ней просто. Так и было задумано, ведь за рычаги машины садились после недолгой учебы солдаты-срочники.

4. Вытащит себя сам

Фактически машина грузопассажирская — 11-местная. Три места в кабине и восемь — расчет орудия — в кузове на продольных откидных лавках. Но пол в кузове тоже откидной. Под ним — механизмы натяжения гусениц, аккумуляторы и мощнейшая лебедка. Лебедкой можно подтягивать прицеп (то есть — пушку) или сам тягач. Причем как вперед, так и назад. Придумать ситуацию, когда тягач застрянет и появится необходимость в самовытаскивании, сложно. Но все возможно.


В кузове под откидным полом расположена лебедка. Она выручит, если транспортер застрянет на бездорожье.
В кузове под откидным полом расположена лебедка. Она выручит, если транспортер застрянет на бездорожье.

5. Американо-ярославский дизель

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АТ-Л создали в 1947 году и выпускали до 1967 года в Харькове. Большого выбора подходящих двигателей у конструкторов после войны не было. Под капотом перед кабиной (почти такой же, как у грузовика ЗИС-150) двухтактный, с наддувом, четырехцилиндровый дизель объемом 4,65 л и мощностью 110 л.с.


Такой мотор делали в Ярославле, и он копировал американский агрегат GMC 4–71. Подобные двигатели ставили и на ярославские грузовики, и на автобусы ЗИС-154.

Гений проходимости

Управлять зимой АТ-Л — одно удовольствие. В глубоком, под полметра высотой (!), снегу машина идет уверенно, не боясь ни канав, ни даже оврагов. А тормоза в сугробах и не нужны. Отпускаешь педаль газа, выжимаешь сцепление — машина сама останавливается. Максимальная скорость — 40 км/ч, а с прицепом — 22–25 км/ч.

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Мне повезло — покатался на одном из трех-четырех оставшихся на сегодняшний день на ходу тягачах. АТ-Л 1955 года — раритет, не меньший, чем какой-нибудь правительственный ЗИЛ. За ним гоняются коллекционеры, и небезосновательно. Тягач того стоит. Я убедился.


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5 феноменальных решений транспортера АТ-Л

Кузов без рамы, управление не сложнее легкового, девять передач в трансмиссии — технические возможности чуда советской послевоенной техники удивляют и сейчас. В этом убедился эксперт «За рулем», которому удалось «погонять» раритет.

5 феноменальных решений транспортера АТ-Л — фото 12223715 феноменальных решений транспортера АТ-Л — фото 12223725 феноменальных решений транспортера АТ-Л — фото 12223735 феноменальных решений транспортера АТ-Л
5 феноменальных решений транспортера АТ-Л

Кузов без рамы, управление не сложнее легкового, девять передач в трансмиссии — технические возможности чуда советской послевоенной техники удивляют и сейчас. В этом убедился эксперт «За рулем», которому удалось «погонять» раритет.

5 феноменальных решений транспортера АТ-Л — фото 12223715 феноменальных решений транспортера АТ-Л — фото 12223725 феноменальных решений транспортера АТ-Л — фото 12223735 феноменальных решений транспортера АТ-Л
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