Аэропоезд СССР: почему закрыли удачный проект?

В 1933 году в столичном Центральном парке культуры и отдыха им. Горького появилось необычное сооружение: кольцевая деревянная эстакада с масштабной копией так называемого аэропоезда Вальднера. Конструктор — философ, музыкант и изобретатель-самоучка Севастьян Севастьянович Вальднер.
Модель длиной 2,5 м развивала скорость до 120 км/ч. Продувка модели в ЦАГИ подтвердила возможность достижения скорости 250 км/ч, а теоретические исследования показали, что при движении свыше 300 км/ч устойчивость экипажа должна быть «исключительно высока».
Аэропоезд в натуральную величину должен был вмещать 300 пассажиров. Два двигателя по 530 л.с. обещали весьма значительную даже по нынешним временам скорость 250–300 км/ч. Для малозагруженных направлений был разработан вариант на 80 мест. Обнаружилась высокая устойчивость системы к снежным заносам: снег с экспериментальной эстакады не требовалось счищать даже тогда, когда в Москве из-за сильных метелей остановились трамваи.
Работы над аэропоездом были свернуты внезапно, несмотря на положительные результаты испытаний прототипов. Причины такого решения не разглашали. Но, скорее всего, в верхах попросту сделали ставку на авиацию, а не на аэропоезда.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие необычные трамваи бегали в 1960-х по Тбилиси?
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Фото: из архива автора