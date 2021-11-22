Аэропоезд СССР: почему закрыли удачный проект? — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Аэропоезд СССР: почему закрыли удачный проект?

Работы над скоростным монорельсовым транспортом свернули внезапно в середине 1930-х годов прошлого века, несмотря на положительные отзывы.

В 1933 году в столичном Центральном парке культуры и отдыха им. Горького появилось необычное сооружение: кольцевая деревянная эстакада с масштабной копией так называемого аэропоезда Вальднера. Конструктор — философ, музыкант и изобретатель-самоучка Севастьян Севастьянович Вальднер.

Материалы по теме
Самый первый кроссовер и седан с самолетной тягой — их придумали в СССР

Модель длиной 2,5 м развивала скорость до 120 км/ч. Продувка модели в ЦАГИ подтвердила возможность достижения скорости 250 км/ч, а теоретические исследования показали, что при движении свыше 300 км/ч устойчивость экипажа должна быть «исключительно высока».

Аэропоезд в натуральную величину должен был вмещать 300 пассажиров. Два двигателя по 530 л.с. обещали весьма значительную даже по нынешним временам скорость 250–300 км/ч. Для малозагруженных направлений был разработан вариант на 80 мест. Обнаружилась высокая устойчивость системы к снежным заносам: снег с экспериментальной эстакады не требовалось счищать даже тогда, когда в Москве из-за сильных метелей остановились трамваи.

Аэропоезд СССР: почему закрыли удачный проект?

Материалы по теме
Особенный советский автобус — для НКВД (ну или для курортников)

Работы над аэропоездом были свернуты внезапно, несмотря на положительные результаты испытаний прототипов. Причины такого решения не разглашали. Но, скорее всего, в верхах попросту сделали ставку на авиацию, а не на аэропоезда.


Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие необычные трамваи бегали в 1960-х по Тбилиси?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]



Фото: из архива автора
Наше новое видео
Alfa Romeo Giulietta: вот почему ее уважала мафия
Renault Duster из парка «За рулем»: авария и месяц простоя
Exeed TXL — тест и обзор китайского кроссовера

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1014Количество комментариев1
Оцените материал
1:—2
Читать комментарии (1)
Загрузка...