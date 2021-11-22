Аэропоезд СССР: почему закрыли удачный проект?

Работы над скоростным монорельсовым транспортом свернули внезапно в середине 1930-х годов прошлого века, несмотря на положительные отзывы.

В 1933 году в столичном Центральном парке культуры и отдыха им. Горького появилось необычное сооружение: кольцевая деревянная эстакада с масштабной копией так называемого аэропоезда Вальднера. Конструктор — философ, музыкант и изобретатель-самоучка Севастьян Севастьянович Вальднер.

Материалы по теме Самый первый кроссовер и седан с самолетной тягой — их придумали в СССР

Модель длиной 2,5 м развивала скорость до 120 км/ч. Продувка модели в ЦАГИ подтвердила возможность достижения скорости 250 км/ч, а теоретические исследования показали, что при движении свыше 300 км/ч устойчивость экипажа должна быть «исключительно высока».

Аэропоезд в натуральную величину должен был вмещать 300 пассажиров. Два двигателя по 530 л.с. обещали весьма значительную даже по нынешним временам скорость 250–300 км/ч. Для малозагруженных направлений был разработан вариант на 80 мест. Обнаружилась высокая устойчивость системы к снежным заносам: снег с экспериментальной эстакады не требовалось счищать даже тогда, когда в Москве из-за сильных метелей остановились трамваи.