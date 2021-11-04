«Хочу быть Ягуаром» и другие сумасшедшие Волги из 90-х

Сейчас такое уже сложновато представить, но в 1990-х существовало огромное количество фирм, выпускавших ни много ни мало собственные версии серийных отечественных авто.

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Благо, демократичные законы тех лет позволяли разгуляться. Многочисленные тюнинг-ателье отчаянно пытались подтянуть уровень постсоветских (а на самом деле — советских) автомобилей к хлынувшим на рынок иномаркам. В новом номере «За рулем» наш эксперт Сергей Канунников вспоминает, как это было. И, в частности, рассказывает много интересного про Волгу, которая, наравне с Самарой, стала одним из наиболее популярным у тюнеров автомобилей. Вот лишь несколько забавных проектов того времени.

Начался «тюнинг» с самого простого — со стайлинга. Украшение автомобилей спойлерами и накладками стало настоящим массовым увлечением.

Волга от фирмы «Пласт»

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А один из первых вариантов обвеса на ГАЗ‑31029 Волгу сделала фирма «Пласт». Эта машина сейчас могла бы смотреться вполне гармонично, если бы не нарочито массивные накладки на двери, более уместные на каком-нибудь внедорожнике.

А еще Волгу усиленно вписывали в бизнес-класс, и даже представительским автомобилем пытались сделать. Интересный вариант доработки кузова на автомобиле под названием Волга Персона показала компания «Самотлор-НН», причем несколько таких машин дожили до наших дней.

Волга-Персона, Самотлор-НН

Базировавшейся на площадях НАМИ фирме с говорящим названием «Престиж-НАМИ» принадлежит авторство забавного по нынешним меркам аппарата Волга-Престиж, на который очень постарались натянуть личину Jaguar, довершив образ церковными куполами на решетке радиатора...

Волга-Престиж, «Престиж-НАМИ»

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Конечно, Волге пытались добавить прыти, к чему заводские испытатели относились с сарказмом: они понимали, что плодами тюнинга надо еще и как-то управлять... Тем не менее под капотами «волжанок» оказывались самые разные моторы, и импортные, и отечественные. Такие машины, напротив, часто не имели никаких внешних отличий от серийных Волг. И не вызывали повышенного интереса окружающих, поэтому подходили чиновникам, в те годы еще стеснявшимся демонстрировать свое богатство.

Обо всех интересных Волгах той поры, а также о том, какие сумасшедшие тюнинг-проекты были реализованы в 1990-е на базе Самары и Оки, — в ноябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Фото: из архива «За рулем»