Его отыскал в своем автомобиле читатель «За рулем». Но его лайфхак работает в разных моделях машин.

Материалы по теме Прокачали багажник Соляриса — дельный лайфхак

Когда багажник машины уже кажется наполненным «под завязку», можно разместить в нем еще некоторое количество небольших вещей со стороны салона, откинув спинку заднего сиденья.

Упираясь в наклонную поверхность спинки и элементы кузова, коробки и чемоданы не могут быть придвинуты к передней стенке багажника вплотную — там остается свободное пространство. Например, на фото чемодан уперся в обивку верхней части проема.

Уложенные в нишу вещи не будут болтаться в салоне, мешая пассажирам и провоцируя лиц с криминальными наклонностями на стоянках. Их легко доставать — они не выпадут из переполненного багажника при открывании крышки, а в дождь доступны изнутри машины.

А. Раков, г. Москва

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

Материалы по теме Как затолкать в багажник очень-очень много. 10 важных правил

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: А. Раков