Багажник «под завязку»? Неправда — есть секретное местечко! — журнал За рулем

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Багажник «под завязку»? Неправда — есть секретное местечко!

Его отыскал в своем автомобиле читатель «За рулем». Но его лайфхак работает в разных моделях машин.

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Когда багажник машины уже кажется наполненным «под завязку», можно разместить в нем еще некоторое количество небольших вещей со стороны салона, откинув спинку заднего сиденья.

Упираясь в наклонную поверхность спинки и элементы кузова, коробки и чемоданы не могут быть придвинуты к передней стенке багажника вплотную — там остается свободное пространство. Например, на фото чемодан уперся в обивку верхней части проема.

Уложенные в нишу вещи не будут болтаться в салоне, мешая пассажирам и провоцируя лиц с криминальными наклонностями на стоянках. Их легко доставать — они не выпадут из переполненного багажника при открывании крышки, а в дождь доступны изнутри машины.

А. Раков, г. Москва

Багажник «под завязку»? Неправда — есть секретное местечко!

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Фото: А. Раков

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