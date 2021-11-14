Когда багажник машины уже кажется наполненным «под завязку», можно разместить в нем еще некоторое количество небольших вещей со стороны салона, откинув спинку заднего сиденья.
Упираясь в наклонную поверхность спинки и элементы кузова, коробки и чемоданы не могут быть придвинуты к передней стенке багажника вплотную — там остается свободное пространство. Например, на фото чемодан уперся в обивку верхней части проема.
Уложенные в нишу вещи не будут болтаться в салоне, мешая пассажирам и провоцируя лиц с криминальными наклонностями на стоянках. Их легко доставать — они не выпадут из переполненного багажника при открывании крышки, а в дождь доступны изнутри машины.
А. Раков, г. Москва
Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Присоска на стекле никогда не отвалится, если... Находка читателя «За рулем» — тут.
- Секрет в борьбе с бездорожьем от наших дедов — цепи на колес и браслеты противоскольжения.
- Столкнулись с обледенением стекла и щеток? Воспользуйтесь щетками с подогревом BURNER! Хотите, чтобы боковые стекла оставались чистыми? Приобретите водосток лобового стекла.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото: А. Раков