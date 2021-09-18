Прокачали багажник Каптюра — простой лайфхак — журнал За рулем

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Прокачали багажник Каптюра - простой лайфхак

Чтобы закрепить на стенке грузового отсека крючок для пакетов, даже сверлить не придется.

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Багажник кроссовера Renault Kaptur легко дополнить полезной мелочью — крючками для пакетов, при этом даже лишних отверстий сверлить не придется.

Саморез крепления обивки меняем на более длинный (30 мм), дополнительно потребуются дистанционная втулка (10 мм) и две шайбы. Недорогой крючок на присоске купил в магазине.

Когда крючок не нужен, он находится в горизонтальном положении.

В. Кривошеев, г. Самара

Прокачали багажник Каптюра — простой лайфхак

Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.

А для крепления груза в багажнике того же Каптюра можно использовать резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо.
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Фото: В. Кривошеев

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Отзывы о Renault Kaptur (9)

Renault 2000 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.

Недостатки:

Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)

Комментарий:

Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сид...

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