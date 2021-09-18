Прокачали багажник Каптюра - простой лайфхак

Багажник кроссовера Renault Kaptur легко дополнить полезной мелочью — крючками для пакетов, при этом даже лишних отверстий сверлить не придется.
Саморез крепления обивки меняем на более длинный (30 мм), дополнительно потребуются дистанционная втулка (10 мм) и две шайбы. Недорогой крючок на присоске купил в магазине.
Когда крючок не нужен, он находится в горизонтальном положении.
В. Кривошеев, г. Самара
Приз автору совета — светодиодный фонарик OSRAM LEDRIVING LEDIL203.
А для крепления груза в багажнике того же Каптюра можно использовать резиновые жгуты с крючками на концах. Один крючок зацепляется за кольцо ISOFIX, жгут пропускается через кронштейн фиксации спинки заднего сиденья, и второй крючок зацепляется за другое кольцо.
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Фото: В. Кривошеев