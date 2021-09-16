Тест-драйв самого неординарного кроссовера - честно обо всех достоинствах и недостатках

Renault Kaptur - самый яркий среди недорогих кроссоверов. Он динамично едет и экономичен благодаря турбомотору и вариатору, а большой дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта. Он аккуратно собран и славится надежностью. Неужели у него нет минусов? Конечно, мы их нашли.

Эффектная внешность

Из трио компактных кроссоверов Renault: Дастер, Аркана, Каптюр — последний, пожалуй, самый модный и стильный. Когда видишь комбинированную окраску кузова, цветную подсветку в салоне и внушительный набор аксессуаров, невольно забываешь, что Каптюр базируется на платформе для бюджетных автомобилей.

Солидный дорожный просвет заметен даже без измерений.

Но обзорность — неидеальна

Мешают массивные передние стойки (возможно, из-за эффектного, но неудачного c точки зрения обзорности угла наклона). Да и внутрисалонное зеркало маловато.

На экране мультимедийной системы можно увидеть, что происходит с любой стороны автомобиля.

Правда, комплектацию Прайм (у нас на тесте Kaptur именно в топовой комплектации) выручают электронные помощники: камеры кругового обзора, датчики парковки, система контроля слепых зон.

Динамика: для спокойных водителей

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Азартным автомобиль не назовешь. Но если не педалировать «в пол», то возможностей связки «бензиновый двигатель с турбонаддувом — вариатор» для повседневной эксплуатации хватит с запасом. И, что ни говори, ровная тяга без всплесков и выраженных подхватов удобна и в городе, и на трассе.

Подвеска: энергоемкая и всеядная

Это самый сильный ездовой аргумент Каптюра. Баланс, найденный разработчиками автомобиля, восхищает. На ровном асфальте кроссовер мягок и комфортен, на неидеальных дорогах — крепко сбит и непробиваем. Лежачие полицейские, «стиральная доска» грейдеров, разбитый асфальт, проселки с ямами и кочками — все ему нипочем!

По грейдеру кроссовер позволяет ехать, как по асфальту. В машине тихо — обивки не скрипят, подвеска не бухает.

Проходимость: на оффроуде даст фору одноклассникам

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Еще бы — дорожный просвет составляет внушительные 205 мм (подтверждено замерами экспертов «За рулем»). Двигатель и коробку передач оберегает штатная защита, задний редуктор и бензобак можно обезопасить от контактов с грунтом опционной защитой.

Единственное ограничение связано с геометрией кузова — относительно низким передним свесом. Если забыть про небольшой угол въезда, можно повредить нижнюю часть бампера. Но других уязвимых мест нет у полноприводной версии нет.

Светотехника: стоит своих денег

Заслуживает похвалы и дальний, и ближний свет светодиодных фар, которыми оснащают топовую комплектацию автомобиля.

Не жалко заплатить и за дополнительную подсветку поворотов — светодиодные противотуманные фары с режимом Corner.

Шумоизоляция: лишнего воя нет

Замеры шума в салоне показали: на холостом ходу в городе 41,8 дБ, на скорости 50 км/ч — 55,4 дБ, при «сотне» на загородной трассе 62,8 дБ. Очень хорошие показатели, сопоставимые с «шумкой» кроссовера Фольксваген Тигуан — машины более дорогого уровня.

Но и эти цифры не рекорд. Вдали от городского фонового шума, на не самом зернистом асфальте, показатели будут еще ниже: 31,4; 52,6; 60,6 дБ соответственно. Отлично для бюджетного кроссовера с жестким пластиком в салоне!

ЛКП: красят «жирно»

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Капот — 178 мкм Крыло — 165 мкм Порог/дверь (дверь в нижней части) — 149 мкм Крышка багажника — 156 мкм

Для ориентира: толщина заводских лакокрасочных покрытий обычно составляет от 80 до 160 микрон. Скажем, около 100 микрон — типичный показатель для Гранты. У иномарок ЛКП, как правило, толще. Так что показатели Каптюра ближе к максимальным.

Расход топлива: не разорит

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В смешанном режиме полноприводный кроссовер потребляет от 6,6 до 8,7 л/100 км в зависимости от интенсивности разгонов, работы кондиционера, загруженности дорог. На магистрали при скорости 90–100 км/ч Каптюр с включенным круиз-контролем и режимом «Эко» укладывается в 5,2–5,4 л/100 км. Отлично!

За счет чего экономия?

Благодаря вариатору коленвал двигателя Каптюра на «сотне» вращается с частотой 1800 об/мин. Для сравнения: бензиновый мотор 1,4–1,6 л среднестатистического автомобиля с пятиступенчатой механикой на той же скорости и высшей передаче выдает около 3000 об/мин. Если пренебречь нюансами — чем меньше оборотов, тем меньше расход топлива.

Для семьи подойдет?

Короткий семейный выезд — без проблем! Сзади есть система креплений Isofix для двух детских сидений. Но дальние путешествия лучше не планировать.

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Багажник небольшой. Зато в нем нет ниш и закоулков. Домкрат и инструменты убраны под крышку левой обивки. Под правой крышкой обивки багажника спрятаны сабвуфер и усилитель аудиосистемы.

Во-первых, невелик багажник — много поклажи не увезешь. По данным производителя — 387 литров, по результатам замеров «За рулем» — 364 литра. Во-вторых, рослым людям сзади откровенно тесно.

А водителю удобно?

Внутри Kaptur выглядит столь же интересно, как и снаружи. Материалы отделки недорогие, но детали подогнаны аккуратно, при движении не слышно ни скрипов, ни дребезжания.

Передним сиденьям до идеала далеко. Чем дольше сидишь, тем сильнее затекает спина и шея из-за неудачной формы спинки и подголовника.

Сиденья из экокожи (ими оснащен кроссовер в максимальной комплектации) не дышат. Поэтому вечно едешь «в собственном соку» — с мокрой спиной. Плюс у такой обивки один — ее легко отмывать от пятен.

Единственная розетка впереди — в нише перед селектором вариатора. Ниша маленькая: поместится только компактный смартфон.

Кроме того, не продумана ниша для смартфона. Мало того, что она маленькая — в ней еще и расположена розетка на 12 вольт. Если в розетку воткнут штекер, извлекать телефон неудобно, да и заряжать его от такого источника питания тоже несподручно. Для смартфона с большим экраном придется покупать отдельный держатель: подходящих просторных полочек в передней части автомобиля нет.

Пассажиры не обижены — для зарядки телефона в задней части подлокотника находятся два USB-слота.

А что с музыкой?

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Каптюр в комплектации Прайм упакован акустикой Bose. Работа компонентов аудиосистемы тщательно настроена (в Каптюре одна из лучших заводских установок среди бюджетных автомобилей). Фирменные динамики звучат чисто и сочно. Их поддерживает небольшой сабвуфер, спрятанный под облицовкой в багажнике. Причем бас не раскачивает стекла, а деликатно прорабатывает низкие частоты.

Что ломалось?

Серьезных поломок, требующих визита на сервис, не было. Но глюки электроники периодически возникали. Трижды за две недели мультимедийное устройство отказывалось корректно читать треки с флешки. Лечится только сбросом настроек на заводские.

Один раз ночью, при попытке развернуться в темноте между железными заборами, отказала система камер кругового обзора — ни одна из них не запускались ни движением селектора, ни кнопкой на консоли, ни с экрана мультимедиа. Оживить камеры удалось только выключением зажигания и повторным пуском двигателя.

Есть вопросы и к климатической установке. Она слишком холодит — приходится задавать температуру на 3–4 градуса выше желаемой.

Чудит навигация. Например, улицу Вавилова обнаружила одновременно в четырех районах Москвы. И хоть ошибки навигации не единичны, исправлять их разработчик уже не будет. Выход один — проверять по навигатору телефона.

Вывод: Каптюр хорош, но есть нюанс

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Каптюр в максимальной комплектации — один из лучших кроссверов, на которых довелось ездить. Просто потому, что он лучше других приспособлен к эксплуатации на российских дорогах. Его можно без опаски передать супруге или чаду, только начинающему осваивать автомобиль.

«Темные лошадки» в этой машине — мотор с турбонаддувом и вариатор. Статистики отказов по ним пока нет — машины с такими силовыми агрегатами еще не вышли за пределы гарантии. Хотя в представительстве уверяют, что опасаться за них не стоит. Да и наши длительные испытания Арканы подтвердили жизнеспособность этих агрегатов. Понаблюдаем, как будут они себя вести после солидных пробегов.

И еще. Очень жаль, что нет комплектации, где музыка от Bose сочетается с тканевыми сиденьями. Пустячок, а все же неприятно потеть отдельными частями тела на экокоже.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Цены и комплектации

Комплектация Двигатель и трансмиссия Стоимость, руб. Life 1.6, 114 л.с., 4х2, М5 1 206 000 Life 1.6, 114 л.с., 4х2, CVT 1 261 000 Drive 1.6, 114 л.с., 4х2, М5 1 276 000 Drive 1.6, 114 л.с., 4х2, CVT 1 331 000 Drive TCe 150 1.33, 150 л.с., 4х2, CVT 1 441 000 Drive TCe 150 1.33, 150 л.с., 4х4, CVT 1 521 000 Style 1.6, 114 л.с., 4х2, CVT 1 440 000 Style TCe 150 1.33, 150 л.с., 4х2, CVT 1 550 000 Style TCe 150 1.33, 150 л.с., 4х4, CVT 1 630 000 Prime TCe 150 1.33, 150 л.с., 4х2, CVT 1 623 000 Prime TCe 150 1.33, 150 л.с., 4х4, CVT 1 703 000

Гарантийные условия

Производитель обещает отсутствие сквозной коррозии в течение 6 лет. На узлы и агрегаты действует стандартная гарантия — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Renault Kaptur 4333/1813/1613/2673 Renault Duster 4315/1822/1625/2673 Hyundai Creta 4300/1790/1620/2610 Lada Niva Travel 4099/1804/1652/2450

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10

месяцев и более, неограниченное

число водителей, класс 3,

Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Renault Kaptur (150 л.с.) 12 751–28 052 5250

За те же деньги

Среди новых автомобилей стоит обратить внимание на Renault Duster, Hyundai Creta или более дешевую Lada Niva Travel. По статистике продаж за первое полугодие 2021 все три модели — лидеры российского рынка.

стоит обратить внимание на Renault Duster, Hyundai Creta или более дешевую Lada Niva Travel. По статистике продаж за первое полугодие 2021 все три модели — лидеры российского рынка. Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Нравится — универсальность подвески, проходимость, экономичность, дизайн, оснащение, звук аудиосистемы.

— универсальность подвески, проходимость, экономичность, дизайн, оснащение, звук аудиосистемы. Не нравится — сбои в работе бортовой электроники, ошибки навигационной системы, экокожа на сиденьях, запаска-докатка.

Тест-драйв нового Дастера с турбо и вариатором — тут.

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