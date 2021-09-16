Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — журнал За рулем

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Тест-драйв самого неординарного кроссовера - честно обо всех достоинствах и недостатках

Renault Kaptur - самый яркий среди недорогих кроссоверов. Он динамично едет и экономичен благодаря турбомотору и вариатору, а большой дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта. Он аккуратно собран и славится надежностью. Неужели у него нет минусов? Конечно, мы их нашли.

Эффектная внешность

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Renault Arkana, Duster, Kaptur: большой тест кроссоверов

Из трио компактных кроссоверов Renault: Дастер, Аркана, Каптюр — последний, пожалуй, самый модный и стильный. Когда видишь комбинированную окраску кузова, цветную подсветку в салоне и внушительный набор аксессуаров, невольно забываешь, что Каптюр базируется на платформе для бюджетных автомобилей.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостаткахСолидный дорожный просвет заметен даже без измерений.
Солидный дорожный просвет заметен даже без измерений.

Но обзорность — неидеальна

Мешают массивные передние стойки (возможно, из-за эффектного, но неудачного c точки зрения обзорности угла наклона). Да и внутрисалонное зеркало маловато.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

На экране мультимедийной системы можно увидеть, что происходит с любой стороны автомобиля.

Правда, комплектацию Прайм (у нас на тесте Kaptur именно в топовой комплектации) выручают электронные помощники: камеры кругового обзора, датчики парковки, система контроля слепых зон.

Динамика: для спокойных водителей

Азартным автомобиль не назовешь. Но если не педалировать «в пол», то возможностей связки «бензиновый двигатель с турбонаддувом — вариатор» для повседневной эксплуатации хватит с запасом. И, что ни говори, ровная тяга без всплесков и выраженных подхватов удобна и в городе, и на трассе.

Подвеска: энергоемкая и всеядная

Это самый сильный ездовой аргумент Каптюра. Баланс, найденный разработчиками автомобиля, восхищает. На ровном асфальте кроссовер мягок и комфортен, на неидеальных дорогах — крепко сбит и непробиваем. Лежачие полицейские, «стиральная доска» грейдеров, разбитый асфальт, проселки с ямами и кочками — все ему нипочем!

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостаткахПо грейдеру кроссовер позволяет ехать, как по асфальту. В машине тихо — обивки не скрипят, подвеска не бухает.
По грейдеру кроссовер позволяет ехать, как по асфальту. В машине тихо — обивки не скрипят, подвеска не бухает.

Проходимость: на оффроуде даст фору одноклассникам

Еще бы — дорожный просвет составляет внушительные 205 мм (подтверждено замерами экспертов «За рулем»). Двигатель и коробку передач оберегает штатная защита, задний редуктор и бензобак можно обезопасить от контактов с грунтом опционной защитой.

Единственное ограничение связано с геометрией кузова — относительно низким передним свесом. Если забыть про небольшой угол въезда, можно повредить нижнюю часть бампера. Но других уязвимых мест нет у полноприводной версии нет.

Светотехника: стоит своих денег

Заслуживает похвалы и дальний, и ближний свет светодиодных фар, которыми оснащают топовую комплектацию автомобиля.

Не жалко заплатить и за дополнительную подсветку поворотов — светодиодные противотуманные фары с режимом Corner.

Шумоизоляция: лишнего воя нет

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Замеры шума в салоне показали: на холостом ходу в городе 41,8 дБ, на скорости 50 км/ч — 55,4 дБ, при «сотне» на загородной трассе 62,8 дБ. Очень хорошие показатели, сопоставимые с «шумкой» кроссовера Фольксваген Тигуан — машины более дорогого уровня.

Но и эти цифры не рекорд. Вдали от городского фонового шума, на не самом зернистом асфальте, показатели будут еще ниже: 31,4; 52,6; 60,6 дБ соответственно. Отлично для бюджетного кроссовера с жестким пластиком в салоне!

ЛКП: красят «жирно»

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостаткахТолщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.
Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

  1. Капот — 178 мкм
  2. Крыло — 165 мкм
  3. Порог/дверь (дверь в нижней части) — 149 мкм
  4. Крышка багажника — 156 мкм

Для ориентира: толщина заводских лакокрасочных покрытий обычно составляет от 80 до 160 микрон. Скажем, около 100 микрон — типичный показатель для Гранты. У иномарок ЛКП, как правило, толще. Так что показатели Каптюра ближе к максимальным.

Расход топлива: не разорит

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В смешанном режиме полноприводный кроссовер потребляет от 6,6 до 8,7 л/100 км в зависимости от интенсивности разгонов, работы кондиционера, загруженности дорог. На магистрали при скорости 90–100 км/ч Каптюр с включенным круиз-контролем и режимом «Эко» укладывается в 5,2–5,4 л/100 км. Отлично!

За счет чего экономия?

Благодаря вариатору коленвал двигателя Каптюра на «сотне» вращается с частотой 1800 об/мин. Для сравнения: бензиновый мотор 1,4–1,6 л среднестатистического автомобиля с пятиступенчатой механикой на той же скорости и высшей передаче выдает около 3000 об/мин. Если пренебречь нюансами — чем меньше оборотов, тем меньше расход топлива.

Для семьи подойдет?

Короткий семейный выезд — без проблем! Сзади есть система креплений Isofix для двух детских сидений. Но дальние путешествия лучше не планировать.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

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Багажник небольшой. Зато в нем нет ниш и закоулков. Домкрат и инструменты убраны под крышку левой обивки. Под правой крышкой обивки багажника спрятаны сабвуфер и усилитель аудиосистемы.

Во-первых, невелик багажник — много поклажи не увезешь. По данным производителя — 387 литров, по результатам замеров «За рулем» — 364 литра. Во-вторых, рослым людям сзади откровенно тесно.

А водителю удобно?

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостаткахВнутри Kaptur выглядит столь же интересно, как и снаружи. Материалы отделки недорогие, но детали подогнаны аккуратно, при движении не слышно ни скрипов, ни дребезжания.
Внутри Kaptur выглядит столь же интересно, как и снаружи. Материалы отделки недорогие, но детали подогнаны аккуратно, при движении не слышно ни скрипов, ни дребезжания.

Передним сиденьям до идеала далеко. Чем дольше сидишь, тем сильнее затекает спина и шея из-за неудачной формы спинки и подголовника.

Сиденья из экокожи (ими оснащен кроссовер в максимальной комплектации) не дышат. Поэтому вечно едешь «в собственном соку» — с мокрой спиной. Плюс у такой обивки один — ее легко отмывать от пятен.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Единственная розетка впереди — в нише перед селектором вариатора. Ниша маленькая: поместится только компактный смартфон.

Кроме того, не продумана ниша для смартфона. Мало того, что она маленькая — в ней еще и расположена розетка на 12 вольт. Если в розетку воткнут штекер, извлекать телефон неудобно, да и заряжать его от такого источника питания тоже несподручно. Для смартфона с большим экраном придется покупать отдельный держатель: подходящих просторных полочек в передней части автомобиля нет.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостаткахПассажиры не обижены — для зарядки телефона в задней части подлокотника находятся два USB-слота.
Пассажиры не обижены — для зарядки телефона в задней части подлокотника находятся два USB-слота.

А что с музыкой?

Каптюр в комплектации Прайм упакован акустикой Bose. Работа компонентов аудиосистемы тщательно настроена (в Каптюре одна из лучших заводских установок среди бюджетных автомобилей). Фирменные динамики звучат чисто и сочно. Их поддерживает небольшой сабвуфер, спрятанный под облицовкой в багажнике. Причем бас не раскачивает стекла, а деликатно прорабатывает низкие частоты.

Что ломалось?

Серьезных поломок, требующих визита на сервис, не было. Но глюки электроники периодически возникали. Трижды за две недели мультимедийное устройство отказывалось корректно читать треки с флешки. Лечится только сбросом настроек на заводские.

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Один раз ночью, при попытке развернуться в темноте между железными заборами, отказала система камер кругового обзора — ни одна из них не запускались ни движением селектора, ни кнопкой на консоли, ни с экрана мультимедиа. Оживить камеры удалось только выключением зажигания и повторным пуском двигателя.

Есть вопросы и к климатической установке. Она слишком холодит — приходится задавать температуру на 3–4 градуса выше желаемой.

Чудит навигация. Например, улицу Вавилова обнаружила одновременно в четырех районах Москвы. И хоть ошибки навигации не единичны, исправлять их разработчик уже не будет. Выход один — проверять по навигатору телефона.

Вывод: Каптюр хорош, но есть нюанс

Каптюр в максимальной комплектации — один из лучших кроссверов, на которых довелось ездить. Просто потому, что он лучше других приспособлен к эксплуатации на российских дорогах. Его можно без опаски передать супруге или чаду, только начинающему осваивать автомобиль.

«Темные лошадки» в этой машине — мотор с турбонаддувом и вариатор. Статистики отказов по ним пока нет — машины с такими силовыми агрегатами еще не вышли за пределы гарантии. Хотя в представительстве уверяют, что опасаться за них не стоит. Да и наши длительные испытания Арканы подтвердили жизнеспособность этих агрегатов. Понаблюдаем, как будут они себя вести после солидных пробегов.

И еще. Очень жаль, что нет комплектации, где музыка от Bose сочетается с тканевыми сиденьями. Пустячок, а все же неприятно потеть отдельными частями тела на экокоже.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Цены и комплектации

Комплектация

Двигатель и трансмиссия

Стоимость, руб.

Life

1.6, 114 л.с., 4х2, М5

1 206 000

Life

1.6, 114 л.с., 4х2, CVT

1 261 000

Drive

1.6, 114 л.с., 4х2, М5

1 276 000

Drive

1.6, 114 л.с., 4х2, CVT

1 331 000

Drive TCe 150 

1.33, 150 л.с., 4х2, CVT

1 441 000

Drive TCe 150

1.33, 150 л.с., 4х4, CVT

1 521 000

Style

1.6, 114 л.с., 4х2, CVT

1 440 000

Style TCe 150 

1.33, 150 л.с., 4х2, CVT

1 550 000

Style TCe 150 

1.33, 150 л.с., 4х4, CVT

1 630 000

Prime TCe 150

1.33, 150 л.с., 4х2, CVT

1 623 000

Prime TCe 150

1.33, 150 л.с., 4х4, CVT

1 703 000

Гарантийные условия

Производитель обещает отсутствие сквозной коррозии в течение 6 лет. На узлы и агрегаты действует стандартная гарантия — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Габаритные размеры

Автомобиль

Длина/ширина/высота/колесная база, мм

Renault Kaptur

4333/1813/1613/2673

Renault Duster

4315/1822/1625/2673

Hyundai Creta

4300/1790/1620/2610

Lada Niva Travel

4099/1804/1652/2450

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10
месяцев и более, неограниченное
число водителей, класс 3,
Кбм=1), руб.		 Транспортный налог (для Москвы), руб.
Renault Kaptur (150 л.с.)12 751–28 052 5250

За те же деньги

  • Среди новых автомобилей стоит обратить внимание на Renault Duster, Hyundai Creta или более дешевую Lada Niva Travel. По статистике продаж за первое полугодие 2021 все три модели — лидеры российского рынка.
  • Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

  • Нравится — универсальность подвески, проходимость, экономичность, дизайн, оснащение, звук аудиосистемы.
  • Не нравится — сбои в работе бортовой электроники, ошибки навигационной системы, экокожа на сиденьях, запаска-докатка.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Renault Kaptur — самый яркий среди недорогих кроссоверов. Он динамично едет и экономичен благодаря турбомотору и вариатору, а большой дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта. Он аккуратно собран и славится надежностью. Неужели у него нет минусов? Конечно, мы их нашли.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277937Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277936Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277974Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277959Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277927Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277925Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277924Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277931Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277930Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277929Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277928Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277934Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277932Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках
Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках

Renault Kaptur — самый яркий среди недорогих кроссоверов. Он динамично едет и экономичен благодаря турбомотору и вариатору, а большой дорожный просвет позволяет смело съезжать с асфальта. Он аккуратно собран и славится надежностью. Неужели у него нет минусов? Конечно, мы их нашли.

Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277925Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277931Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277932Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277934Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277924Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277936Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277959Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277929Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277930Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277974Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277927Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277937Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках — фото 1277928Тест-драйв самого неординарного кроссовера — честно обо всех достоинствах и недостатках
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Отзывы о Renault Kaptur (8)

Renault 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Светодиодная головная оптика с подсветкой поворотов и 3D указателями поворотов. Подвеска. Тяговые настройки АКПП (по динамике, что на гружёной до упора, что на пустой), по песку идёт уверенно. Внешний вид. Мультимедиа и навигация (работают адекватно). Зеркала с подсветкой в обоих козырьках. Монох...

Недостатки:

Регулировка сидений ("барашек" предпочтительнее), рулевая (нет регулировки по вылету, посадка почти вертикальная. Хотя и не устаёшь). Подголовники не регулируются по углу наклона. Нет подлокотника на заднем диване. "Бардачёк" без охлаждения. Мультимедиа при ярком солнце не вид...

Комментарий:

Взяли комплектацию "Экстрим", после Флюенса Динамик салон конечно бедненько смотрится, зато "морда" просто песня и по свету и по виду. Самое яркое впечатление это подвеска. В целом авто больше нравится жене. 11000 км с октября 2017. Не надейтесь, что за 1.3 возьмёте полноприво...

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