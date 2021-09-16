Тест-драйв самого неординарного кроссовера - честно обо всех достоинствах и недостатках

Эффектная внешность
Из трио компактных кроссоверов Renault: Дастер, Аркана, Каптюр — последний, пожалуй, самый модный и стильный. Когда видишь комбинированную окраску кузова, цветную подсветку в салоне и внушительный набор аксессуаров, невольно забываешь, что Каптюр базируется на платформе для бюджетных автомобилей.
Но обзорность — неидеальна
Мешают массивные передние стойки (возможно, из-за эффектного, но неудачного c точки зрения обзорности угла наклона). Да и внутрисалонное зеркало маловато.
На экране мультимедийной системы можно увидеть, что происходит с любой стороны автомобиля.
Правда, комплектацию Прайм (у нас на тесте Kaptur именно в топовой комплектации) выручают электронные помощники: камеры кругового обзора, датчики парковки, система контроля слепых зон.
Динамика: для спокойных водителей
Азартным автомобиль не назовешь. Но если не педалировать «в пол», то возможностей связки «бензиновый двигатель с турбонаддувом — вариатор» для повседневной эксплуатации хватит с запасом. И, что ни говори, ровная тяга без всплесков и выраженных подхватов удобна и в городе, и на трассе.
Подвеска: энергоемкая и всеядная
Это самый сильный ездовой аргумент Каптюра. Баланс, найденный разработчиками автомобиля, восхищает. На ровном асфальте кроссовер мягок и комфортен, на неидеальных дорогах — крепко сбит и непробиваем. Лежачие полицейские, «стиральная доска» грейдеров, разбитый асфальт, проселки с ямами и кочками — все ему нипочем!
Проходимость: на оффроуде даст фору одноклассникам
Еще бы — дорожный просвет составляет внушительные 205 мм (подтверждено замерами экспертов «За рулем»). Двигатель и коробку передач оберегает штатная защита, задний редуктор и бензобак можно обезопасить от контактов с грунтом опционной защитой.
Единственное ограничение связано с геометрией кузова — относительно низким передним свесом. Если забыть про небольшой угол въезда, можно повредить нижнюю часть бампера. Но других уязвимых мест нет у полноприводной версии нет.
Светотехника: стоит своих денег
Заслуживает похвалы и дальний, и ближний свет светодиодных фар, которыми оснащают топовую комплектацию автомобиля.
Не жалко заплатить и за дополнительную подсветку поворотов — светодиодные противотуманные фары с режимом Corner.
Шумоизоляция: лишнего воя нет
Замеры шума в салоне показали: на холостом ходу в городе 41,8 дБ, на скорости 50 км/ч — 55,4 дБ, при «сотне» на загородной трассе 62,8 дБ. Очень хорошие показатели, сопоставимые с «шумкой» кроссовера Фольксваген Тигуан — машины более дорогого уровня.
Но и эти цифры не рекорд. Вдали от городского фонового шума, на не самом зернистом асфальте, показатели будут еще ниже: 31,4; 52,6; 60,6 дБ соответственно. Отлично для бюджетного кроссовера с жестким пластиком в салоне!
ЛКП: красят «жирно»
- Капот — 178 мкм
- Крыло — 165 мкм
- Порог/дверь (дверь в нижней части) — 149 мкм
- Крышка багажника — 156 мкм
Для ориентира: толщина заводских лакокрасочных покрытий обычно составляет от 80 до 160 микрон. Скажем, около 100 микрон — типичный показатель для Гранты. У иномарок ЛКП, как правило, толще. Так что показатели Каптюра ближе к максимальным.
Расход топлива: не разорит
В смешанном режиме полноприводный кроссовер потребляет от 6,6 до 8,7 л/100 км в зависимости от интенсивности разгонов, работы кондиционера, загруженности дорог. На магистрали при скорости 90–100 км/ч Каптюр с включенным круиз-контролем и режимом «Эко» укладывается в 5,2–5,4 л/100 км. Отлично!
За счет чего экономия?
Благодаря вариатору коленвал двигателя Каптюра на «сотне» вращается с частотой 1800 об/мин. Для сравнения: бензиновый мотор 1,4–1,6 л среднестатистического автомобиля с пятиступенчатой механикой на той же скорости и высшей передаче выдает около 3000 об/мин. Если пренебречь нюансами — чем меньше оборотов, тем меньше расход топлива.
Для семьи подойдет?
Короткий семейный выезд — без проблем! Сзади есть система креплений Isofix для двух детских сидений. Но дальние путешествия лучше не планировать.
Багажник небольшой. Зато в нем нет ниш и закоулков. Домкрат и инструменты убраны под крышку левой обивки. Под правой крышкой обивки багажника спрятаны сабвуфер и усилитель аудиосистемы.
Во-первых, невелик багажник — много поклажи не увезешь. По данным производителя — 387 литров, по результатам замеров «За рулем» — 364 литра. Во-вторых, рослым людям сзади откровенно тесно.
А водителю удобно?
Передним сиденьям до идеала далеко. Чем дольше сидишь, тем сильнее затекает спина и шея из-за неудачной формы спинки и подголовника.
Сиденья из экокожи (ими оснащен кроссовер в максимальной комплектации) не дышат. Поэтому вечно едешь «в собственном соку» — с мокрой спиной. Плюс у такой обивки один — ее легко отмывать от пятен.
Единственная розетка впереди — в нише перед селектором вариатора. Ниша маленькая: поместится только компактный смартфон.
Кроме того, не продумана ниша для смартфона. Мало того, что она маленькая — в ней еще и расположена розетка на 12 вольт. Если в розетку воткнут штекер, извлекать телефон неудобно, да и заряжать его от такого источника питания тоже несподручно. Для смартфона с большим экраном придется покупать отдельный держатель: подходящих просторных полочек в передней части автомобиля нет.
А что с музыкой?
Каптюр в комплектации Прайм упакован акустикой Bose. Работа компонентов аудиосистемы тщательно настроена (в Каптюре одна из лучших заводских установок среди бюджетных автомобилей). Фирменные динамики звучат чисто и сочно. Их поддерживает небольшой сабвуфер, спрятанный под облицовкой в багажнике. Причем бас не раскачивает стекла, а деликатно прорабатывает низкие частоты.
Что ломалось?
Серьезных поломок, требующих визита на сервис, не было. Но глюки электроники периодически возникали. Трижды за две недели мультимедийное устройство отказывалось корректно читать треки с флешки. Лечится только сбросом настроек на заводские.
Один раз ночью, при попытке развернуться в темноте между железными заборами, отказала система камер кругового обзора — ни одна из них не запускались ни движением селектора, ни кнопкой на консоли, ни с экрана мультимедиа. Оживить камеры удалось только выключением зажигания и повторным пуском двигателя.
Есть вопросы и к климатической установке. Она слишком холодит — приходится задавать температуру на 3–4 градуса выше желаемой.
Чудит навигация. Например, улицу Вавилова обнаружила одновременно в четырех районах Москвы. И хоть ошибки навигации не единичны, исправлять их разработчик уже не будет. Выход один — проверять по навигатору телефона.
Вывод: Каптюр хорош, но есть нюанс
Каптюр в максимальной комплектации — один из лучших кроссверов, на которых довелось ездить. Просто потому, что он лучше других приспособлен к эксплуатации на российских дорогах. Его можно без опаски передать супруге или чаду, только начинающему осваивать автомобиль.
«Темные лошадки» в этой машине — мотор с турбонаддувом и вариатор. Статистики отказов по ним пока нет — машины с такими силовыми агрегатами еще не вышли за пределы гарантии. Хотя в представительстве уверяют, что опасаться за них не стоит. Да и наши длительные испытания Арканы подтвердили жизнеспособность этих агрегатов. Понаблюдаем, как будут они себя вести после солидных пробегов.
И еще. Очень жаль, что нет комплектации, где музыка от Bose сочетается с тканевыми сиденьями. Пустячок, а все же неприятно потеть отдельными частями тела на экокоже.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Цены и комплектации
|
Комплектация
|
Двигатель и трансмиссия
|
Стоимость, руб.
|
Life
|
1.6, 114 л.с., 4х2, М5
|
1 206 000
|
Life
|
1.6, 114 л.с., 4х2, CVT
|
1 261 000
|
Drive
|
1.6, 114 л.с., 4х2, М5
|
1 276 000
|
Drive
|
1.6, 114 л.с., 4х2, CVT
|
1 331 000
|
Drive TCe 150
|
1.33, 150 л.с., 4х2, CVT
|
1 441 000
|
Drive TCe 150
|
1.33, 150 л.с., 4х4, CVT
|
1 521 000
|
Style
|
1.6, 114 л.с., 4х2, CVT
|
1 440 000
|
Style TCe 150
|
1.33, 150 л.с., 4х2, CVT
|
1 550 000
|
Style TCe 150
|
1.33, 150 л.с., 4х4, CVT
|
1 630 000
|
Prime TCe 150
|
1.33, 150 л.с., 4х2, CVT
|
1 623 000
|
Prime TCe 150
|
1.33, 150 л.с., 4х4, CVT
|
1 703 000
Гарантийные условия
Производитель обещает отсутствие сквозной коррозии в течение 6 лет. На узлы и агрегаты действует стандартная гарантия — 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
Габаритные размеры
|
Автомобиль
|
Длина/ширина/высота/колесная база, мм
|
Renault Kaptur
|
4333/1813/1613/2673
|
Renault Duster
|
4315/1822/1625/2673
|
Hyundai Creta
|
4300/1790/1620/2610
|
Lada Niva Travel
|
4099/1804/1652/2450
Страховка и налоги
|Автомобиль
|ОСАГО (для Москвы, на 10
месяцев и более, неограниченное
число водителей, класс 3,
Кбм=1), руб.
|Транспортный налог (для Москвы), руб.
|Renault Kaptur (150 л.с.)
|12 751–28 052
|5250
За те же деньги
- Среди новых автомобилей стоит обратить внимание на Renault Duster, Hyundai Creta или более дешевую Lada Niva Travel. По статистике продаж за первое полугодие 2021 все три модели — лидеры российского рынка.
- Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
- Нравится — универсальность подвески, проходимость, экономичность, дизайн, оснащение, звук аудиосистемы.
- Не нравится — сбои в работе бортовой электроники, ошибки навигационной системы, экокожа на сиденьях, запаска-докатка.
- Тест-драйв нового Дастера с турбо и вариатором — тут.
- Рекомендуем заранее позаботиться об эксплуатации автомобиля в зимний период. В нашем магазине можно подобрать дворники с подогревом, защитные сетки с зимними накладками, ну и хит продаж — автоодеяло!
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.