Наш внедорожник за 900 000: новая Нива Travel или УАЗ с пробегом?

Новый бюджетник или восьмилетка за те же деньги? Вывод однозначный!

В этом году Ниве Travel стукнет 20 лет (до 2021 года она была просто Шевроле Нивой). Машина эволюционировала в час по чайной ложке. Теперь, с переходом прав от General Motors в «родную гавань», уж АВТОВАЗ за нее возьмется — надеялись мы.

Почему на Niva Travel не ставят новый мотор? Ответ давно есть!

Про цены тоже спрашивали. И 900 тысяч рублей многих повергают в шок. Немного доплатив, можно купить новый Duster (1,15–1,48 млн рублей с МКП и полным приводом) или более крупный и просторный УАЗ Патриот (0,97–1,61 млн). Или не доплачивать, а взять их подержанными. Собственно, мы так и поступили.

Заправщики, мойщики, соседи по стоянке — все интересуются, что за фрукт такой Нива Travel и действительно ли Лада стала похожа на иномарку.

Увы, обновилась только внешность: угловатый «фейс», грузные колесные арки, светодиодные задние фонари. Я еще могу понять, почему оставили древний мотор — чтобы не вывалиться за миллион на ценнике. Но что помешало поставить нерегулируемые ступичные подшипники, которые уже пять лет как примерила классическая Нива?





Что за чертовщина?! Нажимаю на кнопку разблокирования центрального замка Нивы — ничего не происходит. Мотор тоже не оживить. Похоже, сел аккумулятор.





Тестер показал внушительный ток утечки: 0,96 А.





За окном десять вечера, прикурить не у кого. Прошу коллегу приехать с «крокодилами» и тестером. Действительно, за два дня простоя батарея высадилась в ноль. Поставили запасную и ужаснулись: ток утечки — почти один ампер!





Причину нашли не сразу. Оказалась не до конца выключенной медиасистема — предыдущий водитель, скорее всего, ткнул не в левую «крутилку», отключающую питание, а в правую, гасящую лишь экран. А выключать «музыку» вручную надо каждый раз: она запитана мимо замка зажигания, напрямую от АКБ. Вы удивитесь, но это штатное решение…





Медиасистема выглядит неказисто, однако меню удобное, отклики быстрые и зависаний нет. Странное решение: регулятор громкости и кнопка выключения медиасистемы убраны куда подальше — в низ консоли. Забыл выключить (особенно если звук был приглушен и водитель пользовался только навигацией) — и за сутки аккумулятор разрядится в ноль.

Дизайн безнадежно устарел, но эргономика более-менее — водителю в Ниве удобно.





Пора избавиться и от вечно клинящего ветхозаветного рычага раздатки — даже китайцы давно перешли на электромеханическое управление.





Салон требует скорейшей реновации. Дизайн еще десять лет назад выглядел устаревшим, а сейчас и подавно. Переднюю панель в духе ВАЗ‑2115 не в силах украсить ни оранжевая аппликация на панели приборов, ни торчащая топором медиасистема с сенсорным экраном (работает под управлением Windows).









Руль лысый — кнопок управления музыкой как не было, так и нет. Обогрева — тоже. Не добавляет настроения и небрежная сборка. Из достоинств — разве что неплохая эргономика и хорошая обзорность. Но за 900 тысяч рублей от машины ждешь большего.





На втором ряду Нивы тесно. О регулировках сидений пассажирам остается только мечтать. Багажник — на 320 литров поклажи. От машины таких габаритов сложно ожидать большего.

УАЗ Патриот





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Патриот выпускается с 2005 года и всё это время перманентно модернизируется. Неоднократно дорабатывался двигатель, поменялась раздаточная коробка, добавлена современная электроника (это был первый отечественный внедорожник с ESP, которой на Ниве так и нет) и современные опции вроде круиз-контроля и обогрева руля. А главное, не раз полностью менялся интерьер.





Патриот нашего знакомого Андрея Шамарова — 2014 года выпуска. За это время кузов успели перекрасить, но ржавчина все равно пробивается сквозь свежую эмаль.





Десятидюймовый планшет поместился в консоли как родненький. Тканевые вставки на дверях.

Интерьер семилетней давности в чем-то лучше нынешнего: мягкий пластик отделки.





Салон еще прошлого образца — выполненный из мягкого пластика (большинство элементов поставлялось из Ирана), с приятными сиденьями от SsangYong. Добавляют уюта тканевые вставки на дверных картах. Зачем от них избавились в ходе последующих обновлений?





Андрей врезал в центральную консоль планшет на Андроиде, заменил салонное зеркало дисплеем, на который выводится картинка задней камеры. А наружные зеркала поставил от Prado — они крупнее родных и снабжены электроприводом складывания.





Из заднего сиденья Патриота середины 2010-х можно сделать чуть ли не шезлонг. В Патриот можно загрузить вдвое больше, чем в Ниву: объем багажника — 650 л.





Конечно, за 120 тысяч км обивка местами затерлась и потеряла лоск, но главное преимущество ульяновского салона осталось неизменным — завидный простор. Особенно впечатляет запас во втором ряду. Спинки заднего сиденья можно регулировать по углу наклона. При необходимости их можно откинуть назад до почти горизонтального положения. Пара секунд, и готовы спальные места.





А Нива… Даже при росте чуть выше среднего сижу, упершись коленями в спинку переднего кресла. И никаких регулировок.





ДОРАБОТКИ ПАТРИОТА В доработку Патриота Андрей вложил около полумиллиона. Говорит, что если тюнинговать с нуля, без проб и ошибок, можно в 300 тысяч уложиться. Правда, «отбить» вложенные средства при перепродаже сложно — за тюнинг на вторичке мало кто готов доплачивать. Материалы по теме Новый УАЗ Патриот или 10-летний Land Cruiser 200: тест-драйв Полноприводную трансмиссию с жестко подключаемым передним мостом Андрей поменял на дифференциальную, с постоянным полным приводом — от внедорожника Toyota Land Cruiser 100. Тойотовская раздатка пристыкована к уазовской коробке передач при помощи оригинальной планшайбы и переходного шлицевого вала. Передний кардан пришлось укоротить на 2 см, ибо у штатного не хватало хода шлицов. Но эта схема показала, что кардан работает не в оптимальных условиях — при 100–110 км/ч были вибрации. Все вошло в норму, когда установили вал собственного производства (бизнес Андрея связан со станками, так что изготовление новых деталей — не проблема) с восьмерочными ШРУСами.

Сзади стоит кардан от Ленд Круизера 80 с компенсирующей проставкой и мост от Лексуса LX 470 (он построен на общей платформе с Крузаком). Тормоза, соответственно, теперь дисковые. Главные передачи у Тойоты и УАЗа почти одинаковые: 4,1 и 4,11 соответственно, и при скорости 100 км/ч разница между передком и задком всего 16 оборотов в минуту — дифференциал это легко переваривает. УАЗ и Toyota удивительно сошлись по колеям. Колеса — круизеровские, с разболтовкой 5 на 150. Задние стоят на штатных местах, а передние установлены через проставки. Спереди — штатный уазовский мост без поворотных кулаков. Короткая полуось лежит в бронзовом подшипнике и зажата в хаб. Больше опор у нее нет, следующая опора — редуктор моста. И эта бронзовая втулка при постоянно работающем полном приводе за 30–40 тысяч км разрушается, появляется вибрация. Решили перейти на газелевскую схему: полуось держится в редукторе и в чулке моста на подшипнике, а в колесе она свободна. То есть втулку и подшипник убрали, следующая опора — хаб с неподвижной шаровой опорой и жестким креплением внутри моста. Вибрации ушли. Стабилизатор и рулевые тяги — штатные. А вот пружины усиленные. Амортизаторы поставили раллийные, самодельные. Сзади же стоят штатные, от Ленд Круизера 100 — к их работе нареканий не было.

Блок управления раздаткой тоже свой. Из плюсов — возможность включить понижающую, не активируя блокировку. На Крузаке сделать так было нельзя, а ведь при маневрах на парковке, особенно с тяжелым прицепом — очень нужная схема.

Что с динамикой?

Нива Travel





Про трансмиссионный гул на Нивах знает каждый — мы свыклись и почти не обращаем на него внимания. Вазовцы с ним потихоньку (ключевое слово!) борются: свежие машины не такие громогласные, как раньше.





Но в одном аспекте Нива точно стала хуже. Динамика. И без того чахлый 80‑сильный жигулевский двигатель после перехода на экостандарт Евро‑5 превратился в коматозника — ты не выпадаешь из потока только если «тошнишь» в пробке. Во всех остальных случаях чувствуешь себя черепахой. До 2500 об/мин тяга очень чахлая, хоть как-то мотор оживает только между 3000 и 3500 об/мин. На равнине еще терпимо, но когда дорога идет чуть вверх — Нива выводит из себя своей немощью.





На Ниве вне асфальта — только ходом, отчаянно газуя. Лишь так можно компенсировать немощь двигателя. По сравнению с Патриотом управляемость Нивы на порядок лучше.

Мотор вазовцы менять не планируют. Многие владельцы, отчаявшись ждать у моря погоды, обращаются к тюнерам, которые повышают мощность на 10–20 л.с.





Коробка передач — фиатовской школы: передачи щелкаешь, как орехи. Только сцепление неприятно клацает, если отпускать педаль сразу, без полусекундной паузы.





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УАЗ Патриот

Заволжский двигатель УАЗа в позапрошлой спецификации развивает 128 л.с., тогда как у современного Патриота мощность доведена до 150 лошадок. Принципиальной разницы в динамике я не ощущаю. Мотор уверенно вывозит с 1500 об/мин и не умирает при достижении 100 км/ч. Но в Патриоте значительно шумнее. Даже с учетом дополнительной шумоизоляции этой машины в салоне такой гул, что уши вянут.

Про расход

К надежности двигателя у Андрея вопросов нет: за 120 тысяч км — ни одной поломки. Менялись масло, фильтры, два раза свечи — и это всё. Но — конский расход топлива: почти 18 л/100 км! Нива в таких же условиях берет 12–14 литров, что тоже не мало.





На бездорожье Патриот — король. Нештатный постоянный полный привод сделал УАЗ намного удобнее: не надо каждый раз подключать передний мост.

Мотор достаточно надежный. Штатный хлипкий бачок с омывайкой заменили более прочным и вместительным — на 10 л.

Про управляемость





УАЗ разочаровывает: лишенный обратной связи руль удивляет совсем пустой зоной чуть ли не в четверть оборота. К тому же на него «прилетают» удары от неровностей. На скорости 100 км/ч Патриот расширяет динамический коридор и мечется в пределах своей полосы. К этой особенности надо просто привыкнуть. Равно как и к тому, что в повороте он долго не кренится, а потом ка-а‑а‑ак завалится набок!

Быстро ржавеющий кузов — родовая черта. Вертикальный стык на крыше у современных Патриотов защищен пленкой 3М. Здесь установлена скрытая лебедка. Доступ к ней — после снятия фальшрадиаторной решетки.





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Андрей пытался улучшить поведение Патриота, но тот оказался стоек и «дрессировке» не поддался.





Нива рулится лучше. У нее точнее и понятнее руль, быстрее отклики, меньше крены и выше стабильность на траектории. Она не пасует перед извилистыми дорожками, где УАЗ воспринимается увальнем. Вроде бы относительно невысок уровень шума — после УАЗа кайф. Хотя нет, под днищем что-то звякнет, что-то вибрирует где-то у задней двери…

На бездорожье





Сошедший по весне асфальт Ниве не страшен — удивительно комфортная подвеска! На любом покрытии, на любой скорости, она абсорбирует всё, что попадается под колеса. И волны с колеями не сбивают с толку. Идеал!





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Доработанный Патриот едет жестче: до 40 км/ч изрядно трясет, но после этой отметки подвеска начинает глотать неровности как сладкоежка шоколадки.





Вне асфальта ему живется лучше. Запаздывания, крены — это уходит на второй план. Проходимость — вот главное! Засыпанное снегом поле для него не стало препятствием — прет как танк! Тяговитый двигатель (понижайку включаешь только в гиблых местах) и 22‑сантиметровый клиренс позволяют многое. Равно как и переставленный сюда с Ленд Круизера дифференциальный полный привод.





Конструкция шасси Нивы не меняется уже много лет. А надо бы. Как минимум напрашивается внедрение нерегулируемых ступичных подшипников. Задний мост Патриота лежит практически на буферах сжатия (они удлиненные, газелевские — с ними меньше крены). Меньше ход — выше стабильность на больших скоростях. Рессоры — штатные.





Новая трансмиссия распределяет тягу гладко — рывков и подрагиваний нет и в помине. Развернуться на заснеженном пятачке — раз плюнуть: такой УАЗ не «плужит» в отличие от серийного с жестко подключенным передком. А еще есть и блокировка центра!





Нива на офроуде явно бледнее. Во‑первых, в раскатанных дорожках не хватает ширины колеи. Во‑вторых, откровенно мало мотора. О том, чтобы ехать вне асфальта без понижайки, не может быть и речи. И даже в этом случае тяга в дефиците — приходится газовать от души. Если приноровиться, Нива тоже позволит многое. Но проходимость УАЗа — вне конкуренции.





ИТОГ

Надо ли все это горожанину? Слишком уж специфичен Патриот. Груб и прожорлив. Требует крепких мужских рук, которые должны расти из правильного места. И времени: подкрутить, подкрасить, подрегулировать — всегда найдется повод повозиться.





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Нива в этом смысле менее требовательна. Она комфортнее, приятнее управляется и вроде как надежнее. Но многих остановит ее теснота и медлительность.





Поэтому если и брать внедорожник в пределах миллиона, то я бы предпочел… иномарку. Можно подыскать и рамник, и кроссовер — например, Suzuki Grand Vitara с дифференциальным полным приводом и понижайкой. Кстати, такой тоже есть в гараже Андрея. Только никаких доработок он с Витарой не делал: и так хороша.





ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

LADA NIVA TRAVEL УАЗ ПАТРИОТ Габариты (длина × ширина × высота × колесная база) 4099 × 1804 × 1652 × 2450 мм 4700 × 1955 × 2000 × 2760 мм Снаряженная / полная масса 1485 / 1860 кг 2125 / 2650 кг Время разгона 0–100 км/ч 19,0 с н.д. Максимальная скорость 140 км/ч 150 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 58 л АИ-92, АИ-95 / 72 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 13,4 / 8,5 / 10,2 л / 100 км 11,5 (90 км/ч) / 15,5 (120 км/ч) л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4/8 Р4/16 Рабочий объем 1690 см³ 2693 см³ Мощность 58,5 кВт / 80 л.с. при 5000 об/мин 94 кВт / 128 л.с. при 4600 об/мин Крутящий момент 127,4 Н·м при 4000 об/мин 210 Н·м при 2500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач М5 М5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / з.х. 3,67 / 2,10 / 1,36 / 1,00 / 0,82 / 3,53 4,16 / 2,27 / 1,43 / 1,00 / 0,88 / 3,83 Главные передачи 3,9 4,11 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах / зависимая, пружинная зависимая пружинная / зависимая рессорная Рулевое управление винт-шариковая гайка с ГУР винт-шариковая гайка с ГУР







Стоимость содержания в течение трех лет





LADA NIVA TRAVEL УАЗ ПАТРИОТ Расходы на плановое ТО* 47 200 ₽ 48 766 ₽ ОСАГО 10 019 ₽ 12 751 ₽ Расходы на топливо 420 000 ₽ 459 000 ₽ Транспортный налог 2880 ₽ 13 440 ₽ Потеря в стоимости 300 000 (33,4%) ₽ 420 000 (34,6%) ₽ Итого 780 099 ₽ 953 957 ₽ Стоимость 1 км пробега 13,00 ₽/км 15,90 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 000 км





Стоимость некоторых запасных частей



