Внедорожники за 900 тысяч: еще 4 японских бестселлера

Первый набор внедорожников за эти деньги мы рассматривали здесь. Теперь вторая часть, еще более увлекательная!
NISSAN PATHFINDER (третье поколение, рестайлинг)
Внедорожное портфолио «cледопыта» составляют рамная конструкция, продольная компоновка двигателя и полноприводная трансмиссия с понижающим рядом. Машины за 900 тысяч имеют средний пробег 150 000 км и выше.
Годы выпуска: 2010–2012
Двигатели: дизельные, Р4, 2,5 л (190 л.с.); V6, 3,0 л (231 л.с.)
Коробки передач: М6, А5, А7
Привод: полный
КУЗОВ: как и рама, имеет массу зон, подверженных коррозии. Лакокрасочное покрытие довольно тонкое.
МОТОРЫ: дизель 2.5 серии YD25 в целом неплох, но на массивном автомобиле ему приходится тяжеловато. Самый серьезный недочет — высокая чувствительность даже к небольшим перегревам, из-за которых головка блока трескается или ее коробит. Мотор V6 семейства V9X проблемный. Среди его недостатков — низкая надежность, неудачная поршневая, малый ресурс цепи ГРМ, сложный и дорогостоящий ремонт.
ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не капризна, она позаимствована у коммерческих моделей. Пяти- и семиступенчатый (в паре только с дизелем 3.0) автоматы Jatco надежны и имеют хорошую репутацию. Слабые звенья в полноприводной трансмиссии — карданные валы и прихотливая раздаточная коробка.
ШАССИ: элементы подвески и рулевого управления не вызывают нареканий, явных расходников среди них нет.
САЛОН: вполне комфортен, качество отделки на уровне. Сказывается ориентированность машины на американский рынок.
ХОЧУ ПРОДАТЬ: Pathfinder — ходовая машина, но исключительно с дизелем. Редко попадающие на наш рынок бензиновые версии не в почете. Покупатели очень любят автомобили в дорогих комплектациях с кожаным салоном и сторонятся дешевых исполнений.
ИТОГ: Pathfinder — неоднозначный вариант. При повседневной городской эксплуатации он не очень обременителен в содержании, но мало практичен. А если активно задействовать его внедорожный потенциал, расходы будут чересчур велики. При подборе очень важно внимательно осмотреть кузов и раму и не тратить деньги на машины, пробежавшие более 200 000 км.
SUBARU FORESTER (третье поколение, рестайлинг)
Козыри Форестера — постоянный полный привод, неплохая геометрическая проходимость и понижающий ряд для версий с МКП. Предложение за 900 тысяч — машины с пробегом под 100 000 км.
Годы выпуска: 2011–2012
Двигатели: бензиновые, Оп4, 2,0 л (150 л.с.); 2,5 л (172 л.с.)
Коробки передач: М5, А4
Привод: полный
КУЗОВ: качество лакокрасочного покрытия хорошее, подверженных быстрой коррозии участков на кузове нет. Все Subaru для нашего рынка собирают исключительно в Японии.
МОТОРЫ: атмосферные моторы 2.0 и 2.5 серии FB уступают в ресурсе предшественникам из семейства EJ, которые ставили на дорестайлинговые Форестеры. Однако являются вполне надежными среди сравнимых по объему агрегатов.
ТРАНСМИССИЯ: 4-ступенчатый автомат не доставляет хлопот, равно как и механическая коробка. Для этих возрастных агрегатов характерна высокая надежность. Элементы полноприводной трансмиссии редко требуют внимания и имеют приличный ресурс.
ШАССИ: самые слабые звенья в подвеске — стойки и втулки стабилизаторов. Электрическая рейка требует внимания, может застучать даже на небольшом пробеге, - формально это не считается неисправностью; неофициалы давно научились успешно лечить рейку за приемлемые деньги.
САЛОН: все Subaru, особенно Forester третьего поколения, уступают многим одноклассникам в качестве отделки салона, который и без того не блистал комфортабельностью.
ХОЧУ ПРОДАТЬ: Forester очень ликвиден вне зависимости от комплектации. Лучше всего продается версия с атмосферным мотором 2.5, причем с любой коробкой передач. Покупатели очень ценят фирменную полноприводную трансмиссию.
ИТОГ: Forester третьего поколения — хороший вариант, особенно для тех, кто ценит сочетание высоких ездовых характеристик и достойной проходимости. Однако, учитывая характер эксплуатации подобных машин, при подборе очень важно не поскупиться на полноценную диагностику, включая лик-тест двигателя.
SUZUKI GRAND VITARA (третье поколение, второй рестайлинг)
В арсенале Витары — постоянный полный привод, блокировка межосевого дифференциала и понижающий ряд. За 900 тысяч рублей продаются машины с пробегом до 100 000 км.
Годы выпуска: 2012–2014
Двигатели: бензиновые, Р4, 2,0 л (140 л.с.); 2,4 л (169 л.с.)
Коробки передач: М5, А4
Привод: полный
КУЗОВ: у кузова нет откровенных очагов ржавчины, качество лакокрасочного покрытия хорошее. Уровень пассивной безопасности высок, однако передняя часть страдает чересчур сильно даже при несерьезных ДТП.
МОТОРЫ: самый большой недостаток мотора 2.0 — недолговечная цепь ГРМ, хотя в целом двигатель довольно надежен. Правда, слабоват для тяжелой машины. Мотор 2.4 в этом плане выглядит более предпочтительным, и он надежнее.
ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка не доставляет хлопот. Четырехступенчатый автомат Aisin старой закалки вполне надежен. Компоненты полноприводной трансмиссии не имеют откровенных болячек, кроме недолговечных сальников.
ШАССИ: привычные расходники в подвеске — втулки переднего стабилизатора и задние сайлент-блоки передних рычагов. Остальные элементы имеют продолжительный ресурс, как и детали рулевого управления.
САЛОН: в момент появления Grand Vitara обладала достойным пакетом дополнительных опций, потом он практически не расширялся. В итоге она так и осталась в далеком 2005 году, безнадежно отстав от своих конкурентов по уровню комфорта в салоне.
ХОЧУ ПРОДАТЬ: Grand Vitara — интересная и ликвидная машина. Несмотря на архаичность модели во многих отношениях, покупатель на нее находится быстро. Охотнее всего берут версию с мотором 2.0 и автоматом.
ИТОГ: Grand Vitara — представитель старой гвардии простых и надежных автомобилей. На одной чаше весов — неприхотливость, а на другой — моральное устаревание. Главное достоинство — отменный запас прочности и необременительность содержания, несмотря на возраст и пробег.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120 (дорестайлинг)
Визитка Prado 120 — рамный кузов, постоянный полный привод с понижающим рядом и блокировкой центрального дифференциала. Машины за 900 тысяч очень возрастные и с приличным пробегом, но это нестрашно.
Годы выпуска: 2003–2005
Двигатели: бензиновые, Р4, 2,7 л (150 и 163 л.с.); V6, 4,0 л (249 л.с.); дизельный, Р4, 3,0 л (163 и 166 л.с.)
Коробки передач: А4, А5
Привод: полный
КУЗОВ: антикоррозионная защита рамы посредственная. Бóльшая часть ржавых мест на кузове прячется под пластиковыми накладками.
МОТОРЫ: все двигатели — удачные и с хорошей репутацией. Наиболее предпочтителен бензиновый мотор 4.0, как самый надежный и ресурсный. Двигатель 2.7 на массивном Prado подвергается большим нагрузкам, поэтому и ходит меньше. К тому же у него недолго живет цепь ГРМ. Дизель 3.0 не имеет явных недостатков.
ТРАНСМИССИЯ: 4-ступенчатый автомат (в паре с бензиновым мотором 2.7 и дизелем) — из разряда выносливых и неубиваемых. Более продвинутый 5-ступенчатый агрегат также отличается высокой надежностью и неприхотливостью, как и все компоненты полноприводной трансмиссии.
ШАССИ: элементы подвески имеют значительный ресурс при адекватной эксплуатации. Это касается даже опционных регулируемых амортизаторов TEMS и задних пневмобаллонов (включая компрессор). Компоненты рулевого управления также надежны. А вот тормозные механизмы слабоваты для Prado — колодки и диски приходится менять часто.
САЛОН: качество отделки салона, уровень комфорта и эргономика — тут у Prado всё отлично.
ХОЧУ ПРОДАТЬ: Prado 120 имеет очень высокую ликвидность, но при этом он объективно переоценен. Машины расходятся как горячие пирожки — все, независимо от комплектации и состояния.
ИТОГ: Prado 120 — один из самых надежных и неприхотливых представителей своего класса. В его активе — удачные узлы и агрегаты, а также приемлемая стоимость содержания. Несмотря на отменный запас прочности, нужно очень внимательно оценивать состояние техники при подборе — зачастую эти машины не особенно жалеют и эксплуатируют почем зря.
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Фото: компании-производители
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