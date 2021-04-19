Патриот Турбо: сколько стоит грамотная доработка УАЗа?

Прибавку к мощности получили небольшую, но после сопутствующей доработки блока управления АКП машина поехала совсем по-другому.

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Лифт кузова, грязевая резина, силовые бамперы и лебедки — все это элементы тюнинга, очень хорошо знакомые поклонникам УАЗов. Однако автор этого проекта по УАЗ Патриот утверждает, что такое он проделал с этим автомобилем впервые. А именно — установил турбонаддув на стандартный двигатель ЗМЗ-409 Про.

Двигатель этого Патриота, в базе имевший 150 л.с., после доработок в студии тюнинг-ателье «Кузовная Студия 31» развивает 159,3 л.с. при крутящем моменте 296,8 Нм. Прибавка вроде бы небольшая, но получена она не на близких к максимальным 5000 об/мин, а на комфортных 3050 об/мин, пишет «Уазбука». Наддув небольшой, всего 0,35 бара, что позволило полностью сохранить ресурс, а машина, получившая дополнительно перенастройку электронного блока АКП, новую топливную рампу и доработанную систему рециркуляции выхлопных газов, поехала совершенно по-другому.

Автомат, раньше стремившийся к немотивированным переключениям на нижний ряд, теперь лишен этого недостатка, а мощности ощутимо прибавилось, и особенно это чувствуется при преодолении подъемов, рассказывает владелец. На машину поставили внедорожные колеса (32,5"), лебедку, подняли кузов и подвеску (по 30 мм), в багажнике установили раскладной спальник, кузов оснастили шумоизоляцией, обработали антикором и нанесли защитную пленку на внешние поверхности.

Источник сообщает, что установка турбины с минимальным наддувом на УАЗ Патриот с АКП без разборки мотора обойдется в 200 000 рублей.

Тем временем цены на новые УАЗ Патриот вновь выросли: в топе внедорожник стоит уже более 1,5 млн рублей.

Фото: Instagram/@kuzov_studio