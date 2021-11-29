В кроссовере Toyota RAV4 2018 года выпуска в комплектации Комфорт+ отсутствует подсветка блока управления зеркалами и центральным замком.

В заглушку на панели приборов врезал форсунку стеклоомывателя с установленным вместо распылителя светодиодом. Питание взял от диода фоновой подсветки педального узла. Такой фонарик освещает все кнопки, а при открытой двери — ­пространство для выхода из автомобиля, причем он не слепит водителя.

А. Шлейников, г. Самара

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.





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Фото: А. Шлейников