В кроссовере Toyota RAV4 2018 года выпуска в комплектации Комфорт+ отсутствует подсветка блока управления зеркалами и центральным замком.
В заглушку на панели приборов врезал форсунку стеклоомывателя с установленным вместо распылителя светодиодом. Питание взял от диода фоновой подсветки педального узла. Такой фонарик освещает все кнопки, а при открытой двери — пространство для выхода из автомобиля, причем он не слепит водителя.
А. Шлейников, г. Самара
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Фото: А. Шлейников