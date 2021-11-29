Подсветка для приборки — очень простое решение — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Подсветка для приборки — очень простое решение

Форсунка стеклоомывателя, светодиод... — осветите не только кнопки на панели, но и дорогу при выходе из машины.

Материалы по теме
Ковер-вездеход для зимней езды: совет бывалого водителя

В кроссовере Toyota RAV4 2018 года выпуска в комплектации Комфорт+ отсутствует подсветка блока управления зеркалами и центральным замком.

В заглушку на панели приборов врезал форсунку стеклоомывателя с установленным вместо распылителя светодиодом. Питание взял от диода фоновой подсветки педального узла. Такой фонарик освещает все кнопки, а при открытой двери — ­пространство для выхода из автомобиля, причем он не слепит водителя.

А. Шлейников, г. Самара

Подсветка для приборки — очень простое решение

Материалы по теме
Надоели штрафы? Поставь ассистентаОгромный штраф для пассажира — коснется каждого!Опасность, которая грозит каждому водителю

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Приз автору совета — набор ароматизаторов AIRLINE.


Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.


Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.


  • Присоска на стекле никогда не отвалится, если... Находка читателя «За рулем» — тут.
  • В непредвиденной ситуации на дороге и бездорожье выручат браслеты противоскольжения.
  • Собрались в поездку за город? Пусть в багажнике в нужный момент окажется антибукс.
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.


Фото: А. Шлейников

Наше новое видео
Haval Jolion с полным приводом: 900 км и первый Check engine
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!
Новая Vesta против 7-летнего BMW: чей салон круче?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров973Количество комментариев3
Оцените материал
1:—2
Читать комментарии (3)
Загрузка...