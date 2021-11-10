Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — журнал За рулем

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Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса

Термостат нужен и летом, и зимой: чтобы и мотор не перегреть, и пассажиров согреть. Но в ходе испытаний «За рулем» со своей задачей справились лишь два и еще один оказался условно годным.

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Термостат — это прибор для поддержания постоянной температуры. В автомобиле он способствует быстрому прогреву двигателя, а затем поддержанию температуры в оптимальном диапазоне путем регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. Исправный термостат предупреждает перегрев мотора, продлевая срок его службы, и помогает эффективной работе отопителя. А неисправный, помимо прочего, увеличивает расход топлива — какие на него нынче цены, сами знаете!

Конструктивно термостат представляет собой корпус, в котором установлен термочувствительный элемент, заполненный термоактивным воском (церезином) с клапаном, пружина и фиксирующая пластина. При нагреве воск расширяется, приводя в движение клапан и перекрывая или открывая соответствующие проходы для жидкости.

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаИсполнительный механизм термостата состоит из металлического баллона с термочувствительным наполнителем (1), пружины (2) и ее фиксирующей пластины (3). Шток баллона входит в гнездо корпуса термостата. В закрытом положении термостата (на непрогретом двигателе) его пружина, опираясь на фиксирующую пластину, прижимает тарелку баллона к седлу отверстия в корпусе (4), закрывая канал между корпусом и крышкой термостата (5). У современных вазовских моторов термостат именно такой, самый простой, одноклапанный — регулирующий только поток жидкости в радиатор. 6 — Кромка клапана обрезинена, что обеспечивает высокую герметичность. Такой конструкцией смог похвастаться только Luzar.
Исполнительный механизм термостата состоит из металлического баллона с термочувствительным наполнителем (1), пружины (2) и ее фиксирующей пластины (3). Шток баллона входит в гнездо корпуса термостата. В закрытом положении термостата (на непрогретом двигателе) его пружина, опираясь на фиксирующую пластину, прижимает тарелку баллона к седлу отверстия в корпусе (4), закрывая канал между корпусом и крышкой термостата (5). У современных вазовских моторов термостат именно такой, самый простой, одноклапанный — регулирующий только поток жидкости в радиатор. 6 — Кромка клапана обрезинена, что обеспечивает высокую герметичность. Такой конструкцией смог похвастаться только Luzar.

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Мы испытали термостаты для самых популярных восьми- и шестнадцатиклапанных моторов ВАЗ, которые ставятся на Гранту, Весту и Ларгус. Для экспертизы приобрели десять образцов — все, что продавались в магазинах столичного региона.


Результаты проведенных исследований относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной ­продукции в целом.

Программа и методика испытаний

Для наших героев есть свой собственный ГОСТ Р 53832–2010 «Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний». Из него мы позаимствовали тесты, наиболее близкие к реальной эксплуатации: проверку температуры начала открытия клапана, величину его полного подъема.


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Отдельно проверяли герметичность клапана и всего корпуса под давлением.


Кроме того, измерили скорость проведения «спасательной операции», когда термостат должен предотвратить резкое превышение температуры. Для этого изделие комнатной температуры резко помещали в жидкость с температурой кипения воды и проверяли время полного открытия клапана, которое не должно ­превышать 60 секунд.


Испытания проводили на стенде ИСТ‑120 в водном растворе глицерина.


Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаСтенд готов к испытаниям десяти термостатов.
Стенд готов к испытаниям десяти термостатов.

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаТемпература жидкости определяется с помощью электронных термометров, а ход клапана измеряет высокоточный зонд.
Температура жидкости определяется с помощью электронных термометров, а ход клапана измеряет высокоточный зонд.

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса

Стенд включает ванну, заправленную 120 л смеси воды с глицерином, подогреватель, обеспечивающий интенсивность нагрева воды после 60 °C не выше 1 °C в минуту, и устройство для эффективного и постоянного перемешивания воды.

Участники

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаСтАТО
СтАТО

Примерная цена 1450 ₽
Почти всё хорошо, но время полного открытия клапана (8 мм) при погружении в жидкость с температурой 101° C превышает допустимое на 4 секунды

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаBautler
Bautler

Примерная цена 1250 ₽
Два результата не соответствуют требованиям. Одобрить не можем


Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаDayco
Dayco

Примерная цена 1550 ₽
Время полного открытия клапана при погружении в жидкость с температурой 101° C слишком велико. Одобрить не можем

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаFenox
Fenox

Примерная цена 1200 ₽
Клапан негерметичный, да и открывается чуть позднее, чем требуется. Одобрить не можем


Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаFree-Z 85 °C
Free-Z 85 °C

Примерная цена 1050 ₽
Всё бы хорошо, но вот время полного открытия клапана при погружении в жидкость с температурой 101° C слишком велико. Одобрить не можем

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаKroner
Kroner

Примерная цена 950 ₽
Самый негерметичный ­клапан в нашей выборке. Одобрить не можем


Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаLada
Lada

Примерная цена 1750 ₽
Испытания выдержаны в полном объеме. Замечаний нет — образцовое изделие

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаLuzar
Luzar

Примерная цена 1250 ₽
Только на этом изделии ­установлен обрезиненный клапан. Испытания выдержаны в полном объеме. Замечаний нет


Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаPekar
Pekar

Примерная цена 1200 ₽
Два результата не соответствуют требованиям. Одобрить не можем

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и ЛаргусаZommer
Zommer

Примерная цена 700 ₽
Антилидер: три результата не соответствуют требованиям Одобрить не можем

Результаты

Поводов для оптимизма немного.

Только два изделия из десяти — оригинальное вазовское, да еще питерский Luzar — спокойно уложились в нормативные требования. Их мы и рекомендуем в первую очередь.

Чуть недотянул до отличного результата термостат СтАТО. 

Хуже всех оказался Zommer, проваливший большинство испытаний и имеющий наименьшую температуру открытия. С таким в сильные морозы можно и подмерзнуть в салоне. Невольно позавидуешь песцу, которому термостаты не нужны.



НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ

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Многие производители термостатов выпускают, наряду со стандартной версией, еще и зимнюю. Температура открытия клапана у них повышена на несколько градусов. Но разве не странно два раза в год переставлять термостаты, подобно сезонной смене шин, или постоянно опасаться перегрева двигателя летом?

Такие изделия пригодны для круглогодичного использования только в районах Крайнего Севера. А кому холодно зимой в средней полосе, стоит проверить, не засорен ли радиатор отопителя и не травит ли клапан того самого термостата, выпуская часть драгоценного тепла. Конечно, если сам термостат соответствует ГОСТу.


Редакция благодарит ООО «НПО „ТАЛИС“» за помощь в проведении испытаний.


Фото: фирмы-производители и «За рулем»
Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса

Термостат нужен и летом, и зимой: чтобы и мотор не перегреть, и пассажиров согреть. Но в ходе испытаний «За рулем» со своей задачей справились лишь два и еще один оказался условно годным.

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291568Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291572Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291555Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291554Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291559Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291558Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291557Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291556Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291563Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291562Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291561Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291560Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291566Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291564Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса
Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса

Термостат нужен и летом, и зимой: чтобы и мотор не перегреть, и пассажиров согреть. Но в ходе испытаний «За рулем» со своей задачей справились лишь два и еще один оказался условно годным.

Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291572Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291556Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291557Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291558Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291568Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291554Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291555Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291559Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291560Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291561Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291563Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291562Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291564Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса — фото 1291566Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса
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