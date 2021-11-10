Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса

Термостат — это прибор для поддержания постоянной температуры. В автомобиле он способствует быстрому прогреву двигателя, а затем поддержанию температуры в оптимальном диапазоне путем регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. Исправный термостат предупреждает перегрев мотора, продлевая срок его службы, и помогает эффективной работе отопителя. А неисправный, помимо прочего, увеличивает расход топлива — какие на него нынче цены, сами знаете!
Конструктивно термостат представляет собой корпус, в котором установлен термочувствительный элемент, заполненный термоактивным воском (церезином) с клапаном, пружина и фиксирующая пластина. При нагреве воск расширяется, приводя в движение клапан и перекрывая или открывая соответствующие проходы для жидкости.
Мы испытали термостаты для самых популярных восьми- и шестнадцатиклапанных моторов ВАЗ, которые ставятся на Гранту, Весту и Ларгус. Для экспертизы приобрели десять образцов — все, что продавались в магазинах столичного региона.
Результаты проведенных исследований относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной продукции в целом.
Программа и методика испытаний
Для наших героев есть свой собственный ГОСТ Р 53832–2010 «Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний». Из него мы позаимствовали тесты, наиболее близкие к реальной эксплуатации: проверку температуры начала открытия клапана, величину его полного подъема.
Отдельно проверяли герметичность клапана и всего корпуса под давлением.
Кроме того, измерили скорость проведения «спасательной операции», когда термостат должен предотвратить резкое превышение температуры. Для этого изделие комнатной температуры резко помещали в жидкость с температурой кипения воды и проверяли время полного открытия клапана, которое не должно превышать 60 секунд.
Испытания проводили на стенде ИСТ‑120 в водном растворе глицерина.
Участники
|Примерная цена 1450 ₽
Почти всё хорошо, но время полного открытия клапана (8 мм) при погружении в жидкость с температурой 101° C превышает допустимое на 4 секунды
|Примерная цена 1250 ₽
Два результата не соответствуют требованиям. Одобрить не можем
|Примерная цена 1550 ₽
Время полного открытия клапана при погружении в жидкость с температурой 101° C слишком велико. Одобрить не можем
|Примерная цена 1200 ₽
Клапан негерметичный, да и открывается чуть позднее, чем требуется. Одобрить не можем
|Примерная цена 1050 ₽
Всё бы хорошо, но вот время полного открытия клапана при погружении в жидкость с температурой 101° C слишком велико. Одобрить не можем
|Примерная цена 950 ₽
Самый негерметичный клапан в нашей выборке. Одобрить не можем
|Примерная цена 1750 ₽
Испытания выдержаны в полном объеме. Замечаний нет — образцовое изделие
|Примерная цена 1250 ₽
Только на этом изделии установлен обрезиненный клапан. Испытания выдержаны в полном объеме. Замечаний нет
|Примерная цена 1200 ₽
Два результата не соответствуют требованиям. Одобрить не можем
|Примерная цена 700 ₽
Антилидер: три результата не соответствуют требованиям Одобрить не можем
РезультатыПоводов для оптимизма немного.
Только два изделия из десяти — оригинальное вазовское, да еще питерский Luzar — спокойно уложились в нормативные требования. Их мы и рекомендуем в первую очередь.
Чуть недотянул до отличного результата термостат СтАТО.
Хуже всех оказался Zommer, проваливший большинство испытаний и имеющий наименьшую температуру открытия. С таким в сильные морозы можно и подмерзнуть в салоне. Невольно позавидуешь песцу, которому термостаты не нужны.
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НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ
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Многие производители термостатов выпускают, наряду со стандартной версией, еще и зимнюю. Температура открытия клапана у них повышена на несколько градусов. Но разве не странно два раза в год переставлять термостаты, подобно сезонной смене шин, или постоянно опасаться перегрева двигателя летом?
Такие изделия пригодны для круглогодичного использования только в районах Крайнего Севера. А кому холодно зимой в средней полосе, стоит проверить, не засорен ли радиатор отопителя и не травит ли клапан того самого термостата, выпуская часть драгоценного тепла. Конечно, если сам термостат соответствует ГОСТу.
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