Разочарование года: проверили 10 термостатов для Гранты, Весты и Ларгуса

Термостат нужен и летом, и зимой: чтобы и мотор не перегреть, и пассажиров согреть. Но в ходе испытаний «За рулем» со своей задачей справились лишь два и еще один оказался условно годным.

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Термостат — это прибор для поддержания постоянной температуры. В автомобиле он способствует быстрому прогреву двигателя, а затем поддержанию температуры в оптимальном диапазоне путем регулирования потока охлаждающей жидкости через радиатор. Исправный термостат предупреждает перегрев мотора, продлевая срок его службы, и помогает эффективной работе отопителя. А неисправный, помимо прочего, увеличивает расход топлива — какие на него нынче цены, сами знаете!

Конструктивно термостат представляет собой корпус, в котором установлен термочувствительный элемент, заполненный термоактивным воском (церезином) с клапаном, пружина и фиксирующая пластина. При нагреве воск расширяется, приводя в движение клапан и перекрывая или открывая соответствующие проходы для жидкости.

Исполнительный механизм термостата состоит из металлического баллона с термочувствительным наполнителем (1), пружины (2) и ее фиксирующей пластины (3). Шток баллона входит в гнездо корпуса термостата. В закрытом положении термостата (на непрогретом двигателе) его пружина, опираясь на фиксирующую пластину, прижимает тарелку баллона к седлу отверстия в корпусе (4), закрывая канал между корпусом и крышкой термостата (5). У современных вазовских моторов термостат именно такой, самый простой, одноклапанный — регулирующий только поток жидкости в радиатор. 6 — Кромка клапана обрезинена, что обеспечивает высокую герметичность. Такой конструкцией смог похвастаться только Luzar.

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Мы испытали термостаты для самых популярных восьми- и шестнадцатиклапанных моторов ВАЗ, которые ставятся на Гранту, Весту и Ларгус. Для экспертизы приобрели десять образцов — все, что продавались в магазинах столичного региона.

Результаты проведенных исследований относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной ­продукции в целом. Программа и методика испытаний Для наших героев есть свой собственный ГОСТ Р 53832–2010 «Теплообменники и термостаты. Технические требования и методы испытаний». Из него мы позаимствовали тесты, наиболее близкие к реальной эксплуатации: проверку температуры начала открытия клапана, величину его полного подъема.

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Отдельно проверяли герметичность клапана и всего корпуса под давлением.

Кроме того, измерили скорость проведения «спасательной операции», когда термостат должен предотвратить резкое превышение температуры. Для этого изделие комнатной температуры резко помещали в жидкость с температурой кипения воды и проверяли время полного открытия клапана, которое не должно ­превышать 60 секунд.

Испытания проводили на стенде ИСТ‑120 в водном растворе глицерина.

Стенд готов к испытаниям десяти термостатов. Температура жидкости определяется с помощью электронных термометров, а ход клапана измеряет высокоточный зонд. Стенд включает ванну, заправленную 120 л смеси воды с глицерином, подогреватель, обеспечивающий интенсивность нагрева воды после 60 °C не выше 1 °C в минуту, и устройство для эффективного и постоянного перемешивания воды. Участники СтАТО Примерная цена 1450 ₽

Почти всё хорошо, но время полного открытия клапана (8 мм) при погружении в жидкость с температурой 101° C превышает допустимое на 4 секунды Bautler Примерная цена 1250 ₽

Два результата не соответствуют требованиям. Одобрить не можем

Dayco Примерная цена 1550 ₽

Время полного открытия клапана при погружении в жидкость с температурой 101° C слишком велико. Одобрить не можем Fenox Примерная цена 1200 ₽

Клапан негерметичный, да и открывается чуть позднее, чем требуется. Одобрить не можем

Free-Z 85 °C Примерная цена 1050 ₽

Всё бы хорошо, но вот время полного открытия клапана при погружении в жидкость с температурой 101° C слишком велико. Одобрить не можем Kroner Примерная цена 950 ₽

Самый негерметичный ­клапан в нашей выборке. Одобрить не можем

Lada Примерная цена 1750 ₽

Испытания выдержаны в полном объеме. Замечаний нет — образцовое изделие Luzar Примерная цена 1250 ₽

Только на этом изделии ­установлен обрезиненный клапан. Испытания выдержаны в полном объеме. Замечаний нет

Pekar Примерная цена 1200 ₽

Два результата не соответствуют требованиям. Одобрить не можем Zommer Примерная цена 700 ₽

Антилидер: три результата не соответствуют требованиям Одобрить не можем Результаты Поводов для оптимизма немного. Поводов для оптимизма немного.

Только два изделия из десяти — оригинальное вазовское, да еще питерский Luzar — спокойно уложились в нормативные требования. Их мы и рекомендуем в первую очередь.

Чуть недотянул до отличного результата термостат СтАТО.

Хуже всех оказался Zommer, проваливший большинство испытаний и имеющий наименьшую температуру открытия. С таким в сильные морозы можно и подмерзнуть в салоне. Невольно позавидуешь песцу, которому термостаты не нужны.



НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ Материалы по теме 5 моторов для Лады: какой мне нужен? Ответ эксперта Многие производители термостатов выпускают, наряду со стандартной версией, еще и зимнюю. Температура открытия клапана у них повышена на несколько градусов. Но разве не странно два раза в год переставлять термостаты, подобно сезонной смене шин, или постоянно опасаться перегрева двигателя летом? Такие изделия пригодны для круглогодичного использования только в районах Крайнего Севера. А кому холодно зимой в средней полосе, стоит проверить, не засорен ли радиатор отопителя и не травит ли клапан того самого термостата, выпуская часть драгоценного тепла. Конечно, если сам термостат соответствует ГОСТу.

Редакция благодарит ООО «НПО „ТАЛИС“» за помощь в проведении испытаний.