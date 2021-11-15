Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном — журнал За рулем

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Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном

Hyundai Staria, преемница устаревшей модели Starex/H‑1, удивила футуристичным обликом.

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Интересно, что для грузовой версии корейцы не стали пересматривать дизайн, и фургон получился для своего сегмента еще более необычным, чем минивэн. Пока рассекречена только версия для Австралии, где машина называется Staria Load.

Упрощения, разумеется, есть. Сложные светодиодные фары заменили на галогенки. Вместо литых дисков — стальные на 17 дюймов. В отсутствие вклеенных боковых окон режут глаз подштамповки на панелях. С этим диссонирует крутой для фургона силовой агрегат, позаимствованный без изменений у пассажирской машины: дизель 2.2 мощностью 177 сил в связке с 8‑ступенчатым автоматом.

Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном

Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном

В кабине может быть до пяти посадочных мест. В неплохую базовую комплектацию на австралийском рынке включили медиасистему с экраном на 8 дюймов, семь подушек безопасности, цифровую приборку, мультируль и бесключевой доступ. Задняя дверь — подъемная или двухстворчатая распашная.

Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном

Стартовая цена — 2,7 млн рублей. Грузовая Staria в России вряд ли появится, а вот пассажирскую ждем в самом конце этого года или начале следующего.

Фото: Hyundai

Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном

Hyundai Staria, преемница устаревшей модели Starex/H‑1, удивила футуристичным обликом.

Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном — фото 1292182Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном — фото 1292181Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном — фото 1292180Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном
Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном

Hyundai Staria, преемница устаревшей модели Starex/H‑1, удивила футуристичным обликом.

Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном — фото 1292180Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном — фото 1292182Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном — фото 1292181Staria, но новая: крутой фургон с крутым дизайном
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