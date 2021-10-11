У Hyundai появятся рули с экранами в центре — журнал За рулем

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У Hyundai появятся рули с экранами в центре

Компания запатентовала новое рулевое колесо, у которого в центре вместо логотипа будет монитор.

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Сенсорные экраны становятся все более распространенным явлением. Ими оснащаются все современные автомобили, а производители придумывают, где бы еще установить дополнительный монитор.

Южнокорейский автопроизводитель недавно подал заявку на патент рулевого колеса с монитором. Это будет не крошечный дисплей на одной из спиц или на нескольких. Предполагается, что экран разместят в центре. Будет ли это удобно?

У Hyundai появятся рули с экранами в центре

Еще в 2019 году Hyundai разработала рулевое колесо с двумя достаточно большими сенсорными экранами на спицах, предназначенными для управления бортовыми системами автомобиля. По сути, экраны заменили привычные кнопки, которыми оснащаются рулевые колеса многих автопроизводителей.

У Hyundai появятся рули с экранами в центреРазработка Hyundai 2019 года — рулевое колесо с экранами на спицах.
Разработка Hyundai 2019 года — рулевое колесо с экранами на спицах.

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Новый же патент предлагает другое решение. Пока нет подробностей того, какая информация будет выводиться на экран рулевого колеса. Странно, что монитор установлен там, где обычно находится кнопка звукового сигнала, по которой водители порой буквально колотят, и подушка безопасности. Возможно, новый экран будет выполнять функции приборной панели, которая станет сенсорной, а часть информации при этом станет проецироваться на лобовое стекло.

Что касается подушки безопасности, в патенте говорится, что она останется в рулевом колесе, а в случае срабатывания экран будет просто ломаться.

Фото: Hyundai

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