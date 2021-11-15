Сел аккумулятор. Как запустить машину?

Ответ известен — зарядить батарею или «прикурить» от другого автомобиля. А можно ли завести мотор с помощью шуруповерта?

Материалы по теме 10 мифов про аккумуляторы: разоблачили все!

Сел аккумулятор? Это всегда неприятно. А зимой особенно. Поэтому разберемся, как можно решить проблему. И отчего вдруг батарея могла разрядиться?

Почему сел аккумулятор?

Частая и обидная причина — забыл выключить габариты или свет в салоне. Хотя на современных моделях этого опасаться не стоит — через некоторое время после выключения двигателя автоматика обесточивает все энергопотребители. Иногда энергию из аккумулятора вытягивает неверно подключенная «автомузыка» и другие нештатные потребители: сигнализация, обогревы сидений, камеры и прочее оборудование.

С наступлением холодов аккумулятор чаще разряжается по другой причине. Зимой пусковые токи резко возрастают: стартеру требуется больше энергии, чтобы вращать коленвал в загустевшем масле. Кроме того, на морозе аккумулятор (даже новый) плохо принимает заряд. В результате после каждой короткой поездки батарея постепенно разряжается, пока «не сядет в ноль» окончательно.

При долгой стоянке можно отсоединить клемму аккумулятора — тогда разряд практически прекратится. Однако на современных автомобилях возможны разные побочные эффекты. Бортовой компьютер может воспринять такие действия как несанкционированное вмешательство и заблокирует все системы — придется обращаться на официальный сервис. Кроме того, при снятии клеммы обнулятся текущие настройки, которые придется восстанавливать вручную.

При каком напряжении можно завести машину?

Напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять не меньше 12,6 В. Это пороговое значение, при котором двигатель запустится. Если напряжение ниже, аккумулятор лучше подзарядить.

Напряжение на клеммах полностью разряженного аккумулятора — 10,5 В. Более низкие значения — угроза для «здоровья» батареи. Она может преждевременно выйти из строя. Контролировать напряжение можно вольтметром (желательно цифровым).

Проверить уровень заряда батареи можно, измерив вольтметром напряжение на клеммах. На холодном моторе оно должно быть выше 12,5 В. Если меньше, аккумулятор лучше зарядить.

Как надо заряжать аккумулятор?

Время полного заряда аккумулятора определяется возможностями зарядного устройства и уровнем разряженности АКБ. Удобнее всего оставить аккумулятор заряжаться на ночь. Зарядный ток должен быть не выше 10% от номинальной емкости батареи. Например, если емкость составляет 55 А.ч, то зарядный ток не должен превышать 5,5 А.

Как завести машину от другого аккумулятора?

Прежде чем подсоединять зажимы проводов для прикуривания, ознакомьтесь с инструкцией. Для каждого автомобиля могут быть свои нюансы.

Первым делом внимательно читаем инструкцию к автомобилю. Если в ней четко оговариваются точки подсоединения проводов, то цеплять зажимы («крокодилы») следует именно к ним. Если указаний нет, действуем так:

Соединяем положительный (обычно красный с обозначением «+» на зажимах) пусковой провод с положительным выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.

Соединяем отрицательный (черный с обозначением «-» на зажимах) пусковой провод с отрицательным выводом донорной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или любой другой неокрашенной токонесущей частью двигателя. Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с минусовым выводом подсевшей батареи.

Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и иных подвижных деталей.

Пытаемся запустить мотор. Если все нормально, отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от донора), а затем и положительный провод в той же последовательности.

Даем двигателю поработать, чтобы генератор подзарядил аккумулятор

Как завести «с толкача»?

Завести машину с разряженным аккумулятором иногда удается «с толкача». Этот способ применим практически для любого автомобиля с механической коробкой передач.

Помочь завести машину могут один-два помощника или хозяин другого автомобиля, который возьмет вас на буксир. В одиночку это сделать практически нереально — разве что в случаях, когда машина стоит на достаточно крутом спуске.

Порядок действий такой. Включаем зажигание, выжимаем сцепление, подключаем вторую или третью передачу и просим помощников подтолкнуть машину. Когда она разгонится до скорости 5–10 км/ч, отпускаем сцепление.

Когда мотор заработает, снова выжимаем сцепление, переводим рычаг коробки в «нейтраль» и даем двигателю поработать минимум полчаса, чтобы аккумулятор подзарядился.

Использование пускозарядного устройства

Завести машину с разряженным аккумулятором помогут устройства, способные выдать энергию для вращения стартера. Стационарные пускозарядные устройства, работающие от сети 220 В, представляют собой мощные источники питания, способные продолжительное время выдавать токи в сотни ампер. Сегодня популярны автономные устройства, называемые по-разному: бустеры или пускачи . Они бывают двух основных типов — аккумуляторные и конденсаторные.

Материалы по теме Экспертиза пусковых устройств: подешевле и очень дорогое

Подавляющее большинство таких устройств — аккумуляторные: встроенный малогабаритный литиевый аккумулятор способен выдавать требуемые токи в течение нескольких секунд. Подзаряжать такое устройство можно от любого источника 12 В, в том числе и от штатного аккумулятора, даже если он заряжен не полностью. Для пуска мотора его энергии может не хватить, а вот для подзарядки пускача и «отложенного» пуска двигателя — вполне.

Конденсаторные пускозарядные устройства занимают скоромную нишу на рынке. Они дороже аккумуляторных, однако реальных преимуществ перед ними не имеют. И те, и другие плохо работают на морозе — перед использованием их приходится отогревать. При этом аккумуляторное устройство может сохранять заряд длительное время, а вот конденсаторное предварительно необходимо подзаряжать.

Можно ли завести машину от аккумуляторного шуруповерта?

Этот способ — авантюрный. И применим, когда других вариантов не осталось — заряженной батареи под рукой нет, бустера тоже, «прикурить» не у кого.

Вынимаем из шуруповерта аккумулятор, приделываем подходящие контакты, цепляемся к штатным аккумуляторным клеммам автомобиля. Не надейтесь: стартер даже не дернется. Единственное, на что можно рассчитывать, — пустить машину с толкача. Возможно, энергии аккумулятора шуруповерта хватит, чтобы оживить мотор.

Для прикуривания можно использовать аккумуляторый шуруповерт или гайковерт. Только напряжение его батареи не должно быть выше 14 В.

Важно: обязательно проверьте, какое питающее напряжение у шуруповерта. Если 12 или 14 В — подсоединяйте смело. А с 18-вольтовым даже пробовать не стоит. Мы провели эксперимент: попытались пустить машину с 18-вольтового литий-ионного аккумулятора. Чтобы хоть немного понизить напряжение, перед подсоединением батареи шуруповерта включили фары. Мотор с толкача пустили, но лампы в фарах сгорели. А ведь могли сгореть более важная и дорогостоящая деталь!

Полезные лайфхаки

1. Греем аккумулятор

Материалы по теме Как быстро оживить разряженный аккумулятор (эксперимент)

В холодную погоду завести машину поможет… горячая ванна для аккумулятора! При низкой температуре сопротивление аккумулятора велико, и он часто не может выдать на стартер нужный ток. Зато после нагрева он вновь обретает заявленные способности. Лучший способ нагрева — не фен (тем более — не строительный), а ванна с водой при температуре примерно 50 оС (примерно такая течет из горячего крана в наших квартирах). Если ваш аккумулятор не разряжен полностью, такой способ окажется пригодным. Но при напряжении аккумулятора ниже 10,5 В он не сработает.

2. Раскручиваем за колесо

Помочь завести двигатель может веревка или трос. Этот метод подходит для машин с передним приводом и механической коробкой. Автомобиль ставим на ручник, поддомкрачиваем переднее колесо, включаем зажигание, устанавливаем третью передачу, наматываем трос или веревку на висящее колесо и резко дергаем. Такой прием срабатывает не всегда, требует навыка, а потому применять его стоит в крайнем случае. Тех, кто решится, предостерегаем: ни в коем случае нельзя наматывать трос на руку и цеплять его за колесный диск — это опасно.

В качестве буксира для пуска мотора подойдет любой автомобиль. Но лучше поискать более мощный и тяжелый. В идеале — еще и полноприводный.

3. Заводим через прикуриватель

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Завести машину с севшим аккумулятором через прикуриватель невозможно. Мощные стартерные токи уничтожат слабое гнездо прикуривателя. Однако в продаже встречаются устройства с проводом, оснащенным двумя штекерами: один вставляете в свой прикуриватель, другой — в прикуриватель соседа. Но с его помощью можно только подзарядить севший аккумулятор (причем на это уйдет много времени). И только пополнив свой аккумулятор, можно попробовать завести мотор.

Встречаются бустеры в виде крошечной коробочки, заполненной пальчиковыми батарейками АА. Подключать ее к гнезду прикуривателя бесполезно: мотор не запустится.

Радикальное решение

Самое простой, но одновременно и самый дорогой способ — вызвать мастеров, специализирующихся на замене аккумуляторных батарей или занимающихся пуском моторов с разряженными аккумуляторами. Хотя такие услуги есть обычно только в крупных городах.

В среднем срок службы аккумулятора составляет 5 лет. Однако его ресурс сильно зависит от условий эксплуатации. И если показалось, что стартер крутит не так бодро, как раньше, сразу проверьте состояние аккумулятора и при необходимости подзарядите его.

Если после зарядки аккумулятор вновь сел, проверьте, исправен ли генератор. Если все в норме, значит ничего другого не остается, кроме как отправляться в магазин за новым аккумулятором.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: «За рулем» и Depositphotos