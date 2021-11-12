Мы нашли их в ноябрьском выпуске журнала «За рулем».

1. Один из самых длинных троллейбусных маршрутов в мире — 85 км — появился в нашей стране в 50-е годы. Троллейбус-рекордсмен «бегает» от Симферополя до Ялты до сих пор.

2. В 1957 году московские дороги стали разноцветными. Специально к фестивалю 1957 года автобусы и грузовики, которым предстояло возить по городу 34 тыс. гостей, перекрасили в яркие цвета.

3. Двухцветными стали и появившиеся накануне, в 1956 году, первые Волги. Интересно, что трехступенчатую механическую коробку от Победы устанавливали только на машины, которым предстояло работать в такси. А основным агрегатом должен был стать трехступенчатый автомат. Первый в СССР!

Материалы по теме О таких машинах мечтали в 90-е — 6 ярких примеров

4. Ниву напрасно считают первым советским полноприводным кроссовером. По-настоящему первым был ее малоизвестный предшественник — Иж-5. Он базировался на агрегатах Москвича-412. Одним рычагом можно было подключать и полный привод, и понижающую передачу. Между коробкой передач и раздаткой не было промежуточного вала, что сокращало шум и вибрации.

5. У люксового седана британского Jaguar X-Type была российская версия — Волга-Престиж. Сегодня эта машина выглядит китчем: круглые «ягуаровские» фары, образующие букву «Х» линии соединения бампера с крылом и капотом и… церковные купола на решетке радиатора. Изготовило этот забавный аппарат в 1995 году столичное тюнинговое ателье «Престиж-НАМИ».

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

6. Не миновало тюнинговое безумие тех лет и авторемонтные заводы. На них «клепали» востребованные у бизнесменов «барбухайки». Шасси брали от УАЗ/ГАЗ/ЗИЛ и устанавливали на них самые разнообразные надстройки. Получались автобусы, более-менее подходящие для перевозки людей.

Занятные факты (и не только из истории автомобиля) есть во всех выпусках журнала. Самый верный способ не пропустить интересное — подписаться на журнал, который вам каждый месяц будут доставлять на дом.