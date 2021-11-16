3 факта про бензин, которые сделают вас экспертом

Вокруг топливной темы всегда собиралось много мифов. Мы развенчали самые яркие.

Подробно тему мифологизации бензина рассмотрел наш эксперт Михаил Колодочкин. Главное, что среди множества стереотипов и домыслов о бензине бытует три откровенных неправды.

Миф 1. Чем ниже октановое число, тем бензин грязнее

Это — заблуждение. Например, для современных бензинов экологического класса 5 массовая доля серы составляет не более 10 мг/кг, свинца — 5 мг/дм3, смол — 50 мг/дм3. И эти нормы для всех бензинов одинаковые — как для АИ-92, так и для АИ-98.

Но заправляться все же лучше тем бензином, который советует завод-изготовитель автомобиля в качестве основного. То есть постоянно ездить на 92-м, если предпочтителен 95-й, не рекомендуется. Ведь инженеры проектируют моторы как под определенные значения, так и под определенные допуски. Заливая АИ-92, вы когда-нибудь нарветесь на 89-й, и вот этот бензин ваш мотор уж точно без последствий не переварит.

Миф 2. 92-й бензин нельзя смешивать с 95-м

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Якобы у бензинов разная плотность, а потому неизбежно расслоение полученной смеси: один бензин всплывает, другой тонет. И это ошибочное утверждение!

Стандарт предъявляет к бензинам одни и те же требования по плотности, вне зависимости от октанового числа, и расслоения быть не может. Смешивайте, пожалуйста, хоть с 98-м — ничего страшного не произойдет. В принципе, особого смысла в «миксе» нет, если только на улице не жара. В жару бензин с более высоким октановым числом будет успешнее противостоять детонации двигателя.

Миф 3. Цвет бензина зависит от октанового числа

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Так было, но давно. Сегодня цвет бензина никого не интересует — да и вряд ли вы его разглядывали. В канистры топливо теперь мы заливаем редко, а на большинстве фирменных АЗС работают заправщики. А вот 50 лет назад на цвет бензина обращали внимание: он был связан с октановым числом! До 1979 года АИ-93 окрашивали в синий цвет, затем стали применять оранжевый.

Любопытно, что сегодня ГОСТ разрешает красить бензины в любые цвета, кроме зеленого и голубого. (ГОСТ 32513–2013, пункт 4.4.) Почему в опале именно эти цвета, никто толком объяснить не может, но сейчас это и не важно — октановое число в настоящее время никак не связано с цветом. А это могло бы стать оригинальной маркетинговой фишкой. Рано или поздно кто-нибудь до этого додумается.