3 факта про бензин, которые сделают вас экспертом

Подробно тему мифологизации бензина рассмотрел наш эксперт Михаил Колодочкин. Главное, что среди множества стереотипов и домыслов о бензине бытует три откровенных неправды.
Миф 1. Чем ниже октановое число, тем бензин грязнее
Это — заблуждение. Например, для современных бензинов экологического класса 5 массовая доля серы составляет не более 10 мг/кг, свинца — 5 мг/дм3, смол — 50 мг/дм3. И эти нормы для всех бензинов одинаковые — как для АИ-92, так и для АИ-98.
Но заправляться все же лучше тем бензином, который советует завод-изготовитель автомобиля в качестве основного. То есть постоянно ездить на 92-м, если предпочтителен 95-й, не рекомендуется. Ведь инженеры проектируют моторы как под определенные значения, так и под определенные допуски. Заливая АИ-92, вы когда-нибудь нарветесь на 89-й, и вот этот бензин ваш мотор уж точно без последствий не переварит.
Миф 2. 92-й бензин нельзя смешивать с 95-м
Якобы у бензинов разная плотность, а потому неизбежно расслоение полученной смеси: один бензин всплывает, другой тонет. И это ошибочное утверждение!
Стандарт предъявляет к бензинам одни и те же требования по плотности, вне зависимости от октанового числа, и расслоения быть не может. Смешивайте, пожалуйста, хоть с 98-м — ничего страшного не произойдет. В принципе, особого смысла в «миксе» нет, если только на улице не жара. В жару бензин с более высоким октановым числом будет успешнее противостоять детонации двигателя.
Миф 3. Цвет бензина зависит от октанового числа
Так было, но давно. Сегодня цвет бензина никого не интересует — да и вряд ли вы его разглядывали. В канистры топливо теперь мы заливаем редко, а на большинстве фирменных АЗС работают заправщики. А вот 50 лет назад на цвет бензина обращали внимание: он был связан с октановым числом! До 1979 года АИ-93 окрашивали в синий цвет, затем стали применять оранжевый.
Любопытно, что сегодня ГОСТ разрешает красить бензины в любые цвета, кроме зеленого и голубого. (ГОСТ 32513–2013, пункт 4.4.) Почему в опале именно эти цвета, никто толком объяснить не может, но сейчас это и не важно — октановое число в настоящее время никак не связано с цветом. А это могло бы стать оригинальной маркетинговой фишкой. Рано или поздно кто-нибудь до этого додумается.
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