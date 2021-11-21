КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — журнал За рулем

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КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?

Камский автозавод провел среди дальнобойщиков конкурс по экономичности вождения магистрального тягача с полуприцепом, открыто заявив о своем намерении сделать грузовики КАМАЗ не менее бережливыми к топливу, чем тягачи-иномарки.

Конкурс на экономичность среди водителей седельных тягачей нового поколения КАМАЗ-5490, который прошел в Набережных Челнах,  — событие во многих отношениях знаменательное. Это был тест-драйв нового грузовика для российских водителей в реальных условиях — на участке автодороги М7 «Волга». Причем тестировали не просто «голову», а сцепку полной массой более 39 тонн, загруженную 20 тоннами чугунных чушек балласта.

КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?

Опыт Европы

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Подобные испытания на экономичность проводят все компании-производители грузовиков.

Например, Daimler AG около десяти лет назад провела замеры топливной экономичности автопоезда в составе седельного тягача Mercedes-Benz Actros третьего поколения и полуприцепа с 25 тоннами балласта на итальянском автополигоне Prototipo Testing в городе Нардо. Из двух моделей моторов в исполнении Евро-5 выбрали V6 ОМ 501 с настройкой мощности 435 л.  с. и 2100 Н·м. За время безостановочного (без учета смены водителей) семидневного (!) заезда Actros прошел более 10 тысяч километров со средней скоростью 80 км/ч, расходуя 19,44 л на 100 км. То есть на перевозку одной тонны груза на 100 км было затрачено около 0,8 литра топлива. По оценкам специалистов Daimler, разница в расходе между результатами тестов в обычных дорожных условиях и идеальными, созданными в Нардо, составляет до 40 %.

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Свои испытания на экономичность в 2008–2009 году проводила и Scania на серийном тягаче R420 с пробегом около 160 тысяч километров. По результатам рейда Scania Economy Green Drive, проходившего на дорогах общего пользования, автопоезд с 20 тоннами груза укладывался в расход 22,4 литра на 100 километров пробега.

Об этой и другой грузовой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

В недавно завершившемся конкурсе Green Truck 2021 Scania R410 в составе более легкого автопоезда полной массой до 32 тонн показала средний расход 23,53 литра на 100 км при средней скорости 80,6 км/ч. Тест протяженностью 342 км проходил на дорогах общего пользования к северу от Мюнхена.

Как проходил наш конкурс

Участники: машины...

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Четыре автомобиля КАМАЗ-54901 с тентованным полуприцепом НЕФАЗ 93341, все — 2020 года выпуска, с пробегом 80–100 тысяч километров, в одинаковом исполнении.

Перед соревнованиями машины продиагностировали, проверили давление в шинах, масло в агрегатах, заправили топливом, установили видеокамеры в кабинах. Каждой сцепке предстояло пройти за день около 550 км (за два дня состязаний — 1100 км). Такой среднесуточный пробег вполне реален для магистрального тягача, можно даже сказать — щадящий режим.

КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?На маршрут сознательно поставили не новые машины, а с пробегом. Их сняли с реальной эксплуатации в АТП.
На маршрут сознательно поставили не новые машины, а с пробегом. Их сняли с реальной эксплуатации в АТП.

Все действия водителей и показания приборов фиксировали установленные в кабине видеокамеры. Кроме того, расход топлива и скорость движения грузовиков (а также интенсивность разгона, использование рабочих тормозов, применение «наката» и моторного тормоза) отслеживала телематика. Контроль времени прохождения маршрута осуществляли с помощью обычных часов.

КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?В кабине смонтировали несколько видеокамер. Одна из них — на панели.
В кабине смонтировали несколько видеокамер. Одна из них — на панели.

…и водители


За победу боролись 26 претендентов и 23 транспортные компании. Это и крупные автотранспортные предприятия, такие как «ИТЕКО Россия», «Федеральная транспортная компания „Сотранс“», «100 дорог», АО «Лорри», и небольшие. Главное, чтобы было выполнено одно из условий конкурса, согласно которому в АТП должно эксплуатироваться не менее четырех седельных тягачей КАМАЗ-54901.


КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?Руководство автозавода планирует сделать конкурс регулярным.
Руководство автозавода планирует сделать конкурс регулярным.


Большая часть водителей-конкурсантов в возрасте от 35 и до 55 лет. Почти все получили права в возрасте 18–20 лет.

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Самым возрастным из участников оказался Евгений Викторович Пряничников из ООО «СВ-Лига» Ульяновской области. Ему 64 года, из которых 30 лет он проработал водителем. Ветеран имел шанс выиграть главный приз — у него получалось 22,3 литра на 100 км! Но поскольку по условиям конкурса средняя скорость должна быть не менее 65 км/ч, а грузовик Евгения Викторовича ехал со скоростью 59 км/ч, ему «накинули» по 50 миллилитров за каждый километр, и суммарно набралось 22,6 л/100 км.


Водитель-экспедитор Николай Николаевич Макаренко из московского ООО «Автологистика-транс» к 61 году накатал водительский стаж 43 года. Его результат — 23,4 литра и 63 км/час, но с учетом штрафа вышло 23,55.


Самый молодой — Александр Мошков, 25 лет, водитель ООО «Керри» из Свердловской области. Его результат — 23,6 литра топлива на сто километров при средней скорости 67 км/час. Тот случай, когда даже не «полжизни за рулем», а «вся жизнь — дорога»!


Как проходил конкурс, читайте на следующей странице.

КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?

Камский автозавод провел среди дальнобойщиков конкурс по экономичности вождения магистрального тягача с полуприцепом, открыто заявив о своем намерении сделать грузовики КАМАЗ не менее бережливыми к топливу, чем тягачи-иномарки.

КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294096КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294091КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294090КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294092КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294097КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294095КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294085КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294083КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294094КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294093КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294088КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294086КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива? — фото 1294084КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?
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