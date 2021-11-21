КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?

Камский автозавод провел среди дальнобойщиков конкурс по экономичности вождения магистрального тягача с полуприцепом, открыто заявив о своем намерении сделать грузовики КАМАЗ не менее бережливыми к топливу, чем тягачи-иномарки.

Конкурс на экономичность среди водителей седельных тягачей нового поколения КАМАЗ-5490, который прошел в Набережных Челнах, — событие во многих отношениях знаменательное. Это был тест-драйв нового грузовика для российских водителей в реальных условиях — на участке автодороги М7 «Волга». Причем тестировали не просто «голову», а сцепку полной массой более 39 тонн, загруженную 20 тоннами чугунных чушек балласта.

Опыт Европы

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Подобные испытания на экономичность проводят все компании-производители грузовиков.

Например, Daimler AG около десяти лет назад провела замеры топливной экономичности автопоезда в составе седельного тягача Mercedes-Benz Actros третьего поколения и полуприцепа с 25 тоннами балласта на итальянском автополигоне Prototipo Testing в городе Нардо. Из двух моделей моторов в исполнении Евро-5 выбрали V6 ОМ 501 с настройкой мощности 435 л. с. и 2100 Н·м. За время безостановочного (без учета смены водителей) семидневного (!) заезда Actros прошел более 10 тысяч километров со средней скоростью 80 км/ч, расходуя 19,44 л на 100 км. То есть на перевозку одной тонны груза на 100 км было затрачено около 0,8 литра топлива. По оценкам специалистов Daimler, разница в расходе между результатами тестов в обычных дорожных условиях и идеальными, созданными в Нардо, составляет до 40 % .

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Свои испытания на экономичность в 2008–2009 году проводила и Scania на серийном тягаче R420 с пробегом около 160 тысяч километров. По результатам рейда Scania Economy Green Drive, проходившего на дорогах общего пользования, автопоезд с 20 тоннами груза укладывался в расход 22,4 литра на 100 километров пробега.

Об этой и другой грузовой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

В недавно завершившемся конкурсе Green Truck 2021 Scania R410 в составе более легкого автопоезда полной массой до 32 тонн показала средний расход 23,53 литра на 100 км при средней скорости 80,6 км/ч. Тест протяженностью 342 км проходил на дорогах общего пользования к северу от Мюнхена.

Как проходил наш конкурс

Участники: машины...

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Четыре автомобиля КАМАЗ-54901 с тентованным полуприцепом НЕФАЗ 93341, все — 2020 года выпуска, с пробегом 80–100 тысяч километров, в одинаковом исполнении.

Перед соревнованиями машины продиагностировали, проверили давление в шинах, масло в агрегатах, заправили топливом, установили видеокамеры в кабинах. Каждой сцепке предстояло пройти за день около 550 км (за два дня состязаний — 1100 км). Такой среднесуточный пробег вполне реален для магистрального тягача, можно даже сказать — щадящий режим.

На маршрут сознательно поставили не новые машины, а с пробегом. Их сняли с реальной эксплуатации в АТП.

Все действия водителей и показания приборов фиксировали установленные в кабине видеокамеры. Кроме того, расход топлива и скорость движения грузовиков (а также интенсивность разгона, использование рабочих тормозов, применение «наката» и моторного тормоза) отслеживала телематика. Контроль времени прохождения маршрута осуществляли с помощью обычных часов.