КАМАЗ-54901 и 20 тонн груза: каков реальный расход топлива?

Конкурс на экономичность среди водителей седельных тягачей нового поколения КАМАЗ-5490, который прошел в Набережных Челнах, — событие во многих отношениях знаменательное. Это был тест-драйв нового грузовика для российских водителей в реальных условиях — на участке автодороги М7 «Волга». Причем тестировали не просто «голову», а сцепку полной массой более 39 тонн, загруженную 20 тоннами чугунных чушек балласта.
Опыт Европы
Подобные испытания на экономичность проводят все компании-производители грузовиков.
Например, Daimler AG около десяти лет назад провела замеры топливной экономичности автопоезда в составе седельного тягача Mercedes-Benz Actros третьего поколения и полуприцепа с 25 тоннами балласта на итальянском автополигоне Prototipo Testing в городе Нардо. Из двух моделей моторов в исполнении Евро-5 выбрали V6 ОМ 501 с настройкой мощности 435 л. с. и 2100 Н·м. За время безостановочного (без учета смены водителей) семидневного (!) заезда Actros прошел более 10 тысяч километров со средней скоростью 80 км/ч, расходуя 19,44 л на 100 км. То есть на перевозку одной тонны груза на 100 км было затрачено около 0,8 литра топлива. По оценкам специалистов Daimler, разница в расходе между результатами тестов в обычных дорожных условиях и идеальными, созданными в Нардо, составляет до 40 %.
Свои испытания на экономичность в 2008–2009 году проводила и Scania на серийном тягаче R420 с пробегом около 160 тысяч километров. По результатам рейда Scania Economy Green Drive, проходившего на дорогах общего пользования, автопоезд с 20 тоннами груза укладывался в расход 22,4 литра на 100 километров пробега.
Об этой и другой грузовой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».
В недавно завершившемся конкурсе Green Truck 2021 Scania R410 в составе более легкого автопоезда полной массой до 32 тонн показала средний расход 23,53 литра на 100 км при средней скорости 80,6 км/ч. Тест протяженностью 342 км проходил на дорогах общего пользования к северу от Мюнхена.
Как проходил наш конкурс
Участники: машины...
Четыре автомобиля КАМАЗ-54901 с тентованным полуприцепом НЕФАЗ 93341, все — 2020 года выпуска, с пробегом 80–100 тысяч километров, в одинаковом исполнении.
Перед соревнованиями машины продиагностировали, проверили давление в шинах, масло в агрегатах, заправили топливом, установили видеокамеры в кабинах. Каждой сцепке предстояло пройти за день около 550 км (за два дня состязаний — 1100 км). Такой среднесуточный пробег вполне реален для магистрального тягача, можно даже сказать — щадящий режим.
Все действия водителей и показания приборов фиксировали установленные в кабине видеокамеры. Кроме того, расход топлива и скорость движения грузовиков (а также интенсивность разгона, использование рабочих тормозов, применение «наката» и моторного тормоза) отслеживала телематика. Контроль времени прохождения маршрута осуществляли с помощью обычных часов.
…и водители
За победу боролись 26 претендентов и 23 транспортные компании. Это и крупные автотранспортные предприятия, такие как «ИТЕКО Россия», «Федеральная транспортная компания „Сотранс“», «100 дорог», АО «Лорри», и небольшие. Главное, чтобы было выполнено одно из условий конкурса, согласно которому в АТП должно эксплуатироваться не менее четырех седельных тягачей КАМАЗ-54901.
Большая часть водителей-конкурсантов в возрасте от 35 и до 55 лет. Почти все получили права в возрасте 18–20 лет.
Самым возрастным из участников оказался Евгений Викторович Пряничников из ООО «СВ-Лига» Ульяновской области. Ему 64 года, из которых 30 лет он проработал водителем. Ветеран имел шанс выиграть главный приз — у него получалось 22,3 литра на 100 км! Но поскольку по условиям конкурса средняя скорость должна быть не менее 65 км/ч, а грузовик Евгения Викторовича ехал со скоростью 59 км/ч, ему «накинули» по 50 миллилитров за каждый километр, и суммарно набралось 22,6 л/100 км.
Водитель-экспедитор Николай Николаевич Макаренко из московского ООО «Автологистика-транс» к 61 году накатал водительский стаж 43 года. Его результат — 23,4 литра и 63 км/час, но с учетом штрафа вышло 23,55.
Самый молодой — Александр Мошков, 25 лет, водитель ООО «Керри» из Свердловской области. Его результат — 23,6 литра топлива на сто километров при средней скорости 67 км/час. Тот случай, когда даже не «полжизни за рулем», а «вся жизнь — дорога»!