3500 км на «каблуке»: всё, чем удивил Opel Combo Life

Всегда любил такие машины - вместительные, практичные, уютные. И вот в редакционном парке появился грузопассажирский Опель Комбо...

Что досталось в наследство?

Корни тянутся от концерна Peugeot-Citroen. Нынешний Combo базируется на платформе PF2, на которой построены Citroen Berlingo и Peugeot Partner второго (предыдущего) поколения. И не просто построены: эти машины — близнецы. От «французов» Opel отличается только решеткой радиатора и эмблемами — на кузове, на руле и на заставке мультимедийной системы.

Opel Combo Life

Первое, с чем сталкиваешься, попадая в Combo, - c несуразной эргономикой, характерной для прежних французских моделей. От таких «неудобств» уже избавились Logan, Duster, Ларгус. Но в Опеле — дежавю! «Слепые» кнопки обогрева сидений, клавиши стеклоподъемников на центральной консоли, хорошо ещё кнопку звукового сигнала перенесли с подрулевого переключателя на ступицу руля (хотя кнопка на торце рычажка осталась).

Combo подготовили к российским условиям. Установили аккумулятор увеличенной емкости (70 А.ч), металлическую защиту картера, пятилитровый бачок омывателя. В списке «теплых» опций — лобовое стекло, передние сидения и зеркала. Для полного комфорта не хватает только подогреваемого руля и подогрева задних сидений.

Голову пригнуть?

Много загадок подкидывает медиасистема. Например, подключить телефон к автомобилю — еще тот квест. Справились с задачей? Только наполовину — отдельно придется подгружать список контактов. Мне пока это не удалось. В инструкции подсказок нет.

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Отдельного упоминания заслуживает радиотюнер. Некоторые станции плохо ловит даже в городе. Пробовал менять положение антенного штыря на крыше — лучше не становится. А когда радио теряет волну, включается автопоиск и система уходит на другую станцию.

Полазил по форумам — владельцы других моделей советуют отключать функцию BSM (автоматического поиска станций). Да я рад был бы это сделать — но как? Инструкция молчит, а метод интуитивных тыков пока результатов не дал.

Кстати, с антенной приходится быть аккуратным на крытых и подземных паркингах. Combo — высокий автомобиль, и задранный вертикально штырь часто цепляет за балки перекрытий. Первый раз, когда услышал скрежет, душа в пятки ушла — думал, крышу поцарапал. С антенной ничего не случилось — спружинила, даже следов от контакта не осталось. Прижал ее поближе к крыше, чтобы не обломать. Теперь всякий раз по паркингам передвигаюсь с опаской.

Как за рулем?

В Combo сидишь вертикально, по-автобусному, и смотришь поверх крыш легковых автомобилей. Обзорность отличная, причем на все четыре стороны. Огромное лобовое стекло, узкие передние стойки, низкая линия остекления, большие зеркала — как в аквариуме.

В Combo много мест, куда можно пристроить поклажу. Над передним сиденьем — полка для вещей…

Парктроник на Combo — только сзади. Срабатывает с запаздыванием, поэтому сдавать назад нужно медленно. Впереди датчики не нужны — тут всё как на ладони. А вот от задней камеры я бы не отказался — исключительно для того, чтобы ловить миллиметры до бампера соседнего автомобиля.

К водительскому месту две претензии. Первая — неудобное сиденье. Так и хочется подложить подушку то под спину, то под шею. В дальней поездке приходится чаще обычного останавливаться — чтобы размяться. Вторая — тонкий и гладкий руль. А усилие на нем больше, чем хотелось бы, и при вращении на парковках он постоянно проскальзывает в руках.

За панелью приборов расположен ещё один бардачок — персонально для водителя. Но в него постоянно будут лазить пассажиры, ведь только там есть USB-разъемы. Целых три, и при этом какие красивые!

Между сиденьями — огромный ящик, куда поместится небольшой рюкзак. А вот карманы в передних дверях глубокие и узкие — пользоваться ими неудобно.

Едет хорошо? А расход какой?

Пожалуй, самое верное слово — понятно. Opel адекватно реагирует на команды водителя, надежно стоит на прямой и в поворотах, довольно тихий, с достаточной плавностью хода. А больше от «каблучка» и не требуется.

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На спокойную езду заточены мотор с коробкой — управление газом «растянутое», а гидротрансформатор автомата долго пережевывает тягу от двигателя. А потому троганье с места плавное и переключения мягкие.

Расплачиваться приходится бензином. Combo со 115‑сильным двигателем и 6‑ступенчатым автоматом потребляет больше 10 л/100 км. И это в режиме «половина город, половина трасса». При исключительно городской езде расход подскочит на несколько литров. Хотя есть возможность немного сэкономить — производитель разрешает заливать АИ‑92.

Вместительный?

Скорее да, чем нет. Салон просторный: на заднем сиденье комфортно усаживаются трое взрослых. Правда, тому, кто посередине, нужно привстать, чтобы пристегнуться: ремень закреплен на потолке за сиденьем. Неудобно, даже иногда приходится помогать — причем не только детям, но и взрослым.

Столики сзади — радость для детей. Другое развлечение — сдвижные двери. Впрочем, такая конструкция мне тоже нравятся. Это не только удобно для погрузки и посадки, но и безопасно: ребенок не откроет широко дверь и не поцарапает соседнюю машину.

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Объем багажника «под полкой», по данным производителя, составляет 675 л. Сомнительно — отделение немаленькое, но всё же не гигантское. Даже если спинки кресел выставить в вертикальное положение. Обязательно проверим по нашей методике замеров.

Однако в целом этого объема для семейных выездов хватает. Тем более, что форма отсека идеально прямоугольная: вещи удается укладывать очень плотно.

С разложенными задними сиденьями объем багажника составляет три кубометра. Но так много набирается за счет высокого потолка. Поглядите: эта сетка — размером метр на два. Влезает впритык.

Капибара

Так выглядит капибара — водосвинка из Южной Америки. И с Combo у них много общего.

Так прозвали мои домашние Opel Combo.

Прозвище сразу закрепилось, ведь он действительно похож на большую морскую свинку. Как внешне (посмотрите на фото), так и повадками. Неуклюжий и непропорциональный, но обаятельный и добрый.

И еще Капибара хорошо кушает. Ну чем не Combo?

Opel Combo Life

Изготовитель — ООО «ПСМА Рус», Россия

— ООО «ПСМА Рус», Россия Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года

— с августа 2021 года Пробег на момент отчета — 3500 км

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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1000–3500 км)*

Расходы на содержание (1000–3500 км) 12 826 ₽

12 826 ₽ Из них на бензин (AИ‑92, AИ‑95, средний расход 10,2 л/100 км) 12 826 ₽

12 826 ₽ Стоимость 1 км пробега 5,13 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».

«Каблучки» на вторичке не так уж и дороги — хороший вариант обойдется тысяч в пятьсот.

Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля, а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

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