3500 км на «каблуке»: всё, чем удивил Opel Combo Life

Что досталось в наследство?
Корни тянутся от концерна Peugeot-Citroen. Нынешний Combo базируется на платформе PF2, на которой построены Citroen Berlingo и Peugeot Partner второго (предыдущего) поколения. И не просто построены: эти машины — близнецы. От «французов» Opel отличается только решеткой радиатора и эмблемами — на кузове, на руле и на заставке мультимедийной системы.
Первое, с чем сталкиваешься, попадая в Combo, - c несуразной эргономикой, характерной для прежних французских моделей. От таких «неудобств» уже избавились Logan, Duster, Ларгус. Но в Опеле — дежавю! «Слепые» кнопки обогрева сидений, клавиши стеклоподъемников на центральной консоли, хорошо ещё кнопку звукового сигнала перенесли с подрулевого переключателя на ступицу руля (хотя кнопка на торце рычажка осталась).
Голову пригнуть?
Много загадок подкидывает медиасистема. Например, подключить телефон к автомобилю — еще тот квест. Справились с задачей? Только наполовину — отдельно придется подгружать список контактов. Мне пока это не удалось. В инструкции подсказок нет.
Отдельного упоминания заслуживает радиотюнер. Некоторые станции плохо ловит даже в городе. Пробовал менять положение антенного штыря на крыше — лучше не становится. А когда радио теряет волну, включается автопоиск и система уходит на другую станцию.
Полазил по форумам — владельцы других моделей советуют отключать функцию BSM (автоматического поиска станций). Да я рад был бы это сделать — но как? Инструкция молчит, а метод интуитивных тыков пока результатов не дал.
Кстати, с антенной приходится быть аккуратным на крытых и подземных паркингах. Combo — высокий автомобиль, и задранный вертикально штырь часто цепляет за балки перекрытий. Первый раз, когда услышал скрежет, душа в пятки ушла — думал, крышу поцарапал. С антенной ничего не случилось — спружинила, даже следов от контакта не осталось. Прижал ее поближе к крыше, чтобы не обломать. Теперь всякий раз по паркингам передвигаюсь с опаской.
Как за рулем?
В Combo сидишь вертикально, по-автобусному, и смотришь поверх крыш легковых автомобилей. Обзорность отличная, причем на все четыре стороны. Огромное лобовое стекло, узкие передние стойки, низкая линия остекления, большие зеркала — как в аквариуме.
Парктроник на Combo — только сзади. Срабатывает с запаздыванием, поэтому сдавать назад нужно медленно. Впереди датчики не нужны — тут всё как на ладони. А вот от задней камеры я бы не отказался — исключительно для того, чтобы ловить миллиметры до бампера соседнего автомобиля.
К водительскому месту две претензии. Первая — неудобное сиденье. Так и хочется подложить подушку то под спину, то под шею. В дальней поездке приходится чаще обычного останавливаться — чтобы размяться. Вторая — тонкий и гладкий руль. А усилие на нем больше, чем хотелось бы, и при вращении на парковках он постоянно проскальзывает в руках.
Едет хорошо? А расход какой?
Пожалуй, самое верное слово — понятно. Opel адекватно реагирует на команды водителя, надежно стоит на прямой и в поворотах, довольно тихий, с достаточной плавностью хода. А больше от «каблучка» и не требуется.
На спокойную езду заточены мотор с коробкой — управление газом «растянутое», а гидротрансформатор автомата долго пережевывает тягу от двигателя. А потому троганье с места плавное и переключения мягкие.
Расплачиваться приходится бензином. Combo со 115‑сильным двигателем и 6‑ступенчатым автоматом потребляет больше 10 л/100 км. И это в режиме «половина город, половина трасса». При исключительно городской езде расход подскочит на несколько литров. Хотя есть возможность немного сэкономить — производитель разрешает заливать АИ‑92.
Вместительный?
Скорее да, чем нет. Салон просторный: на заднем сиденье комфортно усаживаются трое взрослых. Правда, тому, кто посередине, нужно привстать, чтобы пристегнуться: ремень закреплен на потолке за сиденьем. Неудобно, даже иногда приходится помогать — причем не только детям, но и взрослым.
Объем багажника «под полкой», по данным производителя, составляет 675 л. Сомнительно — отделение немаленькое, но всё же не гигантское. Даже если спинки кресел выставить в вертикальное положение. Обязательно проверим по нашей методике замеров.
Однако в целом этого объема для семейных выездов хватает. Тем более, что форма отсека идеально прямоугольная: вещи удается укладывать очень плотно.
Капибара
Так прозвали мои домашние Opel Combo.
Прозвище сразу закрепилось, ведь он действительно похож на большую морскую свинку. Как внешне (посмотрите на фото), так и повадками. Неуклюжий и непропорциональный, но обаятельный и добрый.
И еще Капибара хорошо кушает. Ну чем не Combo?
Opel Combo Life
- Изготовитель — ООО «ПСМА Рус», Россия
- Год выпуска — 2021
- В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года
- Пробег на момент отчета — 3500 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (1000–3500 км)*
- Расходы на содержание (1000–3500 км) 12 826 ₽
- Из них на бензин (AИ‑92, AИ‑95, средний расход 10,2 л/100 км) 12 826 ₽
- Стоимость 1 км пробега 5,13 ₽
* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.
- Задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля можно в нашем разделе «Парк ЗР».
- «Каблучки» на вторичке не так уж и дороги — хороший вариант обойдется тысяч в пятьсот.
- Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки должны находиться в багажнике любого автомобиля, а лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».
- Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях. Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов.
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