Haval Jolion с полным приводом: 900 км и первый Check engine

В парке «За рулем» появился полноприводный Джолион. И почти сразу отправился на ремонт.

Haval Jolion, 1.5T 4х4 (150 л. с.), Р7

Материалы по теме Haval Jolion: 2000 км и внеплановый ремонт

Изготовитель — Хавейл Мотор Рус

— Хавейл Мотор Рус Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с октября 2021 года

— с октября 2021 года Пробег на момент отчета — 3500 км

В нашем парке замена: вместо переднеприводного красного у нас теперь полноприводный голубой Haval Jolion. Так интереснее — зима же близится. Коробка — как на моноприводе: 7‑ступенчатый робот с двумя сцеплениями. А вот двигатель другой — тоже полуторалитровый, но мощностью не 143, а 150 л.с. Задняя ось подключается через муфту BorgWarner (она же Haldex пятого поколения). Уже планируем вылазку на бездорожье, чтобы проверить, как это работает.

Однако сначала пришлось разбираться с «сюрпризами»: на пробеге 900 км зажегся Check Engine и стала неадекватно работать коробка передач.

У дилера машина провела три с лишним часа. Поменяли передний лямбда-зонд и перепрошили коробку передач. После этих процедур Haval поехал гораздо резвее, а расход даже на трассе (если верить маршрутному компьютеру) упал на два с половиной литра. Логично: с неисправной «лямбдой» машина должна «есть» заметно больше.