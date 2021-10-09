6000 км с новым китайским кроссовером: список претензий к электронике. Длинный!

Но зато ни одной поломки - даже после автопробега по российской глубинке.

Красивый!

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Даже не верится, что такой Haval Jolion — переднеприводный, со всеми опциями — стоит всего 1,66 миллиона рублей. Когда подходишь к машине, кажется, что за такого красавца, выкрашенного в глубокий и яркий красный цвет (доплата 10 тысяч) не жалко отдать и пару миллионов. Покупатели так и делают — наценки дилеров на машины в наличии порой доходят до 400–500 тысяч.

Внутри Jolion тоже отрабатывает каждый уплаченный рубль, во всяком случае по дизайну и качеству отделки. Низкая посадка и визуально широкий салон дают ощущение автомобиля классом выше. Сзади просторно не по-дастеровски.

Haval Jolion

Но когда я собрался проверить машину путешествием по настоящей России — Архангельской и Вологодской областям — первым делом столкнулся с теснотой багажника. Палатка, плитка, спальники на двоих и резиновые сапоги — печальный предел вместимости (всего 280 л по нашим замерам). Остальной багаж ехал в салоне.

В дальнюю дорогу можно?

Русской глубинки Jolion не испугался. Сотни километров грейдеров и грунтовок серьезных замечаний не вызвали. Динамика не огонь, но жить можно. При спокойной езде легко уложиться в 8 литров на сотню, а смелые китайцы позволяют лить в 1,5‑литровый турбомоторчик бензин АИ‑92. Подвеска потряхивает на хороших дорогах, но латаный советский асфальт переносит нормально, пусть и без запаса. Хотя при 165‑миллиметровом клиренсе гнать всё равно не хочется.

Весомый вклад в плавность хода вносят мягкие сиденья. Но к проваленной спинке и близкой к рулю посадке мой 187‑сантиметровый организм так и не адаптировался: спина начинала ныть километров через 300, а еще через столько же затекала правая нога, обреченная на скрюченное положение из-за отсутствия регулировки руля по вылету.

Зато шумоизоляция достаточная, климат-контроль работает четко, обзорность за исключением низенького и быстро загрязняющегося заднего окошка хороша. В общем, ездить бы да наслаждаться.

В жаркую погоду внутреннее зеркало автоматически превращается в безрамочное: слетает гибкая резиновая окантовка. Пару раз вернул на место, потом плюнул: и так смотрится хорошо. Если выключить зажигание при работающих дворниках, они остановятся где попало. А при перезапуске — поедут «на место». Что будет в морозы?

Претензии? Есть

Почти в каждом взаимодействии с Джолионом обнаруживаются странные нюансы, давно выведенные не то что в европейских — даже в корейских автомобилях.

Бесконтактный доступ . Подходишь к автомобилю, берешься за ручку — и ждешь пару секунд: раньше бесконтактный доступ не сработает. Причем ручка должна быть левой — с правой стороны датчика нет!

. Подходишь к автомобилю, берешься за ручку — и ждешь пару секунд: раньше бесконтактный доступ не сработает. Причем ручка должна быть левой — с правой стороны датчика нет! Пуск двигателя. Нажать кнопку запуска, затем несколько раз нажать на кнопку увеличения яркости электронного щитка приборов (настройки в меню выведены на максимум, но этого мало даже в облачный день). После этого нужно через медиасистему выключить автоведение по полосе и… увы, автоторможение при угрозе столкновения. Скоро объясню, почему.

Прекрасно, что передовое оборудование безопасности доступно в столь недорогой машине — но настройки далеки до идеала.

«Авторулевой» обнаруживает «полосы движения» везде, даже на грейдере, и начинает навязчиво дергать руль в сторону.

Если не считать «полуторного» подстаканника, емкостей для мелочей в Джолионе хватает. Нишу в тоннеле удобно использовать для СВ‑рации: акустика получается отличной.

Cистема автоторможения слишком рано выдает рекомендацию увеличить дистанцию — в итоге едешь либо на неприлично большом расстоянии от впереди идущей машины, либо терпишь тихий, но навязчивый колокольчик, отключить который отдельно нельзя.

слишком рано выдает рекомендацию увеличить дистанцию — в итоге едешь либо на неприлично большом расстоянии от впереди идущей машины, либо терпишь тихий, но навязчивый колокольчик, отключить который отдельно нельзя. Адаптивный круиз-контроль работает вменяемо, в том числе в пробках, до тех пор, пока… дорога не начнет хоть слегка поворачивать. Искусственный интеллект боится любого виража — там, где на федеральной трассе М‑8 даже ГАЗели проходят дуги на 110–120 км/ч, Jolion сбрасывает скорость до 80–90! Так ездить нельзя. А отключить адаптивность круиза, сделав его обыкновенным, возможности нет. Как нет и полезного в городских условиях ограничителя скорости.

В режиме автоведения по полосе руль надо не просто придерживать, как в большинстве машин, а регулярно «подергивать», а если машина этого не почувствует — начнет тормозить посреди ряда. А почему шаг выставления скорости у «круиза» — аж 5 км/ч? И даже ездовые режимы запрограммированы как-то странно: самое логичное и линейное управление тягой — в Eco, а наиболее адекватная реактивная связь на руле — в Спорте. Слава богу, их можно комбинировать.

Одна из гофр, ведущих провода в дверь багажника, ложится на кузов. Не протрет ли краску? Двери не прикрывают пороги, и вот результат: вся грязь стирается штанами.

Кстати, спереди у Джолиона нет дальнобойных радаров — автоматика завязана на единственную видеокамеру за лобовым стеклом . Вот и ответ на вопрос, откуда такая лакомая цена. Логично, что когда видимость становится плохой — например, в дождь — искусственный глаз сдается.

Какой выбрать?

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Вместо навороченной комплектации Premium рекомендую рассмотреть вариант Elite, который дешевле на 170 тысяч рублей. Там и круиз-контроль будет обыкновенный, и все недоработки водительских ассистентов пройдут мимо. А на сиденьях не будет жуткого недышащего кожзама, на котором спина всегда обречена быть мокрой.

Haval Jolion — один из самых интересных вариантов на рынке по соотношению цена-качество. Обратите внимание: пока ни одной поломки или брака в нашем Джолионе не зафиксировано. Но продолжим наблюдения.

Haval Jolion, 1.5 Т (143 л.с.), Р7

Изготовитель — Хавейл Мотор Рус

— Хавейл Мотор Рус Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года

— с августа 2021 года Пробег на момент отчета — 6000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (3000–6000 км)*

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Расходы на содержание (3000–6000 км): 11 854 ₽

Из них на бензин (АИ‑92, средний расход 8,59 л/100 км): 11 854 ₽

Стоимость 1 км пробега: 3,95₽

* Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

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