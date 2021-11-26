У вас царапина на крыле? Вас точно остановит ГИБДД

В случае нарушения правил дорожного движения остановка неизбежна. Но многих из нас тормозят без явной на то причины.
Причина 1. Ваша модель в числе угоняемых
Инспекторы хорошо осведомлены, какие машины популярны у автоугонщиков. Модели Kia, Hyundai, Toyota и Mazda занимают первые строчки наиболее угоняемых, по данным большинства страховщиков. Статистика ГИБДД, в которой учтены угнанные за последние годы автомобили, не сильно отличается. В зоне риска такие модели, как:
- Kia Rio
- Hyundai Solaris
- Toyota Camry и RAV4
- Hyundai Tucson
- Mazda 6
- Volkswagen Polo
- Renault Logan
И конечно, вся линейка Лады. А еще особой любовью у угонщиков пользуются модели Lexus и Mitsubishi.
Так что у тех, кто управляет одним из перечисленных автомобилей, риск быть остановленным для проверки априори выше.
Причина 2. Тонировка
Больше вопросов возникает к машинам с тонировкой, особенно на лобовых стеклах. Такие автомобили останавливают почти всегда. Согласно действующим нормам, светопропускание передних стекол не должно быть ниже 75%. Регламент для светопропускаемости задних стекол отсутствует.
Причина 3. Поврежденные и грязные автомобили
Автомобиль с грязными номерами, погнутыми или проржавевшими деталями кузова также останавливают чаще. Подержанные машины с опрятным внешним видом дают понять, что хозяин следит за ними, а значит, скорее всего, и с документами у него все в порядке.
А вот на автохламе водители часто ездят без документов, к примеру без страховки ОСАГО. К тому же свежие повреждения кузова — повод проверить, не находится ли эта конкретная машина в розыске после того, как водитель скрылся с места ДТП.
Причина 4. Странное поведение водителя
Маневры, нацеленные на то, чтобы затеряться в потоке, сразу привлекут внимание инспектора. Не имеет смысла при виде ДПС быстро перестраиваться в левый ряд. В таких случаях блюститель порядка на дорогах просто остановит весь поток и попросит вас съехать на обочину.
Жующие жвачку водители или те, что едут в темных очках в пасмурную погоду, тоже вызывают подозрения — трезвый ли? Часто нетрезвых водителей выдает характерный оттенок кожи на лице или открытые окна в прохладную погоду.
Причина 5. Интуиция сотрудника ГИБДД
Интуиция инспектора может быть основана на многолетнем служебном опыте. Такой сотрудник хорошо ориентируется в манерах вождения и способен по выражению лица угадать настроение водителя. Достаточно секундного взгляда, чтобы отыскать в потоке водителя, у которого не все в порядке с документами или машиной.
Чтобы избежать остановки инспектором ГИБДД, нужно соблюдать правила и проявлять взаимное уважение к другим участникам дорожного движения. А главное, не суетитесь, будучи за рулем.
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