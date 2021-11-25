Водитель зимой набирает вес? Факт! И еще 7 причин повышенного расхода

Теоретически для эффективной работы двигателя лучше холодный окружающий воздух, чем теплый. От этого эффективнее протекают наддув и процесс сгорания топлива, а еще уменьшается детонация. Получается, что в мороз расход топлива должен быть ниже? Только в теории, а на практике это не так.

Почему зимой расход топлива больше?

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Причин несколько:

зимой двигатель прогревается дольше;

приходится включать больше электропотребителей: обогрев стекла, зеркал, сидений, фары, дворники, вентиляторы отопителя;

по снегу и грязи сложнее ездить, чем по чистому асфальту с хорошим сцеплением;

у зимних шин сопротивление качению выше, чем у летних;

в мороз масло густеет, и для вращения подшипников и деталей двигателя требуется больше усилия.

Зимой водитель и пассажиры прибавляют в весе. Конечно, это происходит не за счет массы тела (хотя и такое случается). Зимой приходится носить тяжелые куртки, шубы, сапоги. Летом же мы ездим в легкой одежде. Кроме того, многие водители к зиме укладывают в багажник лопату, прочный трос, цепи для колес и прочий скарб, который может пригодиться в трудной ситуации на дороге. Получается, что зимой машина тяжелее, что также влияет на количество израсходованного горючего.

Как снизить расход топлива в зимний период

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Банальный совет ― воспользоваться трамваем. А если необходимо ездить на машине, выполните 7 простых действий:

Прием 1. Не прогревайте двигатель слишком долго. Для современных автомобилей это не обязательно. Достаточно 2–3 минут — и можно начинать плавное движение. Постепенное увеличение нагрузки ускорит процесс прогрева мотора. Для скорейшего прогрева двигателя можно установить автоодеяло. С ним на коротких стоянках двигатель будет дольше хранить тепло.

Прием 2. Перед поездкой очистите кузов машины от скоплений снега. Тем самым вы облегчите ее вес на пару килограммов. Кстати, из-за смерзшегося сугроба на крыше смещается центр тяжести, что отрицательно сказывается и на безопасности движения.

Прием 3. Замените в двигателе масло на менее вязкое. В морозы оно не сильно будет густеть, за счет чего двигатель будет легче запускаться. Сегодня существуют так называемые энергосберегающие виды моторных масел, типа 0W-20. Качество смазки двигателя при этом не снижается.

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Прием 4. Проведите в багажнике машины ревизию. За летний период там могло накопиться много вещей, бесполезных зимой. Помните, что лишние 100 кг веса приведут к перерасходу примерно 1 литра на 100 км.

Прием 5. Снимите, если не нужен, багажник с крыши. Он также создает лишнюю нагрузку и ухудшает аэродинамику кузова.

Прием 6. Регулярно проверяйте давление воздуха в шинах. С наступлением холодов давление снижается. При уменьшении давления на 40% расход горючего увеличивается на 10–15%.

Прием 7. Смените стиль вождения на «зимний». Чем спокойнее манера вождения ― тем ниже расход топлива. Не стремитесь устраивать на светофоре «веселые старты». На скользкой дороге при резком нажатии на педаль газа колеса пробуксовывают. Проехав практически 1 метр, на спидометре наматывается теоретические 5 метров. Таким образом вы просто обманываете бортовой компьютер, который считает средний расход топлива с учетом пройденного расстояния. Реальный же расход будет выше из-за постоянных пробуксовок.

Еще один важный совет на зиму

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Старайтесь заправляться на АЗС, в качестве топлива которых вы точно уверены. В наших реалиях это может показаться трудновыполнимым, но от качества горючего зависит его расход. Если все-таки возникла необходимость заправиться, а станция не внушает доверия, то лучше залить в бак необходимый минимум, а дозаправиться позже в надежном месте.