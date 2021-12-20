Планирую полностью оклеить свою машину серебристого цвета матовой дымчатой пленкой. Надо ли перерегистрировать машину? Если надо, то насколько срочно? Интересуюсь на тот случай, если мне не понравится результат и я решу удалить пленку.
А. П., Краснодарский край
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В результате наклейки пленки изменяется цвет автомобиля, который относится к регистрационным данным ТС. В этой связи у вас возникает обязанность обратиться в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением. Его можно подать в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Автомобиль необходимо представить на осмотр в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Указанные требования вытекают из Федерального закона от 3 марта 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законодательство не регламентирует период, в течение которого необходимо изменить регистрационные данные, поэтому следует сделать это в разумный срок. В случае необоснованного промедления собственнику грозит ответственность за нарушение правил государственной регистрации ТС по части 1 статьи 19.22 в виде наложения административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей.
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