Если цвет машины изменился, автомобиль нужно представить на осмотр в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. И лучше с этим не затягивать.

Планирую полностью оклеить свою машину серебристого цвета матовой дымчатой пленкой. Надо ли перерегистрировать машину? Если надо, то насколько срочно? Интересуюсь на тот случай, если мне не понравится результат и я решу удалить пленку.

А. П., Краснодарский край

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В результате наклейки пленки изменяется цвет автомобиля, который относится к регистрационным данным Т С. В этой связи у вас возникает обязанность обратиться в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением. Его можно подать в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Автомобиль необходимо представить на осмотр в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Указанные требования вытекают из Федерального закона от 3 марта 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законодательство не регламентирует период, в течение которого необходимо изменить регистрационные данные, поэтому следует сделать это в разумный срок. В случае необоснованного промедления собственнику грозит ответственность за нарушение правил государственной регистрации ТС по части 1 статьи 19.22 в виде наложения административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей.