Оклеил кузов пленкой — снова оформлять? Ответ главы ГИБДД — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Оклеил кузов пленкой — снова оформлять? Ответ главы ГИБДД

Если цвет машины изменился, автомобиль нужно представить на осмотр в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. И лучше с этим не затягивать.

Планирую полностью оклеить свою машину серебристого цвета матовой дымчатой пленкой. Надо ли перерегистрировать машину? Если надо, то насколько срочно? Интересуюсь на тот случай, если мне не понравится результат и я решу удалить пленку.

А. П., Краснодарский край

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме
Заменил мотор. Оформлять надо? — Ответ главы ГИБДД

В результате наклейки пленки изменяется цвет автомобиля, который относится к регистрационным данным ТС. В этой связи у вас возникает обязанность обратиться в Госавтоинспекцию с соответствующим заявлением. Его можно подать в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Автомобиль необходимо представить на осмотр в регистрационное подразделение Госавтоинспекции. Указанные требования вытекают из Федерального закона от 3 марта 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Законодательство не регламентирует период, в течение которого необходимо изменить регистрационные данные, поэтому следует сделать это в разумный срок. В случае необоснованного промедления собственнику грозит ответственность за нарушение правил государственной регистрации ТС по части 1 статьи 19.22 в виде наложения административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей.

Материалы по теме
Когда помогать запрещает... закон! Вы знали об этом?Надоели штрафы? Поставь ассистентаШтрафы ГИБДД привяжут к прожиточному минимуму


Фото: depositphotos.com

Наше новое видео
Лада Веста: масложор, бензин, проблемы с роботом, качество ЛКП
Kia Sorento 2022: Умнее меня
Первый советский джип: 9 потрясающих фактов о ГАЗ-67

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1699Количество комментариев1
Оцените материал
1:0
Читать комментарии (1)
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: