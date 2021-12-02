Движок, разгон и фишки - сравниваем C-класс, 3-ю серию и A4

Новый Mercedes-Benz или модели BMW и Audi того же уровня, но которые не первый год на рынке?

Двигатели, коробки, динамика, размеры, оснащение — все это легко позволяет выявить фаворита. А дальше уже дело личных симпатий к той или иной марке. Сравним эти автомобили пока на бумаге (сравнительный тест-драйв появится позже). Для этого мы выбрали не самые скромные, но и не самые дорогие версии моделей:

Mercedes-Benz C 200 4MATIC Sport за 4,21 млн рублей. После внимательного изучения новинки эта версия была признана нами оптимальной из представленных.

BMW 320 i xDrive за 3,58 млн рублей. Это поколение седана ( G 2 x ) продается с 2018 года, и это значит, что в 2022 году его скорее всего ждет рестайлинг.

Audi A4 40 TFSI S tronic за 3,29 млн рублей . Модель B 9 обновлялась в 2019 году. Следовательно, году в 2023-м должно выйти новое поколение.

Несмотря на то, что перед нами прямые конкуренты, разницу в их стоимости сложно не заметить. BMW дороже, чем Audi, на 290 тысяч, а Mercedes-Benz — на 630 тысяч дороже, чем BMW, и на 920 тысяч — чем Audi. Это объясняется богатым уровнем оснащения C-класса и отсутствием у выбранной нами версии A4 системы полного привода (он доступен только с 249-сильным двигателем, и такой Audi стоит уже 4 млн рублей).

Турбированная сила

Чтобы понять, насколько разнятся характеры седанов, достаточно взглянуть на их характеристики. Обратите внимание на обороты двигателей.

Характеристики Mercedes-Benz С-класса BMW 3-й серии Audi A4 Объем двигателя, см3 1496 1998 1984 Тип наддува турбонаддув турбонаддув турбонаддув Мощность, л.с. при об/мин 197 при 5800–6100 184 при 5000–6500 190 при 4200–6000 Крутящий момент, Нм при об/мин 300 при 1800–4000 300 при 1350–4000 320 при 1450–4200 Максимальная скорость, км/ч 241 230 241

Время разгона до 100 км/ч не указано не случайно. Об этой интриге — чуть ниже.

Мотор Audi имеет самое широкое плато пика крутящего момента, находясь на котором двигатель максимально отзывчив, а машина — динамична. Как только пик момента начинает уменьшаться, в дело сразу вступает пиковая мощность в «лошадях» — работа, совершаемая за единицу времени. То есть крутящий момент падает, но создается он уже чаще. И у Audi между пиками момента и мощности нет паузы — все происходит ровно и напористо.

У BMW крутящий момент меньше, но пик его наступает гораздо раньше: ждать, когда под педалью появится весь потенциал мотора, практически не нужно. Следовательно, баварский седан гораздо резвее в начале разгона, из-за чего кажется резче и мощнее. Но после 4000 оборотов следует провал. Меньшее же количество «лошадей», несмотря на самые высокие обороты, позволяет машине разгоняться «только» до 230 км/ч.

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Характеристики же 1,5-литрового мотора C-класса выглядят очень странно — пика крутящего момента приходится ждать аж до 1800 оборотов, а плато пиковой мощности, как и плато максимального крутящего момента, практически отсутствуют. И между ними самая большая пауза… Разве может такой автомобиль динамично разгоняться, ездить резво и без провалов? Но тут есть два секрета.

Во-первых, новый Mercedes—Benz С-класса оснащается 9-ступенчатым автоматом (у BMW автомат 8-ступенчатый, а у Audi — 7-ступенчатый робот), поэтому держаться на пике крутящего момента этому двигателю совсем не сложно: передачи короткие, и «свалиться» с плато не получится. Во-вторых, это не просто турбомотор, а умеренный гибрид.

Удар током

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Столь отдаленный пик крутящего момента (1800 об/мин) экономит ресурс двигателя, но при этом на динамике при разгонах с места, как и на снижении мощности после 4000 оборотов, это не сказывается. Двигателю помогает стартер-генератор. Это умеренный гибрид, у которого из 197 л.с. двадцать — электрические. Кроме того, электромотор передает на колеса 20 Нм крутящего момента, которые доступны сразу — без всяких раскруток и ожиданий. Это, кстати, позволило не перегружать двигатель наддувом (не повышать давление) и увеличить его ресурс, несмотря на малый рабочий объем.

Так какой же седан оказался динамичнее?

Характеристики Mercedes-Benz С-класса BMW 3-й серии Audi A4 Разгон до 100 км/ч, с 7,1 7,6 7,3 Снаряженная масса, кг 1701 1540 1455 Расход бензина город/трасса/смешанный, л/100 км 9,4/5,4/6,9 7,3/5,6/6,3 7,7/5,2/6,0

Удивительно, но это новый Mercedes—Benz С-класса, который к тому же оказался на 161 кг тяжелее, чем BMW 3-й серии, и на 246 кг тяжелее Audi A4. К сожалению, это не могло не сказаться на расходе топлива.

Не в багажнике дело

С-класс в кузове W206 вырос в размерах и стал ближе к Е-классу. Длина увеличилась на 65 мм, а колесная база — на 25 мм. И теперь по последнему параметру модель превосходит конкурентов на 14 и 45 мм (BMW и Audi соответственно). Все дополнительные миллиметры оказались в салоне, сделав его просторнее.

Характеристики Mercedes-Benz С-класса BMW 3-й серии Audi A4 Длина, мм 4751 4709 4762 Ширина, мм 1820 1827 1847 Высота, мм 1438 1442 1428 Колесная база, мм 2865 2851 2820 Объем багажника, л 455 480 460

Самый скромный багажник Мерседеса объясняется просто — там спрятана батарея гибридной установки.

Оснащение

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Являясь новинкой, Mercedes—Benz С-класса получил несколько недоступных конкурентам с описанными двигателями систем и особенностей.

Например, у него самый большой экран мультимедийной системы, который к тому же расположен более современно — вертикально и ниже, чем у BMW и Audi. Важная же для водителя информация выводится не только на цифровую панель приборов, но и на лобовое стекло с функцией дополненной реальности. Более того, есть система головного света Digital Light, проецирующая подсказки светом фар прямо на дорогу.

Также доступна сдвижная панорамная крыша, а не люк, как у конкурентов, есть голосовое управление медиасистемой, двойная фильтрация воздуха в салоне с датчиком загрязнения, боковые подушки безопасности второго ряда сидений и даже ремни безопасности красного цвета, чтобы начавшие штрафовать за непристегнутый ремень камеры лучше его видели.

В ответ BMW и Audi обязательно расширят комплектации своих седанов D—класса с данными моторами, но баварцы сделают это примерно через год и в незначительной степени — во время рестайлинга «трешки», а ингольштадтцы — через два, с выходом нового поколения A4.

Три из трех

Пока Mercedes—Benz С-класса берет первые места по всем трем изученным нами параметрам — двигатель, простор в салоне и оснащение. Но и стоит он дороже. Но при этом он и свежее остальных.

О главных особенностях нового Mercedes — Benz С-класса вы можете узнать здесь.

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Фото: компании-производители