Движок, разгон и фишки - сравниваем C-класс, 3-ю серию и A4

Двигатели, коробки, динамика, размеры, оснащение — все это легко позволяет выявить фаворита. А дальше уже дело личных симпатий к той или иной марке. Сравним эти автомобили пока на бумаге (сравнительный тест-драйв появится позже). Для этого мы выбрали не самые скромные, но и не самые дорогие версии моделей:
- Mercedes-Benz C 200 4MATIC Sport за 4,21 млн рублей. После внимательного изучения новинки эта версия была признана нами оптимальной из представленных.
- BMW 320i xDrive за 3,58 млн рублей. Это поколение седана (G2x) продается с 2018 года, и это значит, что в 2022 году его скорее всего ждет рестайлинг.
- Audi A4 40 TFSI S tronic за 3,29 млн рублей. Модель B9 обновлялась в 2019 году. Следовательно, году в 2023-м должно выйти новое поколение.
Несмотря на то, что перед нами прямые конкуренты, разницу в их стоимости сложно не заметить. BMW дороже, чем Audi, на 290 тысяч, а Mercedes-Benz — на 630 тысяч дороже, чем BMW, и на 920 тысяч — чем Audi. Это объясняется богатым уровнем оснащения C-класса и отсутствием у выбранной нами версии A4 системы полного привода (он доступен только с 249-сильным двигателем, и такой Audi стоит уже 4 млн рублей).
Турбированная сила
Чтобы понять, насколько разнятся характеры седанов, достаточно взглянуть на их характеристики. Обратите внимание на обороты двигателей.
|
Характеристики
|
Mercedes-Benz С-класса
|
BMW 3-й серии
|
Audi A4
|
Объем двигателя, см3
|
1496
|
1998
|
1984
|
Тип наддува
|
турбонаддув
|
турбонаддув
|
турбонаддув
|
Мощность, л.с. при об/мин
|
197 при 5800–6100
|
184 при 5000–6500
|
190 при 4200–6000
|
Крутящий момент, Нм при об/мин
|
300 при 1800–4000
|
300 при 1350–4000
|
320 при 1450–4200
|
Максимальная скорость, км/ч
|
241
|
230
|
241
Время разгона до 100 км/ч не указано не случайно. Об этой интриге — чуть ниже.
Мотор Audi имеет самое широкое плато пика крутящего момента, находясь на котором двигатель максимально отзывчив, а машина — динамична. Как только пик момента начинает уменьшаться, в дело сразу вступает пиковая мощность в «лошадях» — работа, совершаемая за единицу времени. То есть крутящий момент падает, но создается он уже чаще. И у Audi между пиками момента и мощности нет паузы — все происходит ровно и напористо.
У BMW крутящий момент меньше, но пик его наступает гораздо раньше: ждать, когда под педалью появится весь потенциал мотора, практически не нужно. Следовательно, баварский седан гораздо резвее в начале разгона, из-за чего кажется резче и мощнее. Но после 4000 оборотов следует провал. Меньшее же количество «лошадей», несмотря на самые высокие обороты, позволяет машине разгоняться «только» до 230 км/ч.
Характеристики же 1,5-литрового мотора C-класса выглядят очень странно — пика крутящего момента приходится ждать аж до 1800 оборотов, а плато пиковой мощности, как и плато максимального крутящего момента, практически отсутствуют. И между ними самая большая пауза… Разве может такой автомобиль динамично разгоняться, ездить резво и без провалов? Но тут есть два секрета.
Во-первых, новый Mercedes—Benz С-класса оснащается 9-ступенчатым автоматом (у BMW автомат 8-ступенчатый, а у Audi — 7-ступенчатый робот), поэтому держаться на пике крутящего момента этому двигателю совсем не сложно: передачи короткие, и «свалиться» с плато не получится. Во-вторых, это не просто турбомотор, а умеренный гибрид.
Удар током
Столь отдаленный пик крутящего момента (1800 об/мин) экономит ресурс двигателя, но при этом на динамике при разгонах с места, как и на снижении мощности после 4000 оборотов, это не сказывается. Двигателю помогает стартер-генератор. Это умеренный гибрид, у которого из 197 л.с. двадцать — электрические. Кроме того, электромотор передает на колеса 20 Нм крутящего момента, которые доступны сразу — без всяких раскруток и ожиданий. Это, кстати, позволило не перегружать двигатель наддувом (не повышать давление) и увеличить его ресурс, несмотря на малый рабочий объем.
Так какой же седан оказался динамичнее?
|
Характеристики
|
Mercedes-Benz С-класса
|
BMW 3-й серии
|
Audi A4
|
Разгон до 100 км/ч, с
|
7,1
|
7,6
|
7,3
|
Снаряженная масса, кг
|
1701
|
1540
|
1455
|
Расход бензина город/трасса/смешанный, л/100 км
|
9,4/5,4/6,9
|
7,3/5,6/6,3
|
7,7/5,2/6,0
Удивительно, но это новый Mercedes—Benz С-класса, который к тому же оказался на 161 кг тяжелее, чем BMW 3-й серии, и на 246 кг тяжелее Audi A4. К сожалению, это не могло не сказаться на расходе топлива.
Не в багажнике дело
С-класс в кузове W206 вырос в размерах и стал ближе к Е-классу. Длина увеличилась на 65 мм, а колесная база — на 25 мм. И теперь по последнему параметру модель превосходит конкурентов на 14 и 45 мм (BMW и Audi соответственно). Все дополнительные миллиметры оказались в салоне, сделав его просторнее.
|
Характеристики
|
Mercedes-Benz С-класса
|
BMW 3-й серии
|
Audi A4
|
Длина, мм
|
4751
|
4709
|
4762
|
Ширина, мм
|
1820
|
1827
|
1847
|
Высота, мм
|
1438
|
1442
|
1428
|
Колесная база, мм
|
2865
|
2851
|
2820
|
Объем багажника, л
|
455
|
480
|
460
Самый скромный багажник Мерседеса объясняется просто — там спрятана батарея гибридной установки.
Оснащение
Являясь новинкой, Mercedes—Benz С-класса получил несколько недоступных конкурентам с описанными двигателями систем и особенностей.
Например, у него самый большой экран мультимедийной системы, который к тому же расположен более современно — вертикально и ниже, чем у BMW и Audi. Важная же для водителя информация выводится не только на цифровую панель приборов, но и на лобовое стекло с функцией дополненной реальности. Более того, есть система головного света Digital Light, проецирующая подсказки светом фар прямо на дорогу.
Также доступна сдвижная панорамная крыша, а не люк, как у конкурентов, есть голосовое управление медиасистемой, двойная фильтрация воздуха в салоне с датчиком загрязнения, боковые подушки безопасности второго ряда сидений и даже ремни безопасности красного цвета, чтобы начавшие штрафовать за непристегнутый ремень камеры лучше его видели.
В ответ BMW и Audi обязательно расширят комплектации своих седанов D—класса с данными моторами, но баварцы сделают это примерно через год и в незначительной степени — во время рестайлинга «трешки», а ингольштадтцы — через два, с выходом нового поколения A4.
Три из трех
Пока Mercedes—Benz С-класса берет первые места по всем трем изученным нами параметрам — двигатель, простор в салоне и оснащение. Но и стоит он дороже. Но при этом он и свежее остальных.
- О главных особенностях нового Mercedes—Benz С-класса вы можете узнать здесь.
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Фото: компании-производители