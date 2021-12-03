Топ-5 крутых (с виду) внедорожников с пробегом за 1,5–2 млн руб.

Цены на новые премиальные кроссоверы кусаются, но соблазн сесть за руль престижной марки слишком велик? Есть отличные варианты на вторичке.

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Больше половины продаваемых в России новых автомобилей относится к сегменту внедорожников. На вторичном рынке соответствующий показатель меньше — около четверти от общего объема.

Имея в кармане 1,5–2 млн руб., на первичке особо не разгуляешься: выбор, в общем-то, ограничен хорошо известными моделями от Hyundai, Renault, Nissan, Škoda и Kia, удовлетворяющих массовый спрос.

В первом полугодии 2021 года средняя стоимость престижных SUV с пробегом (учитывались бренды Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus) составляла 1,4 млн руб., так что 2 млн руб. хватит с лихвой.

BMW X5 (E70) второго поколения (2010–2013)

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Средняя стоимость модели на вторичке — 959 тыс. руб., но это для всего спектра предложений. За 1,5 млн руб. попадаются, в основном, 10-летние машины, а ближе к 2 млн руб. можно замахнуться на восьмилетку.

Понятное дело, что пробег в таком случае измеряется шестизначными цифрами, следовательно, надо скрупулезно подходить к оценке технического состояния автомобиля (особое внимание — на следы аварий и последствия неудачного кузовного ремонта).

Известные слабые места BMW X5: утечки моторного и трансмиссионного масел, низкий эксплуатационный ресурс элементов подвески и радиаторов, неисправности электрики и проблемы с электронной начинкой. При прочих равных предпочтение лучше отдавать более простым модификациям без «умных» наворотов вроде адаптивной подвески или активного рулевого управления.

И, разумеется, нужно помнить, что машина хоть и проходит по классу SUV, но не предназначена для того, чтобы месить грязь. Если предыдущий владелец колесил на ней по бездорожью (загляните под днище, чтобы удостоверится в наличии и сохранности защитного кожуха), от покупки стоит отказаться. BMW X5 популярен у угонщиков, поэтому вопрос юридической чистоты при сделке надо изучить одним из первых.

Сумма от 1,7 млн руб. позволяет рассчитывать и на BMW X6 первого поколения (E71), главным образом 2010–2012 годов выпуска, то есть до рестайлинга, и даже с пробегом менее 200 тыс. км. «Шестерка» — это, по сути, тот же BMW X5 с другим (и по оценкам многих автовладельцев и экспертов, менее удачным) типом кузова, и проблемы (как и сильные стороны) у них схожие.

Lexus RX (AL10, RX350, выпускался с 2008 по 2015 г.)

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Средняя стоимость подержанного японского кроссовера — 1,5 млн руб. За эти деньги в основном отдают 12-15-летние машины с пробегом под 300 тыс. км и больше. За 2 млн руб. в продаже есть экземпляры 2012–2014 годов выпуска.

Преимущества Lexus RX (как и другой продукции Toyota) всем известны: надежность, качество сборки, эргономика. Но это всё же не вино, и с годами наружу вылезают разнообразные болячки — от ржавчины и потертостей защитного пластика и кожи в салоне до отказов коробки передач (замена U660E обойдется в 80–150 тыс. руб.), поломок оптики (цена б/у фары доходит до 75 тыс. руб.) и помпы охлаждения двигателя (ценник новой — 17,5 тыс. руб.).

Lexus RX с большим пробегом грозит проблемами с элементами подвески, карданным валом и рулевой рейкой.

Mercedes-Benz GLE (W164, W166, 2005–2015)

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Заслуженный среднеразмерный кроссовер от Mercedes, известный ранее под названием M-класс, продают на вторичке в среднем за 780 тыс. руб. В нашем ценовом диапазоне 1,5–2 млн руб. доступны как хорошо сохранившиеся рестайлинговые представители второго поколения (W164), так и дорестайлинговые машины третьего поколения (W166) возрастом 7–8 лет.

За что у нас любят этот автомобиль? Неубиваемый кузов, безотказная коробка передач, мощные двигатели (и бензиновые, и дизельные), безупречное даже после многих лет эксплуатации состояние салона.

Чего стоит опасаться? У самых мощных бензиновых моторов M278 (435 л.с.) с отметок в 100–170 тыс. км пробега появляются задиры в цилиндрах, а 333-сильный M276 огорчает быстрым износом муфты распредвалов. Ну и транспортный налог впечатляет: для M276 это 50 тыс. руб. в год, а для M278 и вовсе 65 тыс. руб.

Но вариантов с двигателями мощностью менее 250 л.с. с щадящей налоговой ставкой на уровне 10 тыс. руб. вы, скорее всего, не найдете даже за 2 млн руб. Остаются автомобили с дизельными моторами, которые, кстати, считаются надежнее бензиновых.

При покупке самых мощных версий Mercedes-Benz GLE не помешает заранее прикинуть размер транспортного налога.

Infiniti QX70 (S51, 2013–2017)

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Средний ценник на подержанный представительский кроссовер уходит за отметку 2 млн руб., но суммы чуть меньше достаточно для покупки модели 2013–2014 годов выпуска, хоть и с солидным пробегом в 100–150 тыс. км.

Элегантный автомобиль с отличной подвеской и полным приводом, при этом сравнительно недорогой в обслуживании и экономичный (для таких размеров), да к тому же с отличной репутацией на российском рынке. Чего еще желать?

Однако есть нюансы. Специалисты советуют не связываться с проблемными дизельными двигателями и иметь в виду слабую тормозную систему — тормозные диски не очень соответствуют возможностям машины, легко перегреваются и выходят из строя.

15 лет назад кроссовер первого поколения (тогда он назывался FX) стал настоящим хитом у «серых» дилеров.

Audi Q7 (4L, 2009–2015)

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Рестайлинговый внедорожник первого поколения возрастом 7–8 лет на вторичке предлагают за 1,6–1,8 млн руб. Чаще всего это полноприводный автомобиль с дизелем мощностью менее 250 л.с.

Дизельные моторы на Audi (3.0 TDI V6 и 4.2 TDI V8) обладают исключительной надежностью (ресурс за 300 тыс. км пробега), а вот бензиновые вызывают нарекания: 3.0 V6 поражает объемами потребления масла, 4.2 V8 отличается неполадками с катушками зажигания и задирами при перегреве, а 3.6 VR6 страдает от частых проблем с бензонасосами.

На неприятные сюрпризы также способна пневмоподвеска — она требует обязательной регулярной диагностики и ремонта (и чем старше автомобиль, тем чаще).

Первое поколение Audi Q7 выпускали нетипично долго для премиум-сегмента — 10 лет.

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Подержанный премиальный кроссовер мало купить — всегда держите в голове большие эксплуатационные расходы и в целом солидную стоимость содержания, включая страховку и транспортный налог.





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