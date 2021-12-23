Донор - грузовик: дешевая защита для радиатора

И камни не навредят, и выглядит эстетично.

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У Октавии А5 в бампере напротив радиатора есть ячейки, через которые попадают крупные камни. Для защиты я установил сетку от воздушного фильтра грузовика Урал. Подойдет и от грузовых иномарок или тракторов.

Сетка оцинкована, а чтобы ее было не так заметно, покрасил в черный цвет из баллончика. Закрепить сетку можно узкими хомутами, как на фото.

В. Попков, г. Чебаркуль

Приз автору совета — термос-ланчбокс 1,4 л AIRLINE.

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Фото: В. Попков