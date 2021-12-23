Донор — грузовик: дешевая защита для радиатора — журнал За рулем

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Донор - грузовик: дешевая защита для радиатора

И камни не навредят, и выглядит эстетично.

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У Октавии А5 в бампере напротив радиатора есть ячейки, через которые попадают крупные камни. Для защиты я установил сетку от воздушного фильтра грузовика Урал. Подойдет и от грузовых иномарок или тракторов.

Сетка оцинкована, а чтобы ее было не так заметно, покрасил в черный цвет из баллончика. Закрепить сетку можно узкими хомутами, как на фото.

В. Попков, г. Чебаркуль

Донор — грузовик: дешевая защита для радиатора

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Приз автору совета — термос-ланчбокс 1,4 л AIRLINE.

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Фото: В. Попков

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Отзывы о Skoda Octavia (9)

Skoda 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный с...

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