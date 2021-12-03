Genesis G70: все обновления

Теперь у корейского седана есть бодрый турбомотор V6 объемом 3,3 л, мощностью 370 сил.

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До появления большого кроссовера GV80 самым популярным Дженезисом в России был седан G70, появившийся в 2017 году. Но в прошлом году продажи упали до 700 штук, да и время пришло обновляться. Итак, рестайлинг.

Внешность перекроили изрядно — включая не только бамперы и оптику в двухэтажном стиле, но и передние крылья, а также крышку багажника. Салон лишь подтянули к требованиям времени: два варианта цифровых панелей приборов, 10‑дюймовый экран медиасистемы и увеличенная площадка для индукционной зарядки. Новые меры по шумоизоляции, включая слоеные передние стекла, сбросили 1–2 дБ внутреннего шума.

Силовые агрегаты, а это восьмиступенчатый автомат с двухлитровым турбомотором (199 или 249 сил), не изменились — разве что старшую версию можно заказать не только с полным, но и с задним приводом. Такая на полсекунды быстрее достигает «сотни» (за 6,1 с), но особого выигрыша в цене не дает, поскольку поставляется лишь c особой отделкой, тормозами Brembo и рядом опций.

В отличие от внешности, салон не изменился — если не считать дисплеев и вариантов отделки. Здесь возраст и, скажем так, осторожность претензий на премиальность чувствуются сильнее всего.

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Но главная новость — появление бодрого G70 с турбомотором V6 (выбор типа привода также есть). Это более старая версия объемом 3,3 литра, а не 3,5, как на кроссовере GV70. Однако и его 370 сил хватает, чтобы на заднем приводе «выезжать» из пяти секунд в разгоне 0–100.

Не мотор — кайф! И ехать спокойно на нем тоже приятно: со спортивными нотками в выхлопе не переборщили, да и особой остроты в управляемости нет. Защита от шумов неплоха, а вот вибраций на руле многовато. Подвеска жестко и громко взбрыкивает на крупных ямах — на тесных задних местах пассажиры будут недоумевать особенно.

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Однако если двухлитровые G70 стоят 3,1–4,3 млн рублей, то 4,6–4,7 млн за 370‑сильную версию — это уже совсем много. Тем более что обновление почти не улучшило отделку салона: смотреть на металл дверных рамок и дешевое серебро пластика за такие деньги не комильфо.

Весной Genesis представил универсал Shooting Brake на базе седана G70.

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Фото: Genesis