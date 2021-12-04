Тысяча км за день на Kia K5 - самочувствие норм!

Марш-бросок по двум областям выявил у корейского седана новые достоинства.

Kia K5, 2.0 (150 л. с.), А6

Изготовитель — Киа Мотор Рус

Год выпуска — 2021

В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года

Пробег на момент отчета — 11 000 км

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Пришлось за день совершить тысяче­километровый марш-бросок по Тульской и Калужской областям. На удивление, из-за руля вышел как огурчик: в К5 очень удачное водительское кресло. По форме вроде обыкновенное, но нагрузку распределяет так верно, что ничего не затекает и не устает. Помогает также выверенное взаимное расположение руля и сиденья. Нравится напольный акселератор.

А еще заметил, что передние стекла как будто покрыты чем-то водоотталкивающим. Капли с них скатываются, да и грязь прилипает минимально. Сравните с задним окном на фото — с момента мойки машины стекла я не протирал! Хотя вот зеркала свободными от загрязнения не назвать.

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