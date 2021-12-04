Тысяча км за день на Kia K5 — самочувствие норм! — журнал За рулем

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Тысяча км за день на Kia K5 - самочувствие норм!

Марш-бросок по двум областям выявил у корейского седана новые достоинства.

Kia K5, 2.0 (150 л. с.), А6

Изготовитель — Киа Мотор Рус
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года
Пробег на момент отчета — 11 000 км

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Пришлось за день совершить тысяче­километровый марш-бросок по Тульской и Калужской областям. На удивление, из-за руля вышел как огурчик: в К5 очень удачное водительское кресло. По форме вроде обыкновенное, но нагрузку распределяет так верно, что ничего не затекает и не устает. Помогает также выверенное взаимное расположение руля и сиденья. Нравится напольный акселератор.

А еще заметил, что передние стекла как будто покрыты чем-то водоотталкивающим. Капли с них скатываются, да и грязь прилипает минимально. Сравните с задним окном на фото — с момента мойки машины стекла я не протирал! Хотя вот зеркала свободными от загрязнения не назвать.

Тысяча км за день на Kia K5 — самочувствие норм!

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Отзывы о Kia K5 (1)

Kia 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Очень простая, в целом, комфортная машина. Но с мнением редакции в части "спортседана" не согласен категорически — 2 л и 150 сил подходят только, чтобы ездить как унылый таксист. Любое нажатие педали газа вызывает такой натужный рев двигателя, что прибегать к этому инструменту не хочетс...

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