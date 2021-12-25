Очень важная функция для зимы — журнал За рулем

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Очень важная функция для зимы

Opel Combo Life из парка «За рулем» в темное время года позволил оценить по достоинству полезную опцию - подсветку поворотов.

Opel Combo Life

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Изготовитель — ООО «ПСМА Рус», Россия
Год выпуска — 2021
В эксплуатации «За рулем» — с августа 2021 года
Пробег на момент отчета — 5000 км

С Combo мы проехали уже больше 5000 километров. Наступило темное время года, и за свет я ставлю Опелю оценку «хорошо». С ближним светом едешь уверенно на скорости до 100 км/ч. А дальний дает фору в несколько десятков метров, чтобы избежать неприятностей в экстренной ситуации.

Из дополнительных функций есть только подсветка поворотов — противотуманки зажигаются с той стороны, в которую автомобиль будет поворачивать (при включении поворотника или при вращении руля). Добавка света незначительная, тем не менее, она помогает при маневрах в темных дворах и на неосвещенных дорогах.

И один раз эта «добавка» здорово выручила. Торчавшая из сугроба проволока выпирала на дорогу. Заметил ее, лишь когда стал поворачивать. В этот момент включилась противотуманка и осветила опасную железяку. Вовремя! Я вернул руль назад и спокойно объехал препятствие.

Полезная функция! Спасла автомобиль от царапины, а меня от непредвиденных (и обидных) расходов на ремонт.

Очень важная функция для зимы

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