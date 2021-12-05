Lada Natasha: как снесло крышу у ВАЗ-2108

Лет тридцать назад крыши срезали у нескольких сотен машин. Но переделки не ограничились только этим.

Материалы по теме Лады не нашей сборки: 11 нетипичных моделей

Поставляемые на экспорт автомобили ВАЗ восьмого семейства зачастую дорабатывались европейскими импортерами — и порою они вовсе не ограничивались установкой литых колес и электрических стеклоподъемников. Так, в результате совместной работы сотрудников бельгийских фирм и вазовских специалистов на свет в 1988–1990 годах появились кабриолеты на базе Самары.

Линия среза крыши проходила за передними стойками и рамкой ветрового стекла. Чтобы обеспечить кузову необходимую жесткость, перед стойкой приваривали пару усилителей-швеллеров. Другие усилители размещали в районе порогов — от передних до задних колесных арок, а также на месте исчезнувшей средней стойки. Кабриолеты производили на базе ВАЗ‑2108 как с длинным, так и с коротким крылом. А перед началом продаж симпатичному автомобильчику решили присвоить собственное имя: Lada Natasha. Таких кабриолетов было выпущено несколько сотен.