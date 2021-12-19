Как в СССР переделывали грузовики: автобус-кабриолет на шасси ГАЗа

Экскурсионный автобус сочинили в 50‑х годах в центральной авторемонтной мастерской Сочинского автотреста, взяв за основу ГАЗ‑53Ф.

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Кузов сочинского экскурсионного автобуса — с несущим основанием из швеллерных балок, прикрепленных к лонжеронам рамы. Мест для пассажиров — 28.

Для изготовления передней части кузова использовали переднюю панель и приборный щиток от ГАЗ‑53Ф.

Легкосъемный тент и деревянные дуги укладывались в задней части кузова на откидных кронштейнах. Испытания в горной местности показали, что в основном автобус отвечает предназначению, однако мощность мотора всё же маловата.

Было изготовлено несколько экземпляров.

Б. Шихов, ведущий конструктор Горьковского автомобильного завода, писал в журнале «За рулем» №7 за 1962 год:

ГАЗ-53Ф — двухосный грузовик с цельнометаллической двухместной кабиной и универсальной бортовой платформой. При эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием он рассчитан на максимальную грузоподъемность 3,5 т, а по грунтовым и выбитым дорогам — на 3 т.

Передняя и задняя подвески — рессорные. По сравнению с автомобилем ГАЗ-51 А длина передней рессоры увеличена на 20 мм, длина задней рессоры — на 200 мм. Кронштейны подрессорника в месте касания с рессорой снабжены резиновыми буферами. Благодаря применению резиновых опор улучшается комфортабельность при движении автомобиля по неровным дорогам.





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Фото: из архива автора