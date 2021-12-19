Как в СССР переделывали грузовики: автобус-кабриолет на шасси ГАЗа

Кузов сочинского экскурсионного автобуса — с несущим основанием из швеллерных балок, прикрепленных к лонжеронам рамы. Мест для пассажиров — 28.
Для изготовления передней части кузова использовали переднюю панель и приборный щиток от ГАЗ‑53Ф.
Легкосъемный тент и деревянные дуги укладывались в задней части кузова на откидных кронштейнах. Испытания в горной местности показали, что в основном автобус отвечает предназначению, однако мощность мотора всё же маловата.
Было изготовлено несколько экземпляров.
Б. Шихов, ведущий конструктор Горьковского автомобильного завода, писал в журнале «За рулем» №7 за 1962 год:
ГАЗ-53Ф — двухосный грузовик с цельнометаллической двухместной кабиной и универсальной бортовой платформой. При эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием он рассчитан на максимальную грузоподъемность 3,5 т, а по грунтовым и выбитым дорогам — на 3 т.
Передняя и задняя подвески — рессорные. По сравнению с автомобилем ГАЗ-51 А длина передней рессоры увеличена на 20 мм, длина задней рессоры — на 200 мм. Кронштейны подрессорника в месте касания с рессорой снабжены резиновыми буферами. Благодаря применению резиновых опор улучшается комфортабельность при движении автомобиля по неровным дорогам.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, для кого предназначался экспериментальный автобус НАТИ на шасси ЗИС‑8, созданный в середине 30‑х? А он был поистине новаторским!
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Фото: из архива автора