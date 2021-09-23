Многие считают, что именно на этой машине впервые в мире появился кузов понтонного типа. «Бескрылая» форма, утопленные фары, да ещё оригинальная наклонная решетка радиатора — очень круто для довоенной поры, и не только по нашим меркам.
Сквозного прохода по салону не было. Предусматривались шесть дверей: две передних, расположенных симметрично, и четыре остальных, располагавшихся в шахматном порядке. Масса в снаряженном состоянии достигала 3700 кг, а максимальная скорость составляла 60–65 км/ч.
Считается, что чудо-автобус создавался для курортных целей. Однако есть основания полагать, что основным заказчиком машины выступал НКВД.
Кстати, автобус НАТИ-ЗИС в 1985 году стал экспонатом нашей фирменной коллекции «За рулем», которую иллюстрировал автохудожник Александр Захаров.
Вот что говорилось в пояснении к его рисунку:
«Экспериментальный автобус, спроектированный кузовным сектором НАТИ (ныне НАМИ) и построенный его опытным заводом на шасси ЗИС-8. В начале 30-х годов кузовные мастерские на Кавказе и в Крыму для обслуживания курортных районов изготовляли в кустарных условиях каждая на свой вкус открытые туристские автобусы. Предложенная специалистами НАТИ конструкция обеспечивала вход для каждого ряда сидений через отдельную дверь. Она предусматривала складывающийся матерчатый тент с пристегивающимися на кнопках боковинами, оригинальное оформление кузова».
Технические данные
Год постройки — 1935
Число мест — 26
Двигатель: тип —четырехтактный, карбюраторный, число цилиндров — 6, рабочий объем — 5555 см3, мощность — 73 л. с. при 2400 об/мин;
Число передач — 4; главная передача — конические и цилиндрические шестерни
Размер шин — 34X7 дюймов
Размеры: длина — 6950 мм; ширина — 2300 мм; высота — 2220 мм; база-4420 мм; колея колес: передних — 1525 мм, задних — 1675 мм.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знаете, что такое АППА? Как нет — вы же на таком наверняка ездили!
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Фото: из архива «За рулем»