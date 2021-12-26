Загадка: зачем автобус поставили на шасси БТР?

Подсказка: необычный вид транспорта появился в экспериментальном цехе КАвЗа в сложном для производственников 1994 году.

Материалы по теме Сделано на ЗИЛе: уникальная амфибия для десанта

В 1994 году в экспериментальном цехе Курганского автобусного завода создали пару необычных автобусов на шасси БТР‑80. Комфортабельный 11‑местный кузов в сочетании с высокой проходимостью военной техники представлял собой, по сути, новый вид транспорта.

Большая площадь остекления значительно улучшала обзорность. Сзади, над моторным отделением, располагалась бортовая платформа.

Разработку вели в инициативном порядке в расчете на заказ от госструктур, но проектом никто не заинтересовался.