Загадка: зачем автобус поставили на шасси БТР? — журнал За рулем

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Загадка: зачем автобус поставили на шасси БТР?

Подсказка: необычный вид транспорта появился в экспериментальном цехе КАвЗа в сложном для производственников 1994 году.

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В 1994 году в экспериментальном цехе Курганского автобусного завода создали пару необычных автобусов на шасси БТР‑80. Комфортабельный 11‑местный кузов в сочетании с высокой проходимостью военной техники представлял собой, по сути, новый вид транспорта.

Большая площадь остекления значительно улучшала обзорность. Сзади, над моторным отделением, располагалась бортовая платформа.

Разработку вели в инициативном порядке в расчете на заказ от госструктур, но проектом никто не заинтересовался.

Загадка: зачем автобус поставили на шасси БТР?

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что роднило МДК‑2 — машину дорожную котлованную — с артиллерийским тягачом?


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Фото: КАвЗ

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