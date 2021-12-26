Загадка: зачем автобус поставили на шасси БТР?

В 1994 году в экспериментальном цехе Курганского автобусного завода создали пару необычных автобусов на шасси БТР‑80. Комфортабельный 11‑местный кузов в сочетании с высокой проходимостью военной техники представлял собой, по сути, новый вид транспорта.
Большая площадь остекления значительно улучшала обзорность. Сзади, над моторным отделением, располагалась бортовая платформа.
Разработку вели в инициативном порядке в расчете на заказ от госструктур, но проектом никто не заинтересовался.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что роднило МДК‑2 — машину дорожную котлованную — с артиллерийским тягачом?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- Самые необычные автобусы СССР — тут.
- При необходимости защитить радиатор автомобиля от попадания камней и прочих неприятностей всегда можно изготовить защитную сетку своими руками или установить модельную защиту радиатора.
- В нашем интернет-магазине снижены цены на техническую литературу, руководства по ремонту и книги и журналы издательства «За рулем».
- «За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен.
Фото: КАвЗ