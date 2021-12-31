Уникальный автомобиль — «немец» с Дальнего Востока — журнал За рулем

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Уникальный автомобиль — «немец» с Дальнего Востока

Он появился на свет больше ста лет назад.

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В начале ХХ века в Благовещенске был основан «Пароходостроительный завод И. П. Чепурина». А примерно в 1914–1915 годах Константин Чепурин — главный инженер завода и сын его основателя, ранее получивший техническое образование в Германии, изготовил первый автомобиль.

Скорее всего, основой была рама с подвеской и агрегатами от немецкого автомобиля Miele 6/20 PS, на которую навесили свой кузов. К сожалению, более полных сведений о машине не сохранилось.

Уникальный автомобиль — «немец» с Дальнего Востока

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Фото: из архива автора

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