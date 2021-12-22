Наша нефть лучше импортной? А бензин? Мнение эксперта — журнал За рулем

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Наша нефть лучше импортной? А бензин? Мнение эксперта

Качественное топливо можно сделать из любой нефти — сегодня все решают технологии.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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— Верно ли, что наша нефть априори хуже импортной и это отражается на качестве бензина?

— Из любой нефти можно сделать качественное топливо — вопрос лишь в технологиях и затратах на их реализацию. Топливо — это не просто продукт перегонки, для которого качество нефти действительно имеет большое значение. Это результат комбинации сложных физико-химических процессов и технологий. Это подготовка и очистка компонентов, их смешение в определенных пропорциях, добавление специальных присадок.

Россия — крупнейший экспортер дизельного топлива в страны ЕС. Европейские водители заправляют в свои баки то же дизтопливо, что продается на наших АЗС. Поставляется и бензин. Так что наличие каких-то особых свойств у «забугорного» топлива — миф.

Технология производства автомобильного топлива в России за последние несколько лет значительно продвинулась — и оно должно быть не ниже пятого экологического класса. Поэтому фактор качества нефти отошел на второй план.

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У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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Фото: depositphotos.com

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