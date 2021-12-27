Все знают, что это надо делать на нейтральной передаче. А что делать, если двигатель вышел из строя? — эксперт объясняет.

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— Как правильно буксировать машину с АКП? На нейтрали? ­Но как переключить селектор автомата без пуска двигателя?

— У части автомобилей селектор выбора передач автоматической коробки можно перемещать, просто нажав педаль тормоза. У других требуется нажать кнопку разблокировки, предусмотренную производителем и находящуюся рядом с рычагом. Иногда она бывает спрятана под заглушкой. В любом случае, включить нейтраль без пуска двигателя можно на большинстве автомобилей .

Возможности буксировки современных автомобилей с автоматическими коробками передач и вариаторами сильно ограничены. Если раньше действовало правило «50 на 50», то есть тянуть не быстрее 50 км/ч и на расстояние не более 50 км, то сейчас многие инструкции сокращают эти лимиты до буквально «с неработающим мотором на нейтрали можно затащить на эвакуатор». Вот, собственно, для этих сервисных функций нейтральная передача, в основном, и предназначена.

Другое дело — роботизированные коробки передач. Особенно простенькие, типа АМТ производства АВТОВАЗа. В нейтральном положении тянуть машину можно хоть на край света. А вот сложным современным преселективным роботам подойдет что-то вроде «15 на 15». То есть медленная и печальная буксировка до ближайшего автосервиса.

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Фото: depositphotos