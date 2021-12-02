Названа лучшая замена 5-летней Гранте на вторичке

Имея бюджет около 400 тысяч рублей, люди нередко предпочитают выбирать себе автомобиль среди подержанных российских — посвежее и с небольшим пробегом.
Действительно, за эти деньги сегодня можно купить 5-летнюю Ладу Гранту. Она будет иметь 87-сильный или 106-сильный мотор, механическую коробку (автомат увеличит цену на 50–100 тысяч рублей), пробег в районе 60–80 тысяч километров и ухоженный вид. Но не стоит торопиться, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.
Имея 400 тысяч рублей можно найти более комфортный и престижный вариант, проблем с которым будет не больше, чем с 5-летней Грантой. При этом автомобиль окажется не менее практичным.
Речь о Skoda Octavia 2008–2010 годов выпуска. Пробег у такой машины будет раза в два больше, но при этом у покупателя есть большой выбор двигателей. Коробку же лучше предпочесть механическую, так как с автоматом Октавии либо стоят дороже, либо пробег у них слишком велик. Роботизированные же коробки лучше избегать, так как нередко в этом возрасте они уже не в самом лучшем состоянии.
Другие не менее интересные альтернативы для Лады Гранты за 400 000 рублей вы найдете в обзоре Сергея Зиновьева по этой ссылке.
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Фото: Skoda