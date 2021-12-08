Найдена роскошная альтернатива УАЗу Патриот на вторичке

Эксперт считает, что эта машина точно выведет вас на новый уровень - если вы готовы над этим поработать...

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Цены на новый УАЗ Патриот в хорошей комплектации перешагнули за 1,5 миллиона рублей. А что, если взять что-то с пробегом, столь же приспособленное к бездорожью, но при этом классом повыше? Ведь помимо очевидных плюсов — проходимость, просторный салон, большой багажник — у ульяновского флагмана все же довольно бедное оснащение, и это если не вдаваться в остальные недостатки... Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин попробовал найти замену новому Патриоту среди «б/у премиума», и вот что получилось...

Очевидно, что сейчас к почитаемому у нас Toyota Land Cruiser 200 с суммой, эквивалентной новому «патрику», не подступиться. Выяснилось также, что если замахнуться на более компактный Prado, то он будет в возрасте 14–18 лет от роду с соответствующими пробегами. Mercedes-Benz Gelandewagen? За эти деньги он будет еще более старым и проблемным... Есть еще Land Rover Defender, но это машина совсем специфическая, плохо приспособленная для асфальта и тоже недешевая.

А вот его более современный родственник Discovery четвертого поколения как будто дает некоторую надежду. С нашим бюджетом можно смотреть на автомобили 2009–2013 годов (дорестайл) с дизельными моторами 2,7 литра (190 л.с.) и 3,0 литра (245 л.с.); все варианты, разумеется, полноприводные и на автомате.

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Фирменная система Terrain Response, клиренс 240 мм, полный комплект премиальных функций, нестареющий дизайн... Предвидим возражения — по поводу капризной пневмоподвески и прочих «приколов» Land Rover, давно разошедшихся на мемы. Стоит признать, эта машина любит смелых и готовых вкладываться рублем — им она точно отплатит добром и выведет на совершенно новый уровень.

Фото: Land Rover