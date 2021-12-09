Так или иначе, это касается абсолютно всех водителей. Но не у всех входит в привычку.

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Сознайтесь: садясь в машину, вы хорошо проверили, что с ней все в порядке? Далеко не каждый (или не каждый раз!) водитель осматривает свой автомобиль со всех сторон, прежде чем вставить ключ в замок зажигания. И это очень плохая привычка, которая однажды может сыграть злую шутку. Какую? Вариантов масса:

У машины, особенно после длительной стоянки, может спустить колесо, а вы это заметите уже в пути.

Могут появиться вмятины или царапины на кузове. Не заметили сразу и уехали, оформлять ДТП бесполезно — вы же покинули место аварии.

Если вы также в спешке и парковали автомобиль, то в колесных арках или радиаторной решетке могут остаться посторонние предметы (например, ветки).

Зимой не спешите стартовать с сугробом на крыше — во время движения он наверняка сползет на лобовое стекло и перекроет обзор.

Нельзя относиться небрежно и к салону автомобиля — садясь за руль, стоит хотя бы бегло его осмотреть. Свободно лежащие на сиденьях вещи и предметы (особенно пластиковые бутылки) при резком маневре могут скатиться на пол и, по закону подлости, оказаться под тормозной педалью.

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Все вышеперечисленное грозит вам по одной простой причине — спешка.

В целом же соблюдение элементарных правил поможет уберечь вас от больших проблем. Подробно об этом рассказано в статье «5 полезных привычек водителя, которые спасут жизнь».

Ну и подумайте о том, что жизнь в хронической спешке в итоге приводит к стрессу, а он, в свою очередь, к снижению концентрации внимания.

Важно, чтобы водителю было комфортно за рулем. Не последнюю роль в этом играет пассажир.



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