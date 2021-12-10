Эти двигатели могут переводить хоть литр масла на пару тысяч километров, и вы даже не сможете никого в этом упрекнуть.

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У концерна Volkswagen AG охочими до масла были (и остаются сегодня на машинах с пробегом и новых) бензиновые моторы линейки ЕА888 объемом 1,8 (выпускался до 2015 года) и 2 литра, говорит эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Особенно же отличились двигатели второго поколения 1.8 TSI и 2.0 TSI, которые устанавливались на автомобили концерна с 2008 по 2011 годы.

Завод установил для них норму расхода масла в пол-литра на 1000 км, и ни один дилер не примет претензию, если ваш автомобиль подъедает масло в таких количествах. Всего в эти двигатели ЕА888 заливается 4,6 литра масла, и при озвученном масложоре оно «обновляется» за 9,2 тысячи километров пробега. Но это не значит, что масло можно не менять или менять, но реже, чем каждые 15 тысяч км или раз в год. Накопившиеся окислы и грязь нужно обязательно сливать, меняя фильтр.

Это, конечно, увеличивает стоимость каждого километра, который проезжает автомобиль, но ненамного. Литр масла Volkswagen стоит около 1000 рублей, и канистры хватит на 2 тысячи км, а значит 1 км пробега подорожает на 50 копеек, а 100 км пробега — на 50 рублей (один «лишний» литр бензина). Увы, но для немалого количества современных моторов это считается нормой.

Итак, на какие популярные кроссоверы устанавливались и устанавливаются двигатели линейки ЕА888. Это:

Audi Q3

Audi Q5

Porsche Macan

Skoda Kodiaq

Volkswagen Tiguan

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Но моторы линейки ЕА888 ставились не только на кроссоверы концерна. Их устанавливали на седаны, хэтчбеки и лифтбеки в продольных и поперечных модификациях. Конечно, фольксвагеновский двигатель — не единственный жадный до масла. Схожие проблемы наблюдаются у многих других производителей: BMW, Subaru, Лада и т.д.

О других моторах, которым свойственен масложор, а также мнения сервисменов читайте в материале Михаила Колодочкина «Моторы, которые потребляют масло литрами».

Фото: Depositphotos